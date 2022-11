Durante la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico 2022

“Hagamos cosas chingonas”, dice Ebrard a líderes de la Alianza del Pacífico El canciller afirmó que no se puede entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico si no está el presidente del país que la recibirá; confirmó que próxima Cumbre será en Perú y no en Ciudad de México