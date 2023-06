Hot Sale 2023: El arte de las devoluciones en el evento de comercio electrónico

El Hot Sale inició esta semana, con descuentos que –prometen las empresas – son sumamente atractivos para el consumidor.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMLO), siete de cada 10 internautas tienen la intención de comprar en esta feria del comercio electrónico.

Con miles de mexicanos comprando, es altamente probable que algo de lo que elegiste no fue de tu agrado y planees devolverlo. Según la AMVO, tres de cada 10 mexicanos realizaron una devolución el año pasado.

Si eres de las personas que regresarán algo de las compras, debes saber cómo hacerlo correctamente. Mail Boxes Etc en México, una compañía que ofrece soluciones empresariales de logística, da algunos tips a las empresas y hasta para el consumidor para este momento.

Es fundamental, dijo, que los comercios cuenten con un aliado logístico de confianza que les permita basar los procesos en una plataforma tecnológica ágil, optimizada y sencilla para la gestión de éste y otros procesos.

En primer lugar, porque se trata de un proceso que involucra varios aspectos, desde la aceptación de la devolución, el reembolso del monto pagado, la recolección y almacenamiento del producto, y el regreso al almacén o a las instalaciones de la tienda, según sea el caso.

Particularmente, hablando del traslado de la mercancía, se requiere del apoyo de un 4PL debido a la rapidez que proveen ya que tercerizan la operación y brindan la oportunidad de que el comercio pueda mantener el enfoque en las ventas por temporada, mientras que es un tercero el que se encarga del proceso de recolección y envío.

En un comunicado expuso que contar con una plataforma tecnológica gestionada por un 4PL, como primera ventaja, permite ofrecer un proceso de devolución transparente para el usuario final. Documentar cada paso y brindar información y notificaciones del proceso, es fundamental ya que generalmente los motivos que orillan al usuario a devolver suelen ser aspectos de inconformidad con el producto recibido. Para mitigar el riesgo de generar molestias, es importante brindar un proceso que sea completamente transparente.

TE PUEDE INTERESAR Hot Sale 2023. Recomendaciones para hacer compras seguras y evitar fraudes

Finalmente es importante mencionar la relevancia de no depender de un proveedor logístico único en el proceso de devolución. Un 4PL pone a disposición de las empresas un comparador de precios y opciones de diversos operadores logísticos para que, dependiendo la demanda de paquetes a devolver, se elija al que mejor se adecúe. En caso de anomalías, un 4PL cuenta con equipo propio lo que incrementa el margen de maniobra para resolver el problema, y tomar acción para completar el proceso.

Las devoluciones son un aspecto que los negocios no deben dejar en la parte baja de sus listas de prioridades; la experiencia de compra en línea se presta para situaciones inesperadas como el hecho de que el producto no satisfaga al usuario por completo, que la talla no sea la correcta en el caso de las prendas, e incluso que el artículo no funcione a la perfección. Al no ver el producto físicamente hasta el proceso de la entrega, la posibilidad de que se requiera de un proceso de devolución es alta y gestionarlas de forma correcta tras el próximo Hot Sale será una necesidad imperante.

Hot Sale 2023 y devoluciones: tips para consumidores

Como consumidor, es de suma importancia que guardes tu ticket de compra para poder hacer la devolución. Recuerda que las tiendas comerciales dan un plazo preciso para poder hacer este trámite, lo cual debes tener en cuenta.

En algunas tiendas es un trámite engorroso, así es que debes tener paciencia y hacerte a la idea que puede ser tardado.

Síguenos también en Google News

Leo