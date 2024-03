HR Ratings baja expectativa de crecimiento económico de México a 2.5%

La calificadora mexicana HR Ratings bajó su expectativa de crecimiento económico para México de este 2024 de 2.8 a 2.5 por ciento.

En su reporte trimestral “Escenarios Macroeconómicos”, explicó que pese a los resultados positivos en el crecimiento económico del año pasado, que alcanzó el 3.23 por ciento, durante el cuarto trimestre de 2023 se presentó una desaceleración de la actividad económica en comparación con el dinamismo observado en los tres primeros trimestres del 2024.

Además, la calificadora señaló que la inflación general en 2023 continuó con el proceso desinflacionario y cerró el año pasado en un nivel de 4.66 por ciento; mientras que la inflación subyacente terminó con una variación anual de 5.09 por ciento, siendo este dato su menor registro desde septiembre de 2021.

No obstante, la firma destacó que la trayectoria descendente se mantuvo por once meses consecutivos; además de que la inflación no subyacente cerró el año con una variación anual de 3.39 por ciento, “pero comenzó a repuntar en la segunda mitad del año, presionada por el subcomponente agrícola”.

Puntualizó que la tasa de política monetaria se mantuvo en un terreno restrictivo durante 2023, ubicándose en 11.25 puntos base desde marzo de 2023 hasta fin de año, y aunque la tasa referencial alcanzó el mayor nivel desde que se tiene la meta de inflación de 3.0 por ciento +/*- un punto porcentual en 2001, ésta también fue la más alta desde que se adoptó como principal herramienta de la política monetaria.

Ante este panorama, HR Ratings estimó un escenario base de crecimiento de 2.5 por ciento real anual para 2024 desde el 2.8 por ciento proyectado en la última revisión.

“A pesar de que el crecimiento en 2023 fue positivo y alcanzó un nivel de 3.2 por ciento, con importantes avances en la mayor parte de los sectores, hacia el cierre del año se observó una desaceleración tanto en el sector secundario como terciario, lo que ocasionó ajustes en las perspectivas de crecimiento en el corto plazo”, señaló.

Por otra parte, la firma mexicana mantuvo su expectativa para la inflación anual al cierre de 2024 en 4.05 por ciento y estimó que la inflación convergerá hacia el rango meta de 3.0 por ciento +/- un punto porcentual del Banco de México (Banxico) en el primer trimestre de 2025, la cual para el cierre del próximo año se ubicará en 3.75 por ciento.

“Lo anterior se basa en que, al cierre de 2023 y en los primeros dos meses de 2024, la inflación se ha encontrado en línea con nuestras expectativas, en donde consideramos la resistencia a la baja del componente subyacente tanto en ciertas mercancías, pero principalmente en los servicios, mientras que el no subyacente mantiene una trayectoria descendente”, mencionó.

En cuanto a la política monetaria, HR Ratings pronosticó que el banco central de México continuará bajando la tasa referencial hasta llegar a 10.25 puntos base al finalizar este año y para 2025 anticipó que la tasa de interés será de 8.50 por ciento.

FBPT