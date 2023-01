Jorge Nuño Lara y diputados de Morena abordan prioridades en infraestructura y comunicaciones

El titular de la SICT, Jorge Nuño Lara, se reunió con diputados de Morena en la Cámara de Diputados para abordar la importancia de colaborar para atender las prioridades de infraestructura y comunicaciones y así mejorar la calidad de vida de la población.

En su discurso, el funcionario señaló que el desarrollo, los empleos, el abastecimiento para los medianos o pequeños comercios, no puede seguir esperando en filas sólo porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya no tiene los espacios suficientes para dar atención a toda la demanda del sector.

Al presentar la visión de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes sobre los temas más relevantes, así como los retos que enfrenta la dependencia en distintas materias, indicó que nuestro país merece algo más que mantenernos en la categoría 2, sosteniendo lo que funciona “a medias”.

Hoy, tenemos la posibilidad en nuestras manos de dotar a nuestro país de condiciones dignas para el desarrollo de diversos sectores e industrias, a través de nuestra infraestructura Jorge Nuño Lara, titular de la SICT

Agregó que la gente no puede seguir esperando por los beneficios que la infraestructura les promete, capturados estos en un mar de trámites y autorizaciones. “Planeemos bien nuestros proyectos, pero eliminemos aquello que no agrega valor a la decisión de llevar a cabo o no un proyecto”, dijo.

Apuntó que como titular de la SICT tiene la responsabilidad de cumplir la encomienda del Presidente de República, Andrés Manuel López Obrador, la cual es mejorar los servicios de transporte y comunicaciones del país, a partir de una transformación de la estructura interna en las instituciones, en donde el centro de esa transformación sea el atender las necesidades de la gente, en particular de los que menos tienen.

“Hacer este cambio de visión implica una tarea desafiante, llena de obstáculos y de ciertas resistencias, especialmente de quienes aún pretenden que las cosas sigan igual e insisten en que se conserven las prácticas que por tantos años relegaron el interés común”, indicó.

Nuestro titular, Jorge Nuño Lara (@jorgenunol), se reunió con @diputadosmorena en @Mx_Diputados.

Abordaron la importancia de colaborar para atender las prioridades de infraestructura y comunicaciones y así mejorar la calidad de vida de la población. pic.twitter.com/AzfbB8GgD2 — SICT México (@SCT_mx) January 30, 2023

Nuño Lara dijo que una de las prioridades se centra en tutelar el derecho de las personas a que se trasladen y comuniquen en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia y calidad, y con ello garantizar igualdad de oportunidades para todos. Es decir, seguridad y calidad operacional.

Otra dijo, es que las obras de infraestructura se concluyan, para lo cual hay que realizarlas en tiempos óptimos, sin retrasos o demoras prolongadas, porque de lo contrario, se posterga el beneficio tan anhelado por las comunidades y el Estado no cumple eficientemente su misión. "Esto es, actuar con diligencia y efectividad en la conclusión de las obras", recalcó.

En su discurso también abordó la limitación de capacidad del AICM, cuya saturación ha orillado a que se reduzca el número de operaciones diarias para sostener una operación fluida; también del mercado de transporte donde se busca abrir nuevas rutas en el mercado regional de América del Norte

Limitación de capacidad del AICM Imagen: Especial

Sobre la recuperación de la Categoría 1, recordó que la SICT, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil, se ha apegado a las revisiones técnicas ante la FAA y está trabajando intensamente para atender los 39 hallazgos de la auditoría.

En cuanto a la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, el secretario abordó la verificación y seguridad operacional, la investigación regulatoria de accidentes e incidentes, la expedición, suspensión, cancelación o revocación de certificados de aptitud psicofísica y la incorporación de un área de medicina de aviación para evaluar el personal técnico-aeronáutico, entre otros puntos destacados.

Además de recuperar la Categoría 1, otras iniciativas proponen:

Modificar la vigencia para que las asignaciones del gobierno federal, como el caso del AIFA se otorguen por tiempo indeterminado Permitir a la SICT otorgar la asignación para la aerolínea del Estado por tiempo indefinido.

En el rubro del cabotaje, directamente relacionado con la Categoría 1, sostuvo que la apertura no es indiscriminada ni automática y que se requieren, cuatro condiciones que no son de inmediata aplicación:

Que la ruta sea de utilidad pública

Que las permisionarias extranjeras cuenten con la infraestructura y capacidad técnica y operativa acreditables para brindar el servicio

Que cubran rutas de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del Estado mexicano

Que se cuente con opinión favorable del Consejo de Seguridad Nacional.

Sobre el decreto de carga, Nuño Lara precisó que las iniciativas de Ley en materia de aeropuertos y las disposiciones del ejecutivo federal en este rubro son parte de una estrategia integral para reorganizar y potenciar el sector aéreo.

En cuanto a la carga transportada en el Aeropuerto capitalino, el funcionario destacó que existen 38 permisionarios que prestan el servicio de carga dedicada para 360 mil de las 568 mil toneladas que se arriban anualmente a ese aeropuerto. “Este es el volumen de carga que buscamos ya no se opere exclusivamente en el AICM”, comentó.

Por sus características, el AIFA tiene una capacidad de expansión a futuro de forma ordenada: hasta 3 millones de toneladas al año en su máximo desarrollo. En cambio, en el AICM se pueden recibir un máximo de 500 mil toneladas al año Jorge Nuño Lara, titular de la SICT

Para el calendario del decreto de carga indicó que el Ejecutivo federal decidió flexibilizar la entrada en vigor de la medida, al incluir un Transitorio Quinto en el Decreto que contempla un plazo máximo de 108 días hábiles (156 días naturales), contados a partir de la entrada en vigor del mismo, para reubicar las operaciones de carga fuera del AICM. Lo anterior dijo, ofrece cinco meses para realizar las adecuaciones en los aeropuertos de destino.

Calendario de decreto de carga Imagen: Especial

En los pasados tres años de la Cuarta Transformación se han construido más de 50 km en obras nuevas y modernizado 1,138 km en obras de continuidad, con una inversión de más de 32 mil mdp. Se trata de obras con alto valor social, dijo al abordar los apoyos para la conclusión de obras y presupuesto.

“Hay dos aspectos en los que solicitamos el apoyo de ustedes para asegurar la conclusión de las obras: El primero es el presupuesto de estados y municipios en el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura carretera… y el segundo refiere a la necesaria y conveniente intervención de los representantes del pueblo, como interlocutores con aquellos agentes de la sociedad civil con intereses opuestos al desarrollo de proyectos de infraestructura, ya que el contar con su apoyo ante estos grupos, se logrará una mejor ejecución y sobre todo, se cumplirá en tiempo y forma la conclusión de las obras”, pidió, el funcionario de la SICT.

Jorge Nuño dijo que hay una serie de reformas con visión de futuro que resultan indispensables para eliminar obstáculos específicos a la conclusión de las obras y para mejorar el desempeño de SICT. “Creemos que es importante resolver problemas heredados, pero también mirar a futuro”.

Finalmente, en cuanto a la mejora regulatoria, urgió a reducir los plazos de respuesta ante diversos trámites para eliminar las barreras legales no justificadas y agilizar los procesos de inversión pública en nuestro país.

"Como lo advertíamos en la pasada Semana de la Infraestructura organizada por esta Honorable Cámara de Diputados, es de suma importancia trabajar junto con ustedes y con las instancias de gobierno para realizar un diagnóstico normativo transversal sobre las regulaciones que inciden en la realización de los proyectos de inversión", puntualizó.

Mejora regulatoria Imagen: Especial

Síguenos también en Google News

Leo