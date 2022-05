Pemex aclara que no tiene negociación alguna con la empresa holandesa Vitol.

Luego de que esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador amagara a la empresa Vitol para que revelara los nombres de funcionarios de Pemex a quienes sobornó, o de lo contrario ya no podría operar en el país, la petrolera aclaró que no mantiene negociación alguna con dicha empresa.

En un comunicado, la empresa productiva del Estado expuso que como consecuencia a los hechos de corrupción admitidos ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, los contratos de suministro de etano y sus filiales con Vitol fueron rescindidos.

Pemex reiteró que no basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado, “sino que resulta imperante conocer y castigar a los actores involucrados en actos de corrupción”.

Detalló que desde el 26 de julio de 2021, se le notificó a la empresa Vitol que dado su negativa de proporcionar los nombres de las personas involucradas en los actos de corrupción que fueron materia del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América, el 3 de diciembre de 2020, se decidió no llevar a cabo negociación alguna con este grupo comercial.

leer más Pemex va por más producción de petróleo y gas en campo Pokche

Aunado a lo anterior, desde diciembre de 2020 Pemex notificó a Vitol la rescisión del contrato de suministro de etano celebrado en junio de 2018, es el contrato más relevante en el período en materia de la investigación, ya que fue firmado por un trabajador de Vitol que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. También, Mex Gas (filial de Pemex) terminó todos los convenios con la misma empresa.

Asimismo, se giraron instrucciones de conservar y no destruir los papeles e información relacionada con Vitol, así como no contratar o renovar contratos con esa empresa.

También se solicitó a la Auditoría Interna realizar una revisión de los procedimientos de contratación y ejecución de los acuerdos en curso con Vitol; y se instruyeron acciones de debida diligencia a implementarse en cualquier interacción con la misma.

Pemex también destacó que desde el 3 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América publicó un comunicado en el que Vitol acordó pagar 135 millones de dólares para concluir una investigación sobre corrupción en aquel país.

En documento, admitió sobornar a funcionarios de Ecuador y México, pero no se mencionan nombres, transacciones o detalles. En consecuencia, el 3 de diciembre de 2020, el presidente de Vitol informó el hecho a Pemex.

En respuesta, el director general de la petrolera mexicana, Octavio Romero Oropeza, le requirió los nombres de los funcionarios sobornados. Sin embargo, Vitol manifestó no tener la información; por ende, el 15 de diciembre de ese mismo año, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

Posteriormente, Vitol solicitó llegar a un acuerdo donde ofrecía pagar 22 millones de dólares y realizar trabajos en la Terminal de Etano en Pajaritos; no obstante, Pemex sostuvo su postura de que no basta con una propuesta de indemnización del daño ocasionado.

Expuso que resulta imperante conocer y castigar a los actores que, en abuso de sus funciones, obtuvieron beneficios o ganancias indebidas “en detrimento de los principios de honestidad y legalidad que rigen a la actual administración”.

más para leer Ventas ANTAD aumentaron 35.5% en abril

El 29 de junio de 2021, Pemex reclamó el 100 por ciento de la carta de crédito otorgada en garantía por Vitol en relación con la ejecución del contrato de suministro de etano, rescindido en 2020.

Los 9.2 millones de dólares correspondientes al importe de la garantía ingresaron a la empresa mexicana el 8 de julio de 2021.

Petróleos Mexicanos amplió la denuncia en la carpeta de investigación en febrero de 2021, y de marzo del mismo año a mayo de este 2022, se han aportado pruebas y se ha solicitado al ministerio público el desahogo de diligencias para integrar información relevante a la carpeta de investigación.

Finalmente, Pemex indicó que en lo relacionado al ex director de Pemex Etileno “mencionado en la conferencia matutina del día de hoy, se informa que se trata de un ex funcionario que no labora en la empresa con motivo del cambio de gobierno, es decir, desde el primero de diciembre de 2018.

RFH