Vitol debe revelar quiénes recibieron sobornos en Pemex o no tendrá oportunidad de trabajo en México: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que si la empresa holandesa Vitol no revela a quién entregó sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos, no tendrá oportunidad de trabajo en México.

“Esa empresa si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas”, dijo el mandatario mexicano.

Esto, tras revelar que el gobierno mexicano no aceptó la reparación del daño que ofrecía Vitol, porque iba a quedar sospecha de quién había recibido el soborno y su administración iba a quedar como encubridor.

“Y la instrucción que di es que no aceptábamos nada hasta no saber quienes habían recibido esos sobornos y en tanto, no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores”, agregó.

El Presidente recordó que Vitol fue sancionada en Estados Unidos después de haber revelado que había entregado sobornos en México, y que posteriormente vino a México para plantearle al gobierno la reparación del daño, pero sin revelar nombres.

“Y en México como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas entregando otro soborno, otro moche, pues no”, sentenció.

