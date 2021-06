Hostilidad del Gobierno hacia la inversión hace difícil la recuperación del país: IP

Hace falta que el Gobierno federal cambie su discurso y sea amigable con la inversión privada, porque con un ambiente tan hostil como el actual es difícil que se recupere la economía mexicana tras el Covid-19, afirmó Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).

En el foro “Empresas: piezas clave para enfrentar la pandemia e impulsar la reactivación económica”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el directivo mencionó que las autoridades deben invertir en lo que es de interés general, y no es refinerías ni son trenes maya; sino carreteras, banquetas, drenaje, agua donde ha habido un gran descuido.

Abundó en que la inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en México está al nivel de los años 30’s del siglo pasado. Así, destacó, la inversión no ha reaccionado entre 2018 y 2020, ya que cayó en cinco puntos porcentuales, de los cuales, dos puntos porcentuales han sido en este gobierno.

“Ya venía mal (la inversión) y ahora estamos más de malas con la inversión, y con una posición tan hostil a la inversión privada, es difícil que se recupere. Si hay buenas noticias, pero las cicatrices que va a dejar esta pandemia van a ser muy importantes”, aseveró Hurtado López.

En este sentido, calificó como “muy alto” el estimado de crecimiento de la economía mexicana para este año que consideró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 6.5 por ciento. Explicó que aún si se llegaran a esos niveles, tampoco se tendrían los niveles previos a la pandemia y sería hasta 2022 o 2023 será cuando se alcancen los niveles de 2018.

“No hay que confundirse con qué es reactivación, todos estamos confundidos. No es ver grandes números en el segundo trimestre del año; en el segundo trimestre si el PIB no crece con relación al primero, o sea que estemos estancados. No está creciendo el país, el número está mintiendo”, dijo.

Al respecto, Vicente Yañez, presidente de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad), expresó que las cifras en estos meses “van a estar muy locas”, porque son comparadas contra bases no normales.

“No nos vayamos con la finta de que hay unas enormes recuperaciones, porque no la hay, la cifra que presentamos el mes pasado fue más 49.5 por ciento de crecimiento, pero es sobre una base baja del año pasado. Son engañosas, yo creo que vamos a tener que verlo en una perspectiva más amplia”.