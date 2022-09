Product owner, echa un vistazo a estos consejos.

La metodología Scrum es una tendencia en la actualidad, ya que los proyectos ágiles están en la mayoría de las empresas. Uno de los roles principales en esta técnica es el product owner, ya que su papel es vital para que el plan tenga éxito. Toma decisiones claves y está durante todo el proceso de desarrollo.

¿Qué es un product owner?

Este rol lo tiene la persona que se encarga de que el equipo realmente aporte un valor agregado al proyecto, además de manejar las diversas labores en el backlog del producto y toma las decisiones importantes. Además, él o ella representa a los stakeholders.

Es el responsable del resultado final, por eso es que su papel es clave en la metodología Scrum. Estos proyectos ágiles, que constantemente están en cambio y se revisan incluso día a día en algunos casos, son los que se utilizan en empresas que están en permanente transformación.

Allí es donde se nota la labor del product owner (PO), cuando debe tomar decisiones para mejorar el producto pensando desde su funcionalidad, pero también que tenga lo que busca la empresa. Es operacional, pero también estratégica la función. Se necesita ser flexible y también tomar decisiones rápidas. Se debe encontrar caminos nuevos para resolver un problema que aparece.

Funciones del product owner

El product owner cumple con varias funciones durante un proyecto, pero algunas de las principales son determinar cuáles son los requisitos para el producto y cuáles son las actividades que se harán. También debe definir la fecha en la que será lanzado el producto y si es que este va a tener fases. Por ejemplo, cuando se presenta una versión beta y luego se va actualizando.

Debe también asegurar los recursos económicos durante todo el tiempo que dure el proyecto, luego de haber analizado si es que este plan es viable. El retorno de la inversión, lo que se conoce como ROI, también es determinante. Por eso es que se le da la importancia necesaria a todas las fases que se tiene dentro del proyecto.

Además, tener clara la visión, desde el concepto y las características necesarias, adaptándose a lo que ha pedido el cliente. También debe crear las tareas que se van a realizar durante el Sprint, sabiendo que algunas tomarán más tiempo que otras. Es vital saber cuáles son las tendencias del mercado en el que se está realizando un producto, para revisar también qué es lo que falta dentro de ese nicho y poder cubrir una necesidad. Todas estas tareas son las que cubre el PO.

Diferencias entre product owner y product manager

No debe haber confusión entre ambos roles, ya que el product manager lo que hace es ver los KPI’s, manejar los reportes y desarrollar el lado del negocio como es ver las acciones de marketing, coordinar con TI y también investigar la opinión de los usuarios.

Por su parte, el product owner ve el backlog del producto, lo desarrolla, se encarga del presupuesto, además que mide los resultados y están en todas las partes del proceso. Tiene una visión más global.

Consejos para un product owner

Hay algunas cualidades que son muy importantes para la persona que tiene el rol de product owner. Debe ser alguien que está siempre interesado en participar, en involucrarse de lleno en un proyecto. Tiene que saber cuál es el alcance del producto que se está desarrollando.

Además, debe estar siempre bien informado sobre lo que está ocurriendo en todas las áreas que están involucradas. Debe conocer el alcance del negocio del cliente y conocer a fondo dicha industria.

Por otro lado, debe ser abierto y receptivo a las preguntas que pueda tener el equipo o también sobre la solicitud de información. En los proyectos ágiles, esto debe darse con rapidez para que una tarea no se vea retrasada. La frase “el tiempo es oro” no es solo eso, sino que en este tipo de proyectos, una demora puede hacer que los costos se eleven.

El product owner también debe estar abierto a aprender nuevas herramientas, como una plantilla de diagrama de Gantt, que permite tener toda la información organizada. Esta herramienta gráfica busca representar de manera clara una pila de tareas que se deben cumplir en un tiempo determinado.

Estas tareas están a la izquierda y a la derecha se ve el plazo, que puede estar dividido en semanas o también en meses. Allí se puede revisar la progresión del proyecto. Puede ser clave para que todas las partes involucradas en un plan puedan estar en la misma página y así tener una vista general del proyecto.

Aprender estas nuevas herramientas puede ser vital para el PO, ya que normalmente es invitado a estar involucrado en la parte del desarrollo de software, que puede ser por momentos muy técnico. Sin embargo, el product owner deberá adaptarse a estos requerimientos y aprender nuevas técnicas.

Las habilidades de un PO también debe incluir como uno de sus pilares a la comunicación. Esto es vital para que los mensajes a cada uno de los equipos lleguen con claridad y todos tengan claro su función. Ser transparente hace la diferencia.

Además, su equipo necesita alguien que respalde lo avanzado, ya que varias veces tendrá que decirle que no a las sugerencias que tenga un cliente. Esto para no dilatar el proyecto, además que ya fue aprobado inicialmente un plan que se viene desarrollando. Esto no significa que no se pueden hacer cambios, solo que no se debe alterar la esencia de lo que se busca conseguir.

Luego de haber revisado el concepto sobre el product owner y los consejos necesarios para cumplir cabalmente las exigencias de dicho rol, queda claro que su papel es fundamental dentro de la metodología Scrum para desarrollar un nuevo producto.

JVR