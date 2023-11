¿Qué tienes que hacer cuando un ser querido muere, según Profeco?

Cuando un ser querido fallece, muchas veces se nos nubla la mente. Entre que no estamos asesorados de manera financiera, que sólo estamos pensando en nuestro dolor o en cómo llevaremos a cabo un funeral o una sepultura si no tenemos solvencia económica, no podemos pensar.

La Procuraduría Federal del Consumidor envió recomendaciones a propósito del Día de Muertos, para facilitarte el proceso legal y administrativo en esos momentos complicados. El fallecimiento de un familiar supone enfrentar una serie de trámites legales y administrativos para gestionar los activos del difunto.

¿Qué tienes que hacer cuando un ser querido muere?

Lo primero que tienes que hacer es obtener el certificado de defunción. Si la muerte ocurrió en el hogar o en una institución médica, el personal médico se encargará de este trámite. En caso de que no sea muerte natural o se produce en un lugar público, el Ministerio Público, junto con el médico forense, llevarán a cabo el proceso que corresponde.

En cuanto a la lectura del testamento, Profeco recomienda que en caso de que el difunto haya dejado uno, los herederos lo tienen que llevar a cabo ante un notario o juez, presentando el acta de defunción, una identificación y también el testamento.

Profeco dice que si el fallecido tenía compromisos financieros, como algún crédito automotriz o hipotecario, la adjudicación se realizará al beneficiario. Él deberá liquidar el saldo pendiente y cumplirá con los pagos mensuales, en caso de haberlos. Si se cuenta con un seguro de vida, la aseguradora desembolsará la suma acordada, de acuerdo al contrato.

Funeral. Especial

Profeco habla de las cuentas bancarias

Lo que tienes que hacer es notificar al banco sobre la muerte de tu familiar. Cuando entregues los documentos que te indiquen, te entregarán los recursos depositados en dichas cuentas. Recuerda que si te llega a suceder esto, puedes seguir las recomendaciones de Profeco para que este proceso sea lo menos complicado de vivir.