Queda fuera Santander en carrera por compra de Banamex.

El Banco Santander informó que tras presentar una oferta no vinculante y luego de haber sido sometida a consideración de Citigroup, se informó que no fue candidato en continuar en las siguientes etapas del proceso por la compra del negocio operativo de Citibanamex.

“Con motivo del interés por la participación de Banco Santander en el proceso que está llevando a cabo Citigroup, Inc. (“Citigroup”) en relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa en México, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el Banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso ”, mencionó el grupo financiero en un comunicado enviado a la bolsa de valores de España.

El Banco Santander es uno de los bancos que había levantado la mano para adquirir Banamex y era uno de los favoritos, de acuerdo con un reporte de Moody’s de hace unos días, en el que se explicaba que Santander ya contaba con bastante experiencia en banca de consumo lo que facilitaría la administración de la cartera de Citibanamex.

Adicionalmente, la calificadora de riesgo aseguró que esta institución financiera, al igual que Banorte cuentan con eficiencia operativa, que ayudaría a hacer más sencilla la integración, limitando los costos por cierres y apertura de sucursales a gran escala, abundó en un análisis.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido reiterativo en mencionar que la compra de Banamex fuera por parte de otro banco nacional; Santander es el único país extranjero que había mostrado interés en la transacción de Citi.

Además de Santander, otros bancos que levantaron la mano por el negocio de Citi fueron Banco Azteca, Banorte e Inbursa, el primero anunciando que ya no tenía interés por la adquisición.

RFH