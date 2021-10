RFC para jóvenes no es “terrorismo fiscal”; no tienen que presentar declaraciones

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) obligatorio para jóvenes mayores de 18 años no es un tema de “terrorismo fiscal” y que mientras no obtengan ingresos no tendrán que presentar declaraciones fiscales.

Durante la reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la funcionaria explicó que aunque la población más joven se registre, "no tienen que hacer absolutamente nada".

"Todos los mayores de 18 años se van a registrar, pero van a ser sujetos no obligados. No tienen que hacer absolutamente nada, no tienen que presentar declaraciones, no tienen que hacer avisos" reiteró.

En ese sentido, recordó que el dinero que reciben por parte de sus padres y de las becas "no tienen nada que ver porque no es un ingreso". Sin embargo, recordó que el RFC es un servicio necesario que se suele pedir para diversos trámites.

Además, detalló que la obligatoriedad de esta iniciativa responde a dos objetivos, que son el cambio de cultura fiscal y la concientización de la ciudadanía.

"Lo que busca, primero, es generar cultura fiscal, cultura cívica, donde todo el mundo sabe que en algún momento tiene que llegar a contribuir con su país cuando reciba algún tipo de ingreso", dijo.

"También le interesa al SAT, no por el terrorismo fiscal, sino es una medida preventiva contra las factureras", pues explicó que éstas escogen a personas de 18 o 19 años para ponerlos como dueños o socios de "empresas".

En ese sentido, recordó que el registro busca evitar que los jóvenes se conviertan en prestanombres. "Buscamos dar mayor certeza y cubrir un poco de seguridad en el robo de identidad", destacó.

