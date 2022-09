"Vamos a seguir con pies firmes en la expansión de mundo imperial"

Este 2022 ha sido un gran año para Grupo Mundo Imperial, que tras empezar con la reactivación de la industria turística —luego de dos años de encierro por la pandemia—, ha tenido resultados de ocupación por arriba de lo que registró en 2019.

En suma, en lo que va del año ha firmado diversas alianzas con líneas aéreas, con empresas como la Triple A y ha impulsado espectáculos impresionantes que ha albergado su nueva Arena GNP, todo esto en Acapulco, su casa.

No obstante, en el marco de esta expansión también se encuentran un par de proyectos bajo la marca Mundo Imperial que están en Yucatán, el primero ya inaugurado, Wayam Mundo Imperial —el primero fuera de Acapulco— y el segundo, Xixim, que se encuentra dentro de la reserva especial de la Biosfera Ría Celestún.

En entrevista con La Razón, Mauricio Ramírez, director comercial y de mercadotecnia de Mundo Imperial, asegura que en un momento en que la tendencia en materia turística está centrada en la experiencia del cliente, el entretenimiento también ocupará un lugar importante en su negocio.

Vamos con pies firmes, seguramente el propósito sí es seguir expandiéndonos, seguiremos buscando lugares íconos en donde sea representativo para Mundo Imperial seguir creciendo

Mauricio Ramírez

Director comercial del grupo

¿Qué iniciativas están planteando como Mundo Imperial en este momento? Parte de las iniciativas que nosotros tenemos y que ya lo traemos desde antes es hacer un esfuerzo para que las experiencias no sean nada más el dar un hospedaje, ya que la experiencia es un tema en tendencia, pero de la misma manera, no nada más es la experiencia gastronómica, la cual impulsaremos mucho, sino que creemos que el entretenimiento es parte de Mundo Imperial. Nos jactamos de ser una compañía que es entertainment hospitality y como sabes tenemos nuestro nuevo estadio Arena GNP Seguros, el cual inauguramos con el Abierto Mexicano de Tenis.

Es un estadio multifuncional y en éste hemos hecho todo tipo de actividades, muchas están planeadas y además ya hicimos dos conciertos, pero no va a quedar ahí, el estadio nos da para mucho, o sea podemos hacer Box, podemos hacer peleas de la UFC, entre otros.

¿Acaban de firmar una alianza con Triple A, cierto? Como decía, este estadio nos funciona para muchas cosas, podemos hacer Lucha Libre, sabemos que la Lucha Libre es muy atractiva en México, es muy querida, muy seguida. Yo creo que después del futbol es la actividad del deporte más visto. Entonces hicimos una alianza con Triple A Worldwide, que está dirigida por Dorian Roldán, en donde acordamos impulsar este deporte en Acapulco.

El primer evento que tenemos programado es para el 28 de diciembre, que va a ser justamente en el estadio y bueno, estamos seguros que va a ser espectacular y este va a ser el inicio de una serie de eventos de la triple A en Acapulco.

Recinto de Exposiciones en Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero. Especial

¿Cómo van con los proyectos que tienen fuera de Acapulco? Vamos con proyectos en Yucatán lo cual marca el primer destino fuera de Acapulco y nuestro apuntalamiento como una marca operadora. Este año cumple dos años la apertura de Wayam Mundo Imperial, un hotel de la marca Vereda. Éste fue un hotel un tanto complejo, porque estaba anunciado que se iba a aperturar durante el Tianguis Turístico de 2020 que se llevaría a cabo en Mérida, Yucatán, pero con la pandemia no se pudo y fue un reto, porque no había un momento idóneo ya que seguían las restricciones de la pandemia, posteriormente cuando se dieron las banderas verdes ya pudimos abrirlo, pero no con bombo y platillo.

Sin embargo, se ha ido posicionando y en el 2021 dio resultados espectaculares, al año de haberlo abierto hicimos un evento de aniversario y de inauguración al mismo tiempo. Entonces ha sido un proyecto que nos ha sorprendido.

¿Estos resultados les ha dado la inquietud de abrir otras propiedades? Sí, esto nos da pie a crecer, pero ahorita estamos tan contentos en Yucatán, que queremos crecer en ese estado, y justamente vamos a remodelar un hotel que se llama Xixim, el cual es una propiedad hermosa en la Biosfera Ría Celestún.

Esta propiedad se abrió hace 26 años y ya llevaba todo este ambiente Wellness o de bienestar cuando no era un trending topic. Ahora lo vamos a remodelar con una inversión de 100 millones en una primera etapa y lo vamos a inaugurar en otoño de este año. En una segunda etapa tendrá una inversión adicional de 60 millones de pesos, con la que se realizará una extensión de la propiedad con 27 habitaciones más que en total tendrá 54 y estarán listos en abril del 2023.