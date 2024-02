Cuáles son los zapatos para diabéticos que Profeco avala con calificación excelente

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el organismo público que protege los derechos de los consumidores en México, es a través de su Revista del Consumidor, que realiza diversos análisis para hacer una compra más informada. Fue en 2022 cuando se hizo un análisis a diversas marcas de calzado para personas con diabetes mellitus.

El estudio se hizo en colaboración con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), se resaltó en la edición de noviembre de 2022 que las personas que padecen esta enfermedad requieren de zapatos terapéuticos que mantenga sus pies saludables.

Para este efecto se analizaron ocho modelos de cuatro marcas diferentes de zapatos para diabético, tres para dama y cinco para caballero. Fueron cuatro las pruebas realizadas:

Información al consumidor

Medición de espesor en el corte

Medición de la masa del calzado

Inspección de los elementos del calzado (corte, forro, planta, suela, plantilla de contacto, puntera o casco, contrafuerte, cambrellón, plantillas de compensación y producto terminado)

te interesa Conoce la mejor sopa instantánea que Profeco recomienda comer

El mejor zapato para diabéticos

Las calificaciones van desde B de bueno, MB de muy bueno y E de Excelente, sólo un modelo de dama y uno de caballero obtuvieron la calificación más alta. Se trata en el caso de las mujeres, del Bio Shoes choclo con velcro y para el caso de los hombres es el mismo modelo de la misma marca Bio Shoes; obtuvieron una E.

Mejores zapatos para diabético Foto: Profeco

Mejores zapatos para diabético Foto: Profeco

Cómo cuidar los pies del diabético

Además, entre las recomendaciones que Profeco hizo para el cuidado del pie de las personas con diabetes, está lavar diariamente, usar siempre sandalias al bañarse, secarlos muy bien con un paño suave, es importante no frotarlos; usar crema, usar talco especial para diabéticos, se recomiendan los calcetines sin costura, no caminar descalzo, visitar al podólogo, no intentar remover callos y sobre todos revisarlos constantemente.