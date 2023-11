Estos estados están en alerta por tener más casos de diabetes

María del Carmen tiene 17 años con diabetes, dice que ha aprendido a lidiar con su enfermedad, pero que sin duda le ha traído muchas consecuencias, como ser más propensa a otras enfermedades.

“Después de tener a mi último hijo fui diagnosticada con esta enfermedad, yo no tuve diabetes en el embarazo, pero sí poco después de dar a luz” explicó la mujer de 53 años de edad.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, María del Carmen compartió con La Razón la forma en que se complicó su salud cuando se contagió de COVID-19.

"Cuando me contagié me puse más grave, porque el medicamento que me ponían para la enfermedad hacía que me subiera el azúcar, entonces todo se me complicaba, y tuve que usar oxígeno un buen tiempo", señaló.

Los malos hábitos alimenticios son de los principales factores que producen una persona enferme de diabetes. Foto: Guía Médica

¿Cuáles estados tienen más casos de diabetes tipo 1?

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, en lo que va de este año —con corte al 4 de noviembre— se registraron distintos niveles de aumento en casos de diabetes tipo I en 18 estados y tipo II en 26 estados.

En estas entidades se concentraron tres mil 879 casos de diabetes tipo I (Insulinodependientes), mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron tres mil 649 casos, lo que representa un incremento global de 6.3 por ciento entre un año y otro.

Yucatán es el estado más afectado con casos de diabetes tipo I en proporción porcentual, pues en la entidad se ha registrado un alza de 107.1 por ciento, ya que los pacientes pasaron de 14 a 29 entre un año y otro.

En segundo lugar está Aguascalientes, en donde el año pasado hubo 21 casos y en este 2023 ya van 38, lo que implica un crecimiento del 80.9 por ciento.

Enseguida está Coahuila, en donde los positivos pasaron de 79 en el lapso estudiado del 2022 a 142 en el año actual, lo que significa un aumento de 79.7 puntos porcentuales.

Las ganas de ir muy seguido a orinar son uno de los síntomas que te pueden alertar sobre si tienes diabetes. Foto: Inatal

¿Cuáles estados tienen más casos de diabetes tipo 2?

Además, se registraron 439 mil 660 casos de diabetes tipo II en 26 estados, mientras que en el mismo periodo del año pasado los casos registrados eran de 400 mil 959 pacientes, lo que implica un aumento del 9.6 por ciento entre un año y otro.

En el caso de los positivos a diabetes tipo II, Tabasco es el estado más afectado en proporción porcentual, pues en la entidad se ha registrado un alza de 70.9 por ciento, ya que los pacientes pasaron de seis mil 628 a 11 mil 331 entre un año y otro.

En segundo lugar está Tlaxcala, en donde el año pasado hubo tres mil 637 casos y en este 2023 ya van cinco mil 453, lo que implica un crecimiento del 49.9 por ciento.

Enseguida está Morelos, en donde los positivos pasaron de ocho mil 451 en el lapso estudiado del 2022 a 10 mil 556 en el año actual, lo que significa un aumento de 24.9 puntos porcentuales.

María aseguró que ya no le es tan difícil seguir el régimen de alimentación que debe tener para mantener en buen control su enfermedad.

“A estas alturas de la vida sé que lo importante es tener un buen control de mi enfermedad, para evitar sentirme mal … realmente no hay algo que extrañe de cuando no tenía diabetes y pues también si me cuido de vez en cuando me puedo dar permiso de comer algo que me gusta sin que después me ponga mal”.

¿Cómo daña la diabetes a mi cuerpo?

Al respecto, la médica especialista en Medicina Familiar, Verónica Silva Sánchez, explicó a La Razón que el aumento de esta enfermedad en la población es “multifactorial”.

"Principalmente por los malos hábitos en cuanto a alimentación y poca actividad física, así como a la tendencia hereditaria".

En cuanto a los principales problemas que causa la diabetes es daño a los órganos blancos, así como a los nervios, los ojos e incluso el corazón.

Explicó "Altera la micro basculatura y eso genera una alteración en los vasos sanguíneos disminuyendo la oxigenación y el riego sanguíneo hacia los tejidos; también daña los nervios periféricos, lo que significa que el paciente tiene neuropatía diabética y es la primera causa de disminución de la sensibilidad, que a su vez puede dar pie diabético".

"También hay daños en la retina causando retinopatía diabética, la retina se ve afectada porque los vasos sanguíneos empiezan a tras sudar un líquido que se llama exudado algodonoso y eso genera la falta de visión", agregó.

Otro órgano importante que se ve afectado es el riñón, porque en su afán de querer ayudar al organismo a nivelar la glucosa excedente, comienza a intentar filtrar el azúcar a través de él.

Detalló que cuando no hay un buen control diabético y el riñón presenta grandes daños puede desarrollarse el “síndrome ureico, que genera disfunciones en muchas cosas en nuestro cuerpo e inclusive el tóxico, que llega a nuestro cerebro y pues genera una especie de desorientación.

¿Cuántos tipos de diabetes hay?

En cuanto a los tipos de diabetes que hay, Silva Sánchez mencionó que hay cinco variantes diferentes: “Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, que es la no insulinodependiente, diabetes insípida, que es la que afecta realmente el metabolismo en el riñón y la diabetes tipo Mody así, como la diabetes gestacional”.

En cuanto a la diabetes gestacional, señaló que es un aumento de la glucosa en la sangre durante el embarazo que se revierte cuando este llega a su fin, pero que el factor de riesgo de estas personas para ser diabéticas es “muy alto”.

Refirió que esta enfermedad, en lo particular, no causa la muerte, pero las complicaciones de salud a las que lleva a los pacientes, sí pueden causar la muerte.

¿Cómo saber si tengo diabetes?

En cuanto a los síntomas o cómo detectar la diabetes, la especialista comentó que son muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer y muchas ganas de tomar agua.

"No siempre se manifiesta de esta forma, pero la gran mayoría de las ocasiones sí, o en la disminución de peso, es otro síntoma importante, cuando pasan estas tres cosas es porque el metabolismo se ve alterado en su totalidad; a las células de nuestro cuerpo les falta la glucosa, se deshidratan y por eso las personas bajan de peso abruptamente” explicó la médico.

