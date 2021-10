Tatiana Clouthier señala que FMI habló "con desconocimiento" sobre México

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, comentó que Gita Gopinath, economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), habló sobre México "con mucho desconocimiento".

De acuerdo con una publicación de la agencia EFE, la funcionaria consideró que los comentarios de Gopinath sobre las reformas energéticas y las previsiones del país estaban "en pasado".

La economista en jefe del FMI dijo que si bien el sector servicios del país muestra mejoría, en lo que ocurre en materia energética se ha notado un retroceso desde hace algunos años, lo que crea incertidumbre y puede alejar la inversión privada.

"Yo no puedo hablar del pasado cuando estoy discutiendo. Me parece que hace una opinión con mucho desconocimiento, porque no está en pasado", argumentó Tatiana Clouthier, a la vez que refirió que la reforma (eléctrica) se está discutiendo en el Congreso.

El FMI retrocedió la perspectiva de crecimiento de México a 6.2 por ciento para este año, luego se considerarla en 6.3 por ciento; no obstante, Clouthier se mostró contenta con la proyección por arriba de 6.0 por ciento.

ANR