Si con la pandemia las ventas en línea fueron en aumento, esta modalidad prácticamente llegó para quedarse y no sólo para hacernos la vida más fácil y que las cosas nos lleguen directamente a nuestro domicilio, sino también porque podemos pedir cosas de otros países y que nos lleguen a la puerta de nuestro hogar.

Sin embargo, no todo puede ser tan positivo. Para esto está el Monitoreo de Tiendas Virtuales, establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor, para que te informe sobre esos detalles negativos y no compres en las tiendas online que no están recomendadas por el organismo que vela tus derechos como consumidor. A continuación, te mostramos las tiendas en las que Profeco no te recomienda comprar.

Conoce las tiendas online en las que Profeco no te recomienda comprar

A través del Monitoreo de Tiendas Virtuales, Profeco te muestra cómo reconocer aquellas tiendas online que no son confiables y que ellos, como organismo, no recomiendan para hacer compras.

Para saber cómo identificar estas tiendas, deberás hacer lo siguiente:

Ingresa a la plataforma de Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco

​Proporciona el nombre de la tienda o dirección electrónica que posee la tienda

​Indica el giro de la tienda (desde aerolíneas hasta establecimientos de artículos para el hogar, etcétera".

Las tiendas en línea deberás ingresarlas aquí para que sepas si las recomienda -o no- Profeco. Monitoreo de Tiendas Virtuales.

Lo que te indicarán a continuación es si se trata de una tienda online confiable, es decir, si cuenta con medios de contacto, precios visibles y que se respeten para el consumidor, que lo que describen los productos en la etiqueta se cumpla, que el método de envío sea entendible, sus políticas de cancelación y más.

Si no cuenta con estos puntos, entonces Profeco te dirá que desistas de la compra y que busques otra opción que te garantice calidad y precio y que no corras el riesgo de ser víctima de un fraude.

Para ingresar a la herramienta de Monitoreo de Tiendas Virtuales de Profeco, sólo tendrás que hacer click AQUÍ.

