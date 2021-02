"Sin transparencia la corrupción florece", así defiende CCE la continuidad del INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) garantiza la posibilidad de que exista rendición de cuentas en el país, pues sin transparencia la corrupción florece, aseveró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El empresario manifestó que las democracias modernas promueven el que haya acceso a la información, con visiones de largo plazo que no deben cambiarse por la orientación política que se tenga en un determinado momento o etapa de una sociedad, luego de la propuesta del Ejecutivo de desaparecer los organismos autónomos.

Sostuvo que el INAI, así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Banco de México (Banxico), son fundamentales para la democracia del país, por su autonomía.

“Sin la transparencia la corrupción florece, lo que no se sabe, no cuenta, por lo tanto no es ni verificable, ni cuestionable; si queremos avanzar en la lucha contra la corrupción, la transparencia es fundamental. Para el sector empresarial es fundamental preservar la autonomía del INAI”, destacó Salazar Lomelín.

Destacó que la Iniciativa Privada contribuye de manera importante al presupuesto público con sus impuestos, que le permiten tener un gasto de 5.6 billones de pesos, donde se sustentan no solo los programas de inversión, sino los de apoyo a los mexicanos.

Por su parte, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), opinó que es necesario que el país tenga organismos fuertes y autónomos, en medio de un escenario tan complejo como el que se vive por el Covid-19.

“No todo es perfecto, pero es perfectible, nadie puede negar que los organismos constitucionales autónomos tienen áreas de oportunidad, pero no por ello debemos desaparecerlos o debilitarlos”, dijo.

Blanca Lilia Ibarra, presidenta del INAI, insistió que México demanda unidad, misma que se puede construir con un diálogo fuerte, respetuoso, plural, vigoroso y diverso, “evitando polarizaciones y buscando la unidad de los mexicanos”.