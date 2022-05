Sector cárnico ve poco alcance por exención de aranceles

El sector cárnico aseguró que la importación de sus productos actualmente se hace sin aranceles, por lo que descartó algún impacto importante por la exención de aranceles anunciada por el Gobierno.

El presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal, Hugo Fragoso, señaló que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que quedarán libres del pago de aranceles 66 productos básicos; sin embargo, reiteró que la importación de carne de cerdo desde Estados Unidos y Canadá se hace a la fecha sin aranceles.

En tanto, explicó que de otros mercados, como Europa, se publicó una cuota de importación la cual está vigente y permite la importación también sin aranceles.

“Los países europeos productores de cerdo habilitados para exportar no han impactado de gran forma los precios con que compiten en el mercado, adicionalmente con naciones con importante oferta como Brasil, no hay acuerdos sanitarios por lo que tampoco son opción para importar a México”, sostuvo.

En cuanto a carne de ave entre los países aprobados son Canadá, que no tiene oferta exportable importante; Estados Unidos, de donde se trae casi en su totalidad el producto; Argentina, Chile y Brasil, de donde es posible importar, Chile ingresa al mercado nacional sin arancel y de Brasil y Argentina existe una Cuota aprobada por lo que tampoco impactará el hecho de que se eliminen los aranceles. Europa no puede exportar por aspectos sanitarios, por lo que no es posible importar de esa región.

En el caso de huevo, mencionó, los países que tienen oferta y precios competitivos no pueden exportar a México por temas sanitarios y el único que exporta sin aranceles es Estados Unidos, que debido al brote de Influenza ha sacrificado muchas gallinas ponedoras por lo que tiene demanda del producto y los precios se han incrementado en ese país.

En cuanto a res, países que tienen una importante oferta (Brasil, Argentina y Paraguay) no tienen acceso al mercado nacional por no haberse negociado aún el protocolo de importación ni haber aprobado plantas exportadoras de carne fresca o congelada, o sea, no son opción.

El único país reconocido de Sudamérica es Uruguay y Chile, quienes exportan a otros mercados que le resultan más atractivos dados los precios del producto en el mercado internacional.

Tal vez pudiera beneficiarse de la eliminación de aranceles Australia quien tiene el mercado abierto a México; sin embargo, la demanda del producto en otros lugares de Asia, donde tiene mercados consolidados, hace que evalúen si les conviene exportar a México.

