Cynthia y la margarita guinda

Tenían razón quienes desde la polémica votación de la supremacía constitucional, de la que de manera extraña se ausentó, la senadora Cynthia López Castro decían que tenía previsto chapulinear hacia Morena. Ello a pesar de que la misma legisladora evitó confirmarlo e incluso declaró en al menos una entrevista —que concedió a propósito de su posterior dimisión al Revolucionario Institucional—, que iba a revisar a dónde iría. Parecía que deshojaba la margarita, aunque ahora ha quedado claro que todos los pétalos de esa margarita eran guindas. Ayer ella misma y luego la presidenta nacional de Morena, difundieron una foto de la reunión en la que habrían sellado el salto de la expriista a la 4T. “Bienvenida senadora Cynthia López a Morena. Seguros estamos que nos ayudarás con tu experiencia en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Felicidades por tu valiente decisión”, publicó Alcalde. ¿Qué dirá Alito? Uf.

Piden que Rocha Moya mejor ya no explique

Nos comentan que la decisión de cancelar la Feria Ganadera de Sinaloa fue tomada desde el domingo por la mañana, cuando apareció una manta en la que se advertía de “consecuencias” si el evento se realizaba, pero las autoridades no se atrevieron a hacer el anuncio, por lo que pidieron a los promotores que lo hicieran ellos, y que atribuyeran la decisión no a la violencia, sino a la poca expectativa de ganancias. El domingo, los dirigentes de la Unión Ganadera Regional se reunieron con el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, para tratar de encontrar una salida. Primero se decidió que los organizadores ofrecieran una conferencia el lunes por la mañana, pero al final se optó por un escueto comunicado. Lo que ya nadie entendió fue que ayer el gobernador Rubén Rocha dijera que la presentación de cantantes de corridos influyó en la cancelación. Porque entonces… ¿fue decisión del Gobierno o de los “privados”? Ahí la pregunta.

Una piedra en el camino

La elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tendrá lugar este martes en el Senado, no es apta para cardiacos. Dicen los que saben que la bancada de Morena llegará dividida a esta definición, pues hay muchos legisladores que no están de acuerdo en que sea reelecta Rosario Piedra Ibarra, aunque por otro lado, hay un bloque que intentará que ella repita. El voto será secreto, lo que permitirá a los senadores del guinda negarle el apoyo a quien durante los pasados cinco años encabezó una gestión con más pena que gloria. Ayer fracasaron todos los intentos de la oposición para que la hija de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra fuera sacada de la terna, por no haber estado entre las mejores evaluadas y por falsificar apoyos. Pero la decisión final se tomará hoy y entonces se sabrá si Piedra fue reelecta, como pretende, o si se quedó en el camino. Pendientes.

Subrayando inconvenientes

Y es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el que ayer se refirió a una posible respuesta ante una eventual imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump. “Si tú me aplicas a mí el 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles, y soy tu principal importador junto con Canadá, entonces si tú pones aranceles, nosotros también vamos a poner aranceles”, señaló en una entrevista radiofónica. Apenas en días pasados, el funcionario, que tendrá bajo su responsabilidad la próxima revisión del T-MEC, refirió que ante los amagos del futuro jefe de la Casa Blanca, había que actuar con “sangre fría”. Lo que es un hecho es que ha estado buscando que quede claro, nos comentan, los inconvenientes que traería el que se cumplan las amenazas del republicano. “Si nos picamos los ojos entre nosotros, no se va a poder, es un error”, ha insistido. Habrá que esperar a ver si cachan la idea del otro lado.

Golpe relevante

Importante acción, nos comentan, la que dio como resultado la captura de Itania N., identificada como jefa de una célula delictiva que operaba en Colima, asociada al Cártel de Sinaloa y que tenía en su contra una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud. “Líneas de investigación sobre el tráfico de droga en la entidad permitieron identificarla como jefa de una célula delictiva, encargada del tráfico de sustancias ilícitas y principal generadora de violencia en Manzanillo”, informó ayer el Gobierno federal. También explicó que la zona metropolitana de Guadalajara era el lugar de movilidad de esta persona, por lo que el personal de seguridad se trasladó para localizarla”. En el reporte se precisa que la detención la llevaron a cabo efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Defensa Nacional, de Marina y de la Guardia Nacional. Ahí el dato.

Tomas de posesión

Fue en el equipo de la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García, que trascendió la confirmación de la asistencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la toma de protesta de la extitular de Energía el próximo 1 de diciembre. Evento que ya se alista, aunque aún hay algunos detalles de logística por afinar. Ahora se estará a la espera de ver si la presencia de la mandataria federal se replicará para otras tomas de protesta pendientes para el mismo mes, como son los casos de Chiapas, con Eduardo Ramírez, y de Puebla, con Alejandro Armenta. Ayer, a los gobernadores se les vio muy desenfadados durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, con el fin de acordar el reforzamiento de los objetivos del esquema IMSS-Bienestar, para garantizar el abasto y distribución de medicamentos y los servicios de la salud el próximo año.