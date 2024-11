Rozones *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Avanza fiscalía en Guerrero

Y fue la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a cargo de Zipacná Torres Ojeda, la que logró vincular a proceso a dos hombres, un guatemalteco y un salvadoreño, por el delito de homicidio calificado en agravio de autoridades de seguridad en el municipio de Tecpan de Galeana. Ambos sujetos fueron parte del grupo armado que atacó a policías y militares en ese municipio el pasado 24 de octubre. En esa agresión, que llamó la atención precisamente porque mexicanos y extranjeros formaban parte del grupo delictivo, perdieron la vida dos agentes municipales, pero también fueron detenidas al menos 15 personas. Ayer se informó que en audiencia ante el juez de control, la Fiscalía estatal presentó datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de Maudiel “N”, mientras que en otra audiencia, el 6 de noviembre, ocurrió lo mismo con Carlos “N”, de nacionalidad salvadoreña. En ambos casos se ordenó la prisión preventiva, con lo que son ya 15 sujetos los que se encuentran en la misma situación. Ahí el dato.

Martes negro para Morena

Hay muchos que piensan que Morena no tiene nada que celebrar y sí mucho que lamentar, tras la jornada del pasado martes, que culminó con la ratificación de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Morena no puede celebrar el que, con un proceso caracterizado por el desaseo, se haya concebido la reelección de Piedra. O que para evitar que alguien se saliera de la línea dictada de último momento, se hiciera incluso a los senadores de la 4T exhibir su voto. Las cúpulas de Morena deberían estar preocupadas, nos dicen, por el hecho de que, ese martes negro, la mayoría calificada estuvo en riesgo todo el tiempo, y no por la fuerza de la oposición, sino por las disidencias internas. En tiempos extra lograron juntar los votos, pero sólo para tomar una decisión que, nos dicen, es muy seguro que se convertirá en una piedra en el zapato de la 4T la mayor parte del sexenio. Uf.

Un coyotito en San Lázaro

El martes, algunas cámaras indiscretas sorprendieron a la diputada federal de Morena Herminia López Santiago profundamente dormida en su curul, mientras se discutían reformas a la Constitución en materia de protección a los animales. Al ser cuestionada por ese “coyotito” en plena sesión, la legisladora respondió que le dio sueño por “el ritmo de trabajo” a que ha estado sometida en San Lázaro. Pero no faltó el curioso que se puso a revisar el Sistema de Información Legislativa y descubrió que, en los casi dos meses que han transcurrido de la actual legislatura, doña Herminia no ha presentado ni una sola iniciativa, y sólo ha subido una vez a tribuna, para hacer un posicionamiento a favor de la reforma sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eso sí, ha votado en 21 ocasiones, siempre a favor. Hay quien piensa que la diputada debería ser un poco más participativa. Quizá en una de ésas hasta se le espanta el sueño, nos comentan.

Cierre complicado

Y fue el embajador Ken Salazar el que ayer tronó contra la política de seguridad del Gobierno del presidente López Obrador conocida como “abrazos y no balazos” al advertir que no funcionó. Los señalamientos del diplomático han provocado por parte de la Cancillería el envío de una nota diplomática. Un gesto que podría considerarse una especie de tarjeta amarilla. No ha sido fácil, nos recuerdan, el último año de gestión de Salazar, pues con el arranque del nuevo Gobierno una de las primeras medidas que se tomaron fue la ajustar los canales de comunicación para establecerlos vía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes tampoco la había tenido fácil, pues debió de sostener el rechazo de su gobierno a la reforma en materia judicial por la elección de jueces, la cual provocó que el expresidente López Obrador estableciera con él una “pausa”. A últimas fechas el triunfo de Trump avizora un muy posible relevo. Lo que sea que ocurra, Salazar no ha dejado duda de su sentir respecto a la política contra el crimen de nuestro país.

La otra disputa… por el maíz

Y hablando de disputas entre México y Estados Unidos, nos piden no perder de vista la relacionada con el panel que se abrió en materia de maíz transgénico. Y es que todo está apuntando a que nuestro país podría perder. De lo anterior ha dado cuenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. “Ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Pero lo que importa es que el sistema está funcionando”, refirió. La historia de este litigio viene de febrero de 2023 a propósito del establecimiento de un decreto que prohibía el uso de semilla de maíz transgénica con la idea de evitar la contaminación de maíces nativos. Pero Estados Unidos reclamó que la prohibición no tenía fundamento científico y que violaba el T-MEC. Por lo pronto, Ebrard ha señalado que dará a conocer acciones a seguir en caso de que la resolución final, prevista para el 14 de diciembre, sea desfavorable. Pendientes.

Y que le avienta monedas

Y lo que sigue generando controversia y encendiendo los ánimos es el cambio de partido y de bancada que acometió la expriista y ahora morenista Cynthia López Castro. Y es que resulta que en la sesión de ayer, luego de argumentar en tribuna las razones que motivaron su decisión y que pidiera “a mí júzguenme por mi trabajo, por mis resultados y al tiempo”, fue la legisladora panista Lilly Téllez la que se le acercó y, tal como lo hizo con Miguel Ángel Yunes, le arrojó monedas a su paso. El momento por supuesto captó la atención de quienes seguían el desarrollo de la sesión, pues tras lanzar el dinero, Téllez se dio la media vuelta y volvió a su escaño mientras hacía un ademán de desprecio. López Castro no se quedó callada y le gritó a la sonorense: “Tú estabas acá, Lilly; tú no ganaste ni tu estado, y nada más no te queremos ver marchar el 8 de marzo, porque esto es violencia política de género”. Qué tal.