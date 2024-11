Respuesta ante la amenaza

Así que el Gobierno mexicano no está ni estará cruzado de brazos ante la amenaza de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. “¿Quién va a tener los mayores problemas? Estados Unidos”, dijo ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, más allá de eso, están las acciones pues las autoridades mexicanas preparan una respuesta que irá en dos vertientes: un documento en el que se le expondrán al próximo Gobierno de Estados Unidos “en blanco y negro” las consecuencias de las posibles deportaciones, y una estrategia de defensa jurídica de nuestros connacionales a través de los consulados. Ayer claramente la mandataria sostuvo: “Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, son héroes y heroínas, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México, pero también, que se escuche bien y fuerte, contribuyen a la economía de Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del campo, de la construcción, de los servicios, del turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días porvenir de ambos lados de la frontera”. Ahí el dato.

Alcaldes y peticiones en la CDMX

Y fueron los dos alcaldes de Morena: Javier López Casarín, de Álvaro Obregón, y Nancy Núñez Reséndiz, de Azcapotzalco; así como los aliancistas Luis Mendoza, de Benito Juárez, y Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, los que aprovecharon su asistencia al Congreso de la Ciudad de México no sólo para hablar sobre los recursos que aún restan ejercer de este año, sino para pedir un aumento de presupuesto para sus demarcaciones en 2025. Nos dicen que los cuatro coincidieron en sus ejes de trabajo en la necesidad de tener más recursos para atender necesidades básicas como seguridad, agua y obras urbanas, entre otras. El encuentro en el recinto legislativo sirvió también para que destacaran el buen manejo del dinero para diversas medidas, así que cada uno presumió los logros, pero también los rubros que necesitan reforzar para el año entrante. Nos hacen ver que la buena relación, que se ha establecido en la Ciudad de México entre el Gobierno central y las alcaldías tendrá su primera prueba de fuego en la asignación presupuestal del año entrante. Ahí están las peticiones, habrá que contrastarlas en breve con lo finalmente aprobado. Pendientes.

El absurdo de Marko Cortés

Quien de plano ayer se vio muy mal fue el exdirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al pedirle a Xóchitl Gálvez que, en lugar de crear un nuevo partido político, se sume a las filas de Acción Nacional. Hay quien cree que Marko no tiene cara para pedirle eso a la exsenadora, luego de que él y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la dejaron sola como candidata presidencial de la oposición. Marko y Alito utilizaron los recursos de que disponían para posicionar cada uno su imagen personal y acapararon la mayor parte de espacios en los spots. En una reciente entrevista con MilenioTV, Xóchitl fue lapidaria al decir que esperaba más de los partidos “que decían que tenían estructura”, pero “resulta que sólo cubrimos el 40 por ciento de las casillas”. ¿Y aún así se atreve Marko a pedirle que se afilie al PAN?, se preguntan muchos. Xóchitl va por su propio partido, en el cual, advirtió, habrá derecho de admisión. Veremos.

Avanza el nuevo impuesto en Sonora

Con la novedad de que el cobro adicional de un impuesto para crear un fideicomiso de seguridad en Sonora va dando pasitos y en una de ésas, con todo y los reclamos que se dieron por sus visos de inconstitucionalidad, es muy probable que se apruebe. Como se señaló en este espacio la iniciativa era conocida por el gobernador Alfonso Durazo, que ahora ha salido a reconocerla tras ser presentada por un grupo de empresarios. “Más allá de la importante recaudación que va a representar, es el hecho de que sean los propios empresarios quienes de esta manera muestran el compromiso con el fortalecimiento de las capacidades del estado para mejorar los resultados en el ámbito de la seguridad”, señaló el mandatario. Así que las empresas con más de un centenar de empleados tendrán que empezar a hacer un guardadito para apoquinar el pago equivalente al 1 por ciento extra al impuesto sobre productos del trabajo que ya pagan. Quienes han criticado la medida no creen que resuelva mucho los problemas de seguridad en la entidad. El caso es que si el impuesto pasa, habrá que esperar un año para ver si tenían razón. Uf.

Ajuste sobre los autónomos

Nos recomiendan revisar con lupa la propuesta anunciada por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, de crear un organismo descentralizado que concentre las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. La idea, explicó, es que este nuevo ente administrativo tenga personalidad jurídica y patrimonio propios y, sobre todo, autonomía técnica, para que sus resoluciones “no dependan del secretario de Economía”. A los observadores no se les escapó el dato de que el titular de esta dependencia es Marcelo Ebrard, cabeza de un grupo dentro de Morena distinto al que pertenece Monreal, y excorcholata, como él. Y no faltó el malpensado que entendió que lo que se intenta con esto, es evitar que un excontrincante interno concentre poder, al absorber la conducción de políticas en materia de competencia y telecomunicaciones. ¿Será o no?

“Esta cosa” de la elección judicial

No escapa a quienes siguen de cerca lo que ocurre en el Instituto Nacional Electoral, que el asunto de la elección de jueces, magistrados y ministros es una auténtica papa caliente que muchos consejeros no quisieran tener en sus manos. Incluso entre los que son afines a la presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei, que ayer instalaron la comisión temporal organizadora de ese proceso, a quienes no les ha quedado otra que entrarle al retador asunto. Hablamos de Jorge Montaño, Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López. Fue la consejera De la Cruz la que, nos dicen, ayer sintetizó el sentir de la mayoría de las consejerías al expresar lo siguiente: “Y una vez más, así nos avientan esta cosa que se llama Proceso Electivo del Poder Judicial, una vez más vamos a estar dando buenas cuentas. No va a ser simple, soy optimista, pero no les puedo mentir, no va a ser simple, va a estar complicado, pero también es una oportunidad”. La instalación de la comisión, por cierto, se dio poco antes de que se confirmara que el INE ha pedido una prórroga de 90 días para llevar a cabo la elección. Porque sí, no está simple la cosa.