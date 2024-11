Segob en San Lázaro

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, de conformación plural. El propósito del encuentro ha sido, de parte de la funcionaria, establecer, por parte del Poder Ejecutivo, disposición al diálogo. Y es que abrir la posibilidad del acuerdo, nos hacen ver, representa ya una diferencia respecto a lo que ocurría en la administración pasada. El sello de Rosa Icela poco a poco se vislumbra como dialogante y de puertas abiertas a empresarios, iglesias, organizaciones, magisterio, universidades, trabajadores, comunidades indígenas y afrodescendientes, migrantes y refugiados, defensores de derechos, periodistas… Por cierto que en la reunión, nos comentan, se tocaron múltiples temas: migración, Trump, resguardo de datos personales, elección judicial… Y al final todo mundo quedó contento.

¿Enjambre en Sinaloa?

Y hablando de temas de Sinaloa, resulta que luego del éxito logrado con el Operativo Enjambre en el Estado de México, donde cayeron varios mandos policiacos y hasta una presidenta municipal vinculados con el crimen organizado, se multiplican voces que piden sea replicado en otras entidades como Sinaloa. Fue la senadora priista Paloma Sánchez quien reconoció la efectividad de la acción coordinada entre los tres órdenes de gobierno que pidió a las autoridades federales se aplique en su estado, el cual está envuelto en actos de violencia que ha dejado decenas de muertos y heridos, secuestros y robos —a raíz de la confrontación que se detonó entre dos facciones del cártel que tiene sede en esa entidad tras la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada—. “Fue afortunado lo que vimos en el Estado de México; detenciones hasta de una alcaldesa. Ahora estamos esperando que lo hagamos en Sinaloa (…) No nos olviden”, demandó la legisladora. Uf.

El concurso de Sheinbaum y Villegas

Con la novedad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de generar narrativas alternas a las que proponen los narcocorridos —la recurrente apología a la violencia y al crimen— tiene en mente realizar un concurso nacional de corridos y de banda. ¿Y de dónde viene la idea? Ah, pues del gobernador Esteban Villegas y fue la propia mandataria quien así lo reveló. “Una de las ideas surgió ahí en Durango, lo platicamos con el gobernador, porque él es cantante de banda, no sé si sabían”, dijo Sheinbaum sonriente. La idea sería promover y, por supuesto, premiar otras temáticas y contenidos, porque, dijo, “prohibir no es una opción”. Y sí, el primer entusiasmado fue ya Villegas, que ayer mismo en sus redes ofreció su entidad como sede: “Sería un gran paso para cambiar la narrativa hacia un México más inclusivo y libre de violencia. ¡Durango está listo para ser el anfitrión de esta gran iniciativa!”. Así que a afinar la tuba.

Con la mira puesta en el astillero

Y es el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien se encuentra en una gira por Italia para conocer más a fondo la operatividad y el potencial económico de la industria naval, con la mira puesta en el proyecto de instalar un astillero en Puerto Progreso. Una iniciativa con la que busca aprovechar la ubicación geográfica estratégica de la entidad y su eventual integración con otro plan, el de ampliación del Puerto de Altura, y la conexión con el Tren Maya. El mandatario estatal, por lo pronto, estuvo en el astillero de Monfalcone y sostuvo reuniones con ejecutivos de Fincantieri, empresa del ramo más grande del mundo, y con autoridades italianas. En el sitio, se informó, ha señalado que un astillero es una oportunidad histórica para la economía yucateca y para el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias del estado. El complejo que visitó ayer es responsable de construir los cruceros más grandes del mundo, lo que ha posicionado a la región como un motor económico. Ahí el dato.

Elección bajo presión

El inédito proceso electoral para renovar al Poder Judicial se encamina hacia una nueva etapa en la que, nos dicen, el INE deberá sacar adelante los comicios bajo presión de tiempo y de recursos. Aunque el Instituto aún no recibe respuesta oficial respecto a la prórroga de 90 días solicitada, se da por descontado que no habrá tal aplazamiento, por lo que la jornada electoral será el próximo 5 de junio. Tampoco se sabe cuánto presupuesto tendrá para la organización del proceso, pero es claro que no recibirá los poco más de 13 mil millones de pesos que pidió. Ante esto, el panorama que se avizora es que se contrate menos capacitadores, que haya menos publicidad y que se instalen menos mesas receptoras del voto que las idóneas, lo que a su vez repercutirá en una menor participación ciudadana. Y al final, si las cosas no salen como se esperaban, los políticos culparán al árbitro, como ocurrió en la consulta popular sobre los expresidentes. ¿O será otra cosa distinta?

Sin ánimo de confrontar

Y fue el gobernador saliente de Jalisco, Enrique Alfaro, el que ayer aclaró que la iniciativa que ha impulsado para que se revise el pacto fiscal “no tiene un ánimo de confrontación”. Lo dijo, nos comentan, tras el acto que la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer en el Parque Ecológico de Xochimilco al que acudieron mandatarios estatales de todo el país. “La pude saludar hoy (a Sheinbaum), ojalá que tenga pronto la oportunidad de recibirla en Jalisco. Ella sabe que es un planteamiento que hemos hecho desde hace mucho, no tiene que ver con un ánimo de confrontación, sino con el de buscar un acuerdo justo para los estados y los municipios de este país”, refirió. Hace unos días al insistir Alfaro en la propuesta que había estado impulsando en distintos momentos desde que llegó al gobierno, la situación parecía haberse tornado tensa. Sin embargo, ya se estarían mandando señales para que las cosas tomen un cauce distinto. Por cierto que Alfaro dijo desconocer si el próximo gobernador, Pablo Lemus, asumirá esta iniciativa. Pendientes.