“Uno de los retos es el juicio en línea para eficientar la justicia”

Si vives en la Ciudad de México y tienes algún problema con autoridades del Gobierno de la Ciudad, el Tribunal de Justicia Administrativa local te puede apoyar para resolverlo.

Puede ser desde un cobro excesivo en el recibo de agua, hasta que te quieran indemnizar por un terreno en donde el Gobierno de la CDMX quisiera construir, por ejemplo, una calle.

Platicamos con la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Estela Fuentes Jiménez, quien acaba de presentar su informe de labores para que nos cuente cómo es que, desde este tribunal, se puede apoyar a la ciudadanía.

BIBIANA BELSASSO: ¿Qué se hace en este Tribunal de Justicia?

ESTELA FUENTES JIMÉNEZ: El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es un órgano jurisdiccional que forma parte también del Sistema Local Anticorrupción y que el principal objetivo de este tribunal es resolver las controversias que se suscitan entre los actos que dictan las autoridades de toda la administración pública de la Ciudad de México y los particulares, cualquier acto de autoridad que perjudique la esfera jurídica del particular pueden venir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México a controvertirlo.

BB: Para la gente que no conoce estos términos legales, ¿qué tipo de asuntos se llevan aquí?

EFJ: Mira, se llevan todos los asuntos de multas de tránsito, cuando tienen problemas con el cobro del agua, del predial, de los usos de suelo, de los establecimientos mercantiles, cuando les cierran las tienditas, de acciones públicas, de juicios de lesividad, en fin, y ahora, con la gran reforma constitucional de 2015 que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y que después se replicó en las 32 entidades federativas, pues ya tenemos una nueva competencia que es la de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de particulares.

Recordarás que con anterioridad a este Sistema Nacional y Local Anticorrupción pues nada más se sancionaba a los servidores públicos, ahora también se sanciona a los particulares por conductas graves que se llevan vinculadas con las que cometen los servidores públicos.

BB: Si alguien tiene un problema con un cobro indebido ¿qué pueden hacer?

EFJ: El tribunal cuenta con una Secretaría de Atención Ciudadana, lo que comúnmente conocemos como Defensoría de Oficio. Aquí tenemos el mejor equipo de abogados especializados que llevan a cabo la defensa de aquellos juicios en donde los usuarios son de recursos económicos mínimos o bajos.

Ellos les tramitan, les llevan la defensa de sus asuntos, pueden venir aquí al Tribunal, aquí está la Secretaría de Atención Ciudadana y les elaboran sus demandas, están al pendiente de todo el procedimiento, ellos les llevan su asunto, les postulan su asunto como si fueran abogados particulares con la diferencia que es el Estado quien cubre los sueldos de estos servidores públicos.

Bibiana Belsasso (izq.) y la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, Estela Fuentes Jiménez (der.), ayer. ı Foto: Especial

BB: ¿Cuál sería la diferencia entre la Profeco y este tribunal?

EFJ: La Profeco es una institución meramente administrativa. La gran diferencia es que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional, donde se dirimen controversias entre actos de autoridad y particulares, en tanto que en la Profeco es una autoridad eminentemente administrativa.

Cuando a ti te cause un perjuicio, una resolución de cualquier autoridad de la Ciudad de México, puedes venir a impugnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Aquí tenemos abogados especializados que pueden apoyar y les elaboran su demanda y les sustancian todo el procedimiento aquí en las Salas Ordinarias y en la Sala Superior del Tribunal.

BB: ¿Cuáles son los retos que vienen?

EFJ: Pues definitivamente, yo creo que caminar a abrir la tecnología. Uno de los retos más importantes, además de eficientar la justicia administrativa, es el juicio en línea, que estamos trabajando sobre el particular, precisamente para eficientar la justicia y estar aún más cercanos con la ciudadanía.

BB: ¿Ya funciona el juicio en línea?

EFJ: No, porque no se ha autorizado el presupuesto para echar a andar el juicio en línea, pero estamos nosotros ya trabajando sobre el particular en este ejercicio presupuestario para ver si el año que entra lo echamos a andar.

BB: ¿Qué es lo más importante para ti como presidenta de este Tribunal?

EFJ: La capacitación de las y los servidores públicos, creo que teniendo servidores públicos totalmente capacitados vamos a llevar a cabo nuestra función al cien por ciento, satisfaciendo las necesidades de los usuarios y de la ciudadanía en nuestra capital.

BB: Si la gente quiere acudir, ¿dónde son las instancias donde pueden tener contacto con ustedes?

EFJ: Tenemos nuestras redes sociales, la página del tribunal también está abierta a toda la gente, es un tribunal totalmente cercano a la gente y creo que con esta reforma al Poder Judicial que, de alguna forma, incide en todos los órganos jurisdiccionales.

Les puedo decir que uno de los objetivos es precisamente que todos los juzgadores estemos cercanos a la ciudadanía, que la ciudadanía conozca qué es lo que hacemos los juzgadores, cuál es la tarea que día a día hacemos los juzgadores.