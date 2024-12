Defensa abre puertas a legisladores

Y fue el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, el que ayer invitó a desayunar a legisladores que forman parte de las comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados a quienes condujo después por un recorrido que realizaron en el Colegio Militar. Entre los invitados estuvieron los diputados Ricardo Monreal, Sergio Gutiérrez Luna y Dolores Padierna y los senadores Manuel Añorve y Ana Lilia Herrera. Todos ellos difundieron fotos o videos del encuentro en los que el general explicó a detalle diversos temas relacionados con la operación de las Fuerzas Armadas en el país, además de darles a conocer las instalaciones donde se forman los militares. Entre las inquietudes de los legisladores estuvieron la coordinación con las entidades con problemas fuertes de criminalidad en los que realizan labores de seguridad, pero también hubo quien aprovechó para celebrar el apoyo ante fenómenos naturales u otro tipo de calamidades. Trevilla, se informó, fue un atento anfitrión en el encuentro.

Problema sin atención

Con la novedad de que siguen escalando las protestas de habitantes de diversas comunidades de Guerrero que reclaman a la Secretaría de Bienestar, a cargo de Ariadna Montiel, haber censado mal en la zona donde impactó el huracán John, dejando sin apoyos a personas que resultaron damnificadas. Fue el jueves que un grupo de manifestantes cerró durante varias horas las puertas del edificio de la dependencia con sede en Reforma, dejando encerrados adentro a trabajadores, y ayer bloqueó también esa vialidad provocando afectaciones importantes. El caso, nos comentan, no es de ahora, pues en semanas pasadas los inconformes desquiciaron con diversos bloqueos la Costa Chica de Guerrero causando impactos económicos. Además, ayer se informó que no fue sólo en la Ciudad de México donde expresaron su reclamos, sino también en Acapulco, donde entorpecieron el suministro de agua al puerto. En el caso no se ha aclarado de qué manera atenderá el problema la dependencia de Montiel, antes de que siga creciendo. Uf.

Republicano aplaude a Harfuch

Relevante, nos comentan, el comentario elogioso que hizo el congresista estadounidense Dan Crenshaw sobre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a propósito del decomiso histórico de fentanilo que se hizo esta semana. “Vale la pena destacar algunas acciones muy audaces que ha tomado México contra la operación de fentanilo del Cártel de Sinaloa desde que la Presidenta Sheinbaum asumió el poder. Y el nuevo secretario de Seguridad Interior, Omar Harfuch, es un ejemplo a seguir”, escribió en sus redes el republicano, quien es integrante de la Cámara de Representantes por el estado de Texas y antes fue militar. El dato llama la atención porque hace apenas poco tiempo los señalamientos que llegaron a hacer congresistas estadounidenses versaban, pero sobre la atención insuficiente que veían de parte de nuestro país en los temas de crimen organizado. Ahí el dato.

“Por favor, deme chance”

Y hablando del senador Miguel Ángel Yunes, resulta que la activista Paulina Amozurrutia se lo encontró en el aeropuerto y lo cuestionó sobre su traición “al pueblo y a los partidos”, en alusión a su decisión de haberse cambiado del PAN a Morena y de haber votado en favor de la reforma al Poder Judicial. El legislador aparentemente estaba por tomar un vuelo y ante los cuestionamientos le respondió un tanto hastiado: “por favor, deme chance”, pero la feminista le replica: “no, dénos chance a los mexicanos”, antes de señalarle: “lo que nos tendría que explicar es por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre”. Todo lo anterior fue registrado en video por la propia Amozurrutia, quien difundió el material en las benditas redes donde muy rápidamente se viralizó. El tema de Miguel Ángel Yunes sigue generando polémica y polarización, pues hay quienes lo señalan como el que quebró al bloque opositor, mientras del lado de la 4T celebran que se haya sumado a su proyecto por un tema de conciencia. Ahí el dato.

El beneficio de hablar inglés

Y hablando de la relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, publicaciones periodísticas dan cuenta en sus reportes de un “arma secreta” que la mandataria mexicana tiene para acometer de mejor manera esa tarea y que no tenían los presidentes que le antecedieron en el cargo, a quienes tocó convivir con el republicano. ¿Cuál es esa arma? Bueno, pues de acuerdo con Bloomberg no es otra que hablar un fluido inglés, “una habilidad que el presidente estadounidense rara vez ha encontrado con líderes latinoamericanos”, refiere la agencia en un trabajo. Esa habilidad no la tienen tampoco presidentes de relevancia del continente como el brasileño Luiz Inacio Lula da Silva o el argentino Javier Milei. La posibilidad de tener una comunicación directa en momentos específicos puede, además de derribar barreras, abrir posibilidades, al tiempo de facilitar espacios de diálogo, de acuerdo y de coordinación. Pendientes.

Las cosas del instinto

Con la novedad de que Luis Fernando Salazar, uno de los senadores que más prendido estaba en el rifirrafe que por causa de Miguel Ángel Yunes tuvieron panistas y morenistas —es al que se ve jalonear al vicecoordinador del albiazul, Enrique Vargas— la misma noche del jueves, aunque ya tarde, publicó un video para dar cuenta de que actuó “por instinto” y además para calificar su propio accionar como “normal”. ¿Cuál es la versión del legislador coahuilense por Morena, que por cierto antes fue panista, sobre este suceso que más bien ha resultado bochornoso? Bueno, pues la siguiente: “Entiendo que la violencia jamás será la respuesta ni la solución, pero esto haría yo para defender a quienes considero mi equipo y casi casi mi familia”. A muchos este argumento ha resultado un tanto contradictorio porque, nos dicen, primero parece reprobar la violencia, pero luego la justifica con el argumento de la “defensa” ante un supuesto intento de agresión que aún no queda claro de dónde provino. Así las cosas del instinto.