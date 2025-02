“Está sobre la mesa”

Javier Solórzano Zinser *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La unilateralidad con la que ve la problemática de las drogas Donald Trump impide una mirada integral, es por ello que carga todas las responsabilidades fundamentalmente a México.

Los “culpables” del consumo son los cárteles y su complicidad con los Gobiernos de México. No es que no tenga razón, lo que sucede es que es un problema en el que están involucrados muchos países, particularmente nosotros

y los vecinos.

No está para citarse a Gustavo Díaz Ordaz, pero a la referencia de un funcionario del gobierno estadounidense, en el sentido de que México era el trampolín de la droga, fue respondida con el singular sentido del humor que tenía el entonces presidente. Le dijo algo así como si nosotros somos el trampolín ustedes son la alberca.

En EU Trump no es el único que piensa en una suerte de responsabilidad casi total de México. Lo hacen también amplios sectores de la población de la Unión Americana, y en muchos casos organizaciones de la sociedad civil que se supondría debieran tener una amplitud de miras sobre éste muy rudo e irresoluble tema.

Desde su primer mandato Trump ha colocado a México casi como responsable único. No hay detrás de sus planteamientos análisis sobre el estado de las cosas y sobre la forma en que se mueve la droga a lo largo de todo EU. Es cierto que todo el terreno que tiene que ver con las detenciones o con los enfrentamientos, pasa por México, muy poca información en este sentido se produce en EU.

En innumerables ocasiones ha quedado claro que México pone a los muertos y EU a los consumidores y ahora también, lamentablemente, pone a los muertos por el consumo. Al no existir una mirada integral todo queda en los terrenos del maniqueísmo y los estereotipos.

Lo que no tiene sentido soslayar son las muchas complicidades en nuestro país que se presentan en algunas comunidades, lo que lleva a ver como ciertas las referencias de EU.

Algunas opiniones de Trump y del Departamento de Estado de estos días son difíciles de rebatir. No hay manera, porque en muchos estados transita la droga impunemente para llegar a la frontera, a lo que se suma que nuestro país ha ido perdiendo algunos territorios por la presencia de los cárteles de la droga y por la complicidad que tiene con el

poder político.

Han tratado desde el gobierno de identificar lo dicho por Trump y sus funcionarios en los terrenos de la gestión de Calderón y García Luna. Sin embargo, las referencias tienen que ver con el estado actual de las cosas no con lo que pasó hace tiempo, si así fuera todo terminaría por recordar que son tiempos pasados y que García Luna está en la cárcel en EU.

Formalmente el gobierno de Trump ha establecido que los cárteles deben ser tratados como terrorismo. Ayer dio a conocer la lista de las cinco organizaciones que tiene en la mira, se puede intuir lo que se puede venir a partir de ahora.

A pesar de que de alguna manera se están minimizando los vuelos sobre el territorio nacional de aviones de seguridad estadounidenses, es evidente que estamos ante circunstancias que si bien se pudieron vivir en el pasado no se dieron bajo el ambiente de estos días.

Funcionarios de EU aseguran que “está sobre la mesa”, la posibilidad de atacar directamente a los cárteles de la droga. Bajo los escenarios en que estamos, más vale estar atentos a estos vuelos por la información que pueden adquirir. El asunto debe tomarse con seriedad, no se sabe lo que pueda pasar.

Nos la hemos pasado bajo el “no se va a atrever”, “sería como darse un tiro en el pie”, “no nos alarma” y cosas parecidas; bajo escenarios inéditos aparecen las acciones inéditas.

Con Trump hay que entender que todo es posible.

RESQUICIOS.

El mensaje de la Corte al súper TEPJF es contundente. No hay razón por la que no puedan participar en la discusión sobre los amparos a la reforma judicial cuatro se sus integrantes. La presidenta magistrada del súper TEPJF dice que no permitirán intromisión en sus competencias, o sea, dijo lo mismo que le dijo la Corte.