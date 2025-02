Lleva seis partidos y sigue Morena

Y nos cuentan que en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, hay un aspirante que juega no a una, ni a dos, sino a tres bandas. Se trata de Daniel Baizabal González, quien se ha puesto ya seis camisetas distintas de partidos políticos para tratar de alcanzar un hueso. Ya fue dos veces candidato perdedor con el PAN-PRD apoyado por Miguel Ángel Yunes. Pero quienes conocen a dedillo la política local nos comentan que ahora “se fue a persignar” con alguien de la dirigencia nacional de Morena y que quien le abrió la puerta fueron sus antiguos aliados azules. Ante ello, el que trina de coraje es el diputado federal guinda Jorge Mier Acolt, con quien compitió y perdió. Baizabal hoy se mueve en las huestes de la secretaria de Educación, Claudia Tello, y por ahí trata de ganarse los afectos de la gobernadora Rocío Nahle. O sea, juega en todas las bandas. ¿Aplicará en su caso aquello de que el que a varios amos sirve con alguno queda mal? Pendientes.

Harfuch en Sinaloa

Se espera que en los próximos días, incluso podría ser hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acuda a Culiacán para hacer un balance de la estrategia que está en marcha para pacificar Sinaloa. García Harfuch había arribado a Culiacán el domingo con la intención de que la reunión de evaluación se llevara a cabo ayer, pero de último momento se tuvo que regresar a la Ciudad de México. El gobernador Rubén Rocha comentó que el titular de la SSPC tenía proyectado quedarse algunos días, pero surgió un imprevisto que lo hizo volver a la capital. Sin embargo, dijo que seguramente va a regresar. Hay quienes piensan que en realidad García Harfuch nunca se ha ido de Sinaloa, pues su presencia se siente en cada operativo que realizan las fuerzas federales y estatales, cuyos resultados están a la vista, con la frecuente detención de importantes generadores de violencia y el decomiso de vehículos y armamento. Ahí el dato.

¿Alguien irá a rebelarse?

Y fue el senador Gerardo Fernández Noroña quien anticipó que “mañana van a ver por qué cada voto cuenta”, un señalamiento que fue considerado por algunos como el anticipo de que dentro de la propia 4T podrían surgir resistencias a la reforma contra el nepotismo y la no reelección. Y no sólo en Morena, sino también en el PT y el Verde desde la Cámara alta. La advertencia es importante, nos comentan, porque, entre otros, el senador Manuel Huerta ya alertó que en al menos 100 municipios de Veracruz han intentado imponer a familiares como candidatos. “No es amor a la familia, es corrupción”, dijo. En Palacio claramente se considera que la reforma debe avanzar sin titubeos, pero hay quien piensa que el bloque oficialista no estaría exento de fracturas. Por lo pronto, la sesión del Senado de hoy podría ser espacio para medir lealtades y detectar posibles traiciones. Al final, los votos hablarán y dejarán claro quién está realmente con la reforma y quién estaría jugando a dos bandas. ¿Será que realmente se verá el peso de cada voto dentro de la 4T? Veremos.

David Monreal une a todos

En efecto, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, logró unir a varios sectores de la sociedad, pero en su contra. A una movilización que originalmente sólo sería de maestros, se unieron madres buscadoras, universitarios, campesinos y opositores al Viaducto Elevado. En la movilización, que juntó a unas 20 mil personas, cada sector exigió la atención de sus demandas, muchas de ellas añejas y reiteradas, como en el caso de las buscadoras, y todos reclamaron al mandatario de Morena por su “silencio”, su indiferencia y su ineficiencia para resolver los problemas de la entidad. Las clases en primarias y secundarias llevan más de una semana suspendidas y este martes se cumplen ocho días de la paralización de la Universidad Autónoma de Zacatecas, debido a una huelga. El mandatario estatal, nos dicen, está lejos de mostrar el oficio político que se ve en otras entidades y en el Gobierno federal. Sólo así se explica que se le hayan juntado varios conflictos a la vez. Uf.

Ni para dónde hacerse

El caso de Ismael El Mayo Zambada se está convirtiendo en un tema espinoso para la 4T. Y es que la oposición, ante lo complejo que resulta responder a la solicitud del capo de ser repatriado, ha distinguido una veta para sumar cuestionamientos, entre ellos, que estaría buscando proteger a uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, dejando en un segundo plano su relevante historial criminal. Fue el senador Manlio Fabio Beltrones quien dio cuenta de esa complejidad al advertir que, por un lado, parece existir cierta claridad en el Gobierno de México de que Zambada fue extraído ilegalmente del país, por lo que podría atender el tema de la repatriación, pero, por otro lado, está también claro que el capo es muy conocido y buscado en México y en Estados Unidos por temas de narcóticos y que por fin se le encontró. ¿Cómo empatar esto? Nos hacen ver que incluso en los terrenos en los que se antepone a legalidad se abren resquicios para cuestionar cualquier decisión. Cualquiera que sea la decisión que tome México en el asunto podría ser materia de crítica, así que al final tendrá que optar entre inconvenientes.

Tiempos recortados

Vaya que la elección del Poder Judicial está generando muchas molestias a los partidos políticos. Ayer, el INE decidió quitarles la mayoría de sus tiempos de radio y televisión, por lo que no podrán, lamentaron, tener una cobertura amplia en las elecciones locales de Durango y Veracruz. El tiempo que les recortaron ahora servirá al instituto para emitir miles de spots genéricos de los aspirantes a los cargos judiciales. En la sesión de Consejo General, Emilio Suárez, representante del PRI, advirtió que la medida era una violación al orden constitucional y que era arbitraria. Por el PAN, Víctor Hugo Sondón señaló que la presencia de su partido será limitada en los medios y que los tiempos serán insuficientes para la promoción de sus abanderados. Mientras, Movimiento Ciudadano argumentó lo mismo que el tricolor. Los tres partidos se unieron y anunciaron que interpondrán quejas ante el Tribunal Electoral, aunque está por verse, nos dicen, si ahí les hacen caso o los batean, como se ha vuelto costumbre en los temas relacionados con esta elección.