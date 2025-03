Aumenta el escándalo por los hornos de Jalisco

La buena relación comercial con Estados Unidos pasa por cumplir en el combate al crimen organizado y el tema migratorio, nos comenta el campechano Alejandro Moreno. En diálogo con los priistas de todo el país, a través de Facebook Live, señaló que la imagen del gobierno vinculado al crimen organizado se tiene que cambiar, porque aleja la inversión, la certeza. El Presidente del PRI Alejandro Moreno, afirmó que para el tricolor lo más importante es garantizar la paz y la armonía en México, y por eso, aseveró, todos los días exige que haya un plan de seguridad. La buena relación comercial con Estados Unidos pasa por cumplir en el combate al crimen organizado y el tema migratorio, sobre todo porque en los últimos seis años, con la política de “abrazos, no balazos”, se permitió que el crimen organizado estuviera en 60% del territorio del país, con la complacencia de los políticos de Morena.

+++

Con el fin de prevenir y combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez y Yeidckol Polevnsky, así como el senador Alberto Anaya urgieron a la Secretaría de Bienestar Federal, y a sus homólogas en los estados, a reforzar las políticas y mecanismos para el acceso a la educación, deporte, cultura y actividades que permitan el desarrollo social, psicológico, mental y físico de este sector.

Asimismo, pidieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que en coordinación con el Instituto Nacional de Migración se fortalezcan las medidas de apoyo consular a las niñas, niños y adolescentes de otras nacionalidades que estén en proceso penal de portación de estupefacientes y armas en el país.

+++

Lenia Batres Guadarrama llegó a la Suprema, Corte de Justicia de la Nación, no fue por sus conocimientos y menos porque estuviera a la altura de las circunstancias para ocupar un asiento en el máximo Tribunal de la Nación; dista mucho de eso. Como es bien sabido, llegó por el apoyo total ni más ni menos que del expresidente Andrés Manuel López Obrador que vio en la ministra 90 por ciento de lealtad que en esta errada y llamada cuarta transformación puede ser calificada de sumisión absoluta y no 10, sino cero por ciento de conocimientos.

Ya una vez en la Corte, la susodicha se dedicó a desarrollar su actividad más bien con la víscera, con todo el estilo de López Obrador e incluso, en varias ocasiones la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña y ministros como Javier Laynez Potisek, le corrigieron la plana ante el evidente desconocimiento de Lenia Batres.

+++

El ex líder nacional del PAN, Marko Cortés refrendó las declaraciones de su compañero de bancada, el senador Francisco Acuña, ex gobernador de Jalisco que no es nada creíble que no se hayan dado cuenta los gobiernos estatal y federal sobre el campo de exterminio localizado en esa entidad.

Marko Cortés recordó que el crimen organizado en esa zona, conocido como Cártel Nueva Generación de Jalisco, no trascendía del estado. Con los gobiernos de Movimiento Ciudadano, en 2018 se expandieron a todo el territorio nacional.

Acuña coincidía con el líder del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, que no se ve dónde anden sus responsables del partido naranja, ¿Dónde están Máynez, el ex gobernador, Enrique Alfaro y el propietario de ese partido Dante Delgado?

Desde luego que ese cártel se ha convertido en un peligro, no solo para México, sino para Estados Unidos, por eso Alito criticó que este gobierno, sea señalado por el gobierno estadounidense como narco-gobierno.

+++

La prohibición de las corridas de toros en la plaza México, son un foco rojo de alerta para el resto de espectáculos donde se utiliza a animales.

Le adelanto que ahora el mandamás de los senadores del Partido Verde, Manuel Velasco está en los análisis para impulsar también la prohibición de los delfinarios, una reforma que ya está en el Congreso.

También basta recordar la reforma que impulso el entonces líder de los diputados del Verde del ahora Congreso de la CDMX, Jesús Sesma, para prohibir los animales de los circos.

Son tres espectáculos donde se utiliza a los animales, pero en el de las corridas de toros, es donde se presenta mayor crueldad por la forma de matar a los de lidia.

La prohibición de estas corridas en la Monumental Plaza México, es también una iniciativa de Jesús Sesma en el Congreso, aunque fue la propia jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada quien lo ordnó. Elverde sirve mucho para apoyar los excesos de Morena, pero sus iniciativas de ley son francamente un fracaso, facilmente caen en el rídiculo.

