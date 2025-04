Afromexicano consumador de la Independencia

Y fue en el Senado de la República, en una sesión solemne, que se llevó a cabo la inscripción con letras de oro en el muro de honor de la leyenda: “Vicente Guerrero, afromexicano, consumador de la Independencia”. En el acto participaron liderazgos políticos de todos los partidos, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió con la representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum; la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, los senadores Manuel Añorve, Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio, presidentes municipales, síndicos, regidores, representantes sociales, así como familiares y amistades cercanas de éstos. “Así como Guerrero no se rindió, el Gobierno de México y el pueblo de México no claudicarán en su compromiso con el pueblo, con la gente, con los más humildes… Hoy, como en los tiempos de la lucha por nuestra soberanía, tiene vigencia el principio de: “La patria es primero”, señaló la titular de Segob.

Fracasa madruguete de Yunes

Vaya oso el que hizo ayer el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, al tratar de dar un madruguete con el retiro de su intención de afiliación a Morena, a sabiendas de que en realidad ocurriría lo contrario: sería oficialmente rechazado por el partido guinda. No se había terminado de leer el anuncio de Yunes sobre las “buenas intenciones” que lo llevaron a “arrepentirse” de pertenecer al partido en el poder, cuando salió el comunicado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en donde se establece que Yunes no fue aceptado por la sencilla razón de que, según los registros del INE y sus propias declaraciones, sigue afiliado al PAN. Pero lo que no tiene desperdicio es el cuarto párrafo del comunicado, que dice: “La CNHJ refrenda su compromiso con las y los protagonistas del cambio verdadero”. ¿Habrá entendido lo que le quisieron decir? Queda claro que la 4T ya no está dispuesta a pagar más facturas a los Yunes por los favores recibidos. Uf.

Ya no tan alegres

Quienes se pusieron las pilas fueron las autoridades de Querétaro, al impedir que el grupo Los Alegres del Barranco se presentaran en la entidad, debido a que hicieron apología del delito al exhibir imágenes de Nemesio Oseguera, El Mencho, en dos de sus conciertos. El grupo tenía programado presentarse el 19 de este mes en el municipio de San Pedro Escobedo. Pero el secretario general de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, concertó con el alcalde Juan Alberto Nava, que no se permita la actuación de la agrupación musical, con el argumento de que en Querétaro deben prevalecer los valores y principios encaminados a prevalecer la paz. Hay quienes piensan que autoridades de otras entidades deberían seguir el ejemplo de Querétaro y poner coto a un grupo que no tuvo empacho en repetir su comportamiento apologista, pese a la indignación que ocasionó la primera vez que exaltó a un grupo del crimen. Pendientes.

Cerrando filas ante aranceles

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer reunió en Palacio Nacional a su gabinete en la víspera de que en Estados Unidos el presidente Donald Trump anuncie los aranceles que llama recíprocos y que estarían afectando a prácticamente todos los países que comercian con el suyo. Era un enigma hasta anoche lo que al final pudiera determinar el magnate, así como indeterminado por el momento el nivel de impacto que tendrán las decisiones que estaría firmando este día alrededor de las dos de la tarde. Aquí en México el equipo de gobierno, según se informó, se reúne con regularidad y ha estado ajustando las distintas posibilidades de respuesta. Hoy muchos ojos estarán puestos en lo que se anuncie en la Casa Blanca, y será mañana o a más tardar pasado cuando la mandataria dé cuenta de la ruta a seguir. Atentos.

Para machistas de clóset

Y resulta que en la Cámara de Diputados acaban de proponer la realización de un curso para políticos machistas de clóset, porque ha quedado claro que a causa de la discusión de la solicitud de desafuero al diputado Cuauhtémoc Blanco se destaparon. Fue la legisladora del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, la que así lo planteó, luego de que se dieran declaraciones vergonzosas de políticos como el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos, a quien siguen exigiendo que se disculpe. Nos comentan que aunque este último hizo la peor expresión contra la víctima del exfutbolista fueron varios los legisladores, algunos de ellos con posiciones de relevancia en San Lázaro, los que exhibieron su esencia misógina. “Los machistas de clóset tienen que salir y tomar un curso de género; entender qué es lo que significa que las mujeres y los hombres tengamos la misma posibilidad de derechos y esta igualdad sustantiva que estamos buscando”, dijo Aguilar.

El reto de la comida chatarra

Y es la intención de fomentar hábitos saludables en la niñez y la juventud de México la que se ve como un reto difícil de superar. Y es que resulta que en el segundo día de la entrada en vigor de la prohibición de la venta de comida chatarra en los planteles educativos, ya se han hecho notar algunos vacíos que falta por cubrir para alejar el consumo de alimentos dañinos o poco saludables de los menores. Porque resulta que el compromiso que se ha hecho cumplir dentro de los planteles no se asumió en el exterior. Y es que comerciantes ambulantes han visto en esta restricción una mina de oro para continuar e incluso aumentar la venta de los productos que dentro de las escuelas ahora están prohibidos. Hasta ahora no se ha dicho quién y cómo vigilarán que los comerciantes modifiquen estas conductas, aunque, por ejemplo, en la Ciudad de México van a dar pasos: la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la emisión de una circular en la que se establezca qué sí y qué no se puede comercializar. Pedirá además apoyo de las alcaldías en la supervisión.