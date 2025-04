Trump y los videos mexicanos contra el fentanilo

Y fue Donald Trump, el que ayer publicó nada menos que en su red Truth Social, un par de videos que son parte de la estrategia “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata” del Gobierno de México. Se trata de materiales de la campaña que advierte a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo de este opioide. Aunque la publicación de dos spots no fue acompañada por ningún comentario del republicano, esto no puede representar otra cosa más que un nuevo gesto de reconocimiento a la propuesta que le hizo la Presidenta Sheinbaum, en una de las llamadas telefónicas que ambos mandatarios han tenido. Apenas en febrero pasado el magnate refirió que Sheinbaum le dijo que para la prevención del consumo de drogas México realiza mucha publicidad. “Tantas llamadas y nunca aprendí nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendí nada de nadie. Y hablé con Sheinbaum y, tan pronto como lo dijo afirmé exactamente: ¡Qué gran idea!”, indicó. Y… ayer publicó los videos.

Muchos Teuchitlán

Resulta que las omisiones que dejó al descubierto el caso Teuchitlán no eran una casualidad, sino una constante de las autoridades de procuración de Jalisco encargadas de buscar a personas desaparecidas. Un mes antes de que colectivos encontraran pruebas del horror que se vivía en el rancho Izaguirre, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó un sinfín de irregularidades en especial de la Fiscalía estatal, en el desahogo de denuncias por desaparición forzada en el sexenio pasado. Pasaban “semanas o meses” para que se realizaran diligencias en el lugar de los hechos, por lo que no se tomaban evidencias, dice la recomendación concentradora emitida por la CEDHJ el 4 de febrero. Ésta y otras anomalías se hicieron evidentes en Teuchitlán 30 días después. A la luz de lo narrado en ese documento, ahora sabemos que hubo muchos ranchos Izaguirre a lo largo de los seis años anteriores. Uf.

CNDH no le entiende ni le entenderá

Y ya que hablamos del tema de los desaparecidos, a quien, nos comentan, ven un poco desorientada es a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y es que ayer, el organismo a su cargo asumió el papel de vocero gubernamental para rechazar los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al considerar que están “descontextualizados”. Y es que la CNDH se apuró a rechazar que se viva una crisis de desapariciones. La gravedad del fenómeno se ha visto reflejada en la creciente cifra de víctimas y en las deficiencias en las instancias rastreadoras oficiales. En todo caso, a las aseveraciones del Comité de la ONU debieron responder la Cancillería, la Secretaría de Gobernación o incluso la Fiscalía General de la República. Pero doña Rosario no se quiso quedar atrás y confirmó cuáles son sus prioridades. Nos comentan que la ombudsperson hasta podría haber aportado un poco del contexto que a su juicio hace falta al comité para pronunciarse, pero pues tampoco lo hizo. Uf.

Amagos y amagos de la CNTE

Amaga y amaga y, por supuesto, hay quienes ya avizoran que el Gobierno y algunas de sus dependencias puedan eventualmente ser rehenes de una fuerza que en el pasado reciente se mantuvo en estado de latencia, pero parece ahora estar activada. Se refieren, nos dicen, a la disidencia magisterial, aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ha advertido, una vez más, que estallará un paro indefinido de labores, dejando a miles de niños sin clases en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, a pesar de la reciente firma del decreto presidencial que congela la edad de jubilación y de que la autoridad ha complacido sus crecientes exigencias. Contrasta su actitud, nos comentan, con la de otras fuerzas sindicales mayoritarias, como es el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado que han decidido cerrar filas con la Presidenta de la República en un momento crítico para el país.

Pánico en mercados asiáticos

Y en el mundo financiero y bursátil, desde anoche estaban prendidas las alertas por las caídas en las bolsas asiáticas que por la diferencia de horario ya estaban empezando operaciones en lunes. La cosa estaba bastante complicada, porque incluso por los graves descensos de algunas de ellas, por ejemplo la de Japón, se había activado el proceso denominado Circuit Breaker. Se trata de un freno de actividades que se activa ante caídas significativas. Su propósito es evitar transacciones de pánico de inversionistas y reacciones en cadena provocadas por algoritmos. Cada mercado tiene su propio protocolo. En EU, por ejemplo, las operaciones se pausan 15 minutos si el S&P500 cae 7 por ciento. Si al volver a abrir sigue la caída y acumula 13 por ciento viene otra pausa de 15 minutos. Y si esto se repite por una tercera ocasión y llega a 20 por ciento se cierra el mercado hasta el día siguiente. Pendientes.

Morenistas lo empiezan a ver mal

Y pues resulta que entre los mismos morenistas ya están levantando la ceja por las acciones de “promoción de la salud” que no pocos ven como parte de una campaña política anticipada de la senadora por Chihuahua, Andrea Chávez. Fue el consejero estatal de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, quien difundió una crítica en sus redes. “Esta campaña es ilegal. Son actos anticipados. La senadora Andrea Chávez debe informar el origen de los recursos y declararlos. Es también inmoral. Contraviene los principios de Morena y la ética que Andrés Manuel López Obrador nos inculcó”, indicó en un post. Nos dicen que poco a poco está saltando el caso en los territorios guindas, aunque hasta ahora no ha llegado a la dirigencia nacional a cargo de Luisa María Alcalde. Los que de plano no quitan el dedo del renglón son los panistas que ya presentaron incluso una denuncia penal ante la FGR. Atentos.