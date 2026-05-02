› Revelación de Labastida sobre Quirino

Hablando de sinaloenses, fuertes son los señalamientos que hizo el exgobernador priista de ese estado, Francisco Labastida Ochoa, sobre el embajador de México en España, Quirino Ordaz, quien antes de ocupar ese cargo fue también gobernador de la entidad. Durante una participación ayer en el programa de Carmen Aristegui, el también excandidato presidencial se refirió a las acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos contra políticos morenistas mexicanos que ocupan altos cargos. “(El senador) Enrique Inzunza, que fue secretario general de Gobierno durante tres años, tiene fama de ser el enlace con los narcotraficantes, tiene muy mala fama en Sinaloa. Diría que Rocha también tenía la fama de ser el enlace cuando el gobernador era Quirino Ordaz, que hoy es embajador de México en España”. Por lo anterior, refirió que la posición de este último es “inadmisible. “No lo sé (si se sostendrá). No tengo forma de saber qué piensa el Gobierno, cómo va a actuar. Pero me parece que lo lógico, lo sensato, es que venga un cambio inmediato en la Embajada de México en España”, refirió. Uf.

› Encaminando la elección

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Y aunque será hasta el domingo cuando la exsecretaria de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, sea ungida como nueva presidenta nacional de Morena, ya hay varios indicios de que está ya trabajando de lleno al frente del guinda. Al menos así lo vieron quienes registraron el encuentro que la exfuncionaria federal tuvo con quien en el pasado fuera su compañero de gabinete, Mario Delgado, aunque esta vez más con propósitos partidarios, pues es sabido que el hoy titular de la SEP fue entre 2020 y 2025 dirigente nacional del guinda. “Hoy tuve el privilegio de desayunar con Ariadna Montiel. Recordamos viejas batallas, anécdotas y compartimos reflexiones sobre nuestro movimiento y los cambios tan profundos que ha logrado en nuestro país de la mano del pueblo de México”, publicó Delgado en X. Y no sólo eso, anticipó que este domingo “toda nuestra militancia le dará su respaldo con mucha alegría y seguridad de que su liderazgo nos conducirá a una jornada histórica en el 2027”. Durante la semana varias voces ya dieron cuenta de su arropo a Ariadna. El domingo sólo se verá qué tan atronadora es la ovación.

› Morenistas con otra posición

Y nos piden no perder de vista que incluso dentro del propio partido Morena no había una posición unánime en torno a la forma en que se debe procesar el asunto del gobernador Rubén Rocha Moya. Ayer, nos hacen ver, varias cejas se levantaron al conocer el posicionamiento de la senadora del guinda Guadalupe Chavira, quien antes de conocerse que el gobernador solicitaría licencia, consideró que debía separarse del cargo para que permita a la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, realizar la investigación correspondiente ante las acusaciones de Estados Unidos. La separación del cargo no significa una condena anticipada al gobernador ni desconoce sus derechos fundamentales, apuntó. No obstante, también refirió en su posicionamiento que “es una exigencia mínima de responsabilidad republicana frente a imputaciones que comprometen la legitimidad, estabilidad y autoridad moral de su gobierno”. Chavira de la Rosa, nos recuerdan, en el Senado es secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos. Ahí el dato.

› Gritan a Noroña “¡ratero, narco!”

Y ahora fue en un conocido restaurante del Centro, en la Ciudad de México, donde el senador Gerardo Fernández Noroña fue increpado y repudiado con gritos de “¡fuera, fuera!”, pero también con el de “¡ratero!” y hasta el de “¡narco!”. Ocurrió la mañana de ayer, nos comentan, en El Cardenal, ubicado en avenida Juárez, donde, según se aprecia en un video que circula en las benditas redes, encara a un hombre a la salida del lugar. Además de algunos comensales se observa que la escena está siendo grabada por Emiliano González, el inseparable asistente del legislador que saltara a la fama la vez que terminó en el piso —y luego envuelto en vendas y con el brazo sostenido por un cabestrillo— tras la zacapela en la que su jefe se vio envuelto con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En fin. Resulta que tras conocerse el hecho, el morenista difundió un mensaje al respecto. “Al salir, un tipo me dice narco, lo encaro y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno —una hora— cobardemente empezó a gritar…”. A su juicio, sus adversarios están “muy engallados” por el tema de la presión de EU. Qué tal.

› Carpetazo al desafuero de Blanco

Y el que, nos comentan, acaba de librar el desafuero en San Lázaro, como quien hace un drible en un partido, fue el diputado Cuauhtémoc Blanco. Y es que ayer se conoció que la Comisión Instructora, a cargo de Hugo Eric Flores, habría decidido que las pruebas entregadas por la Fiscalía de Morelos en los expedientes en los que se acusa al exfutbolista por presunta violencia de género y tentativa de violación en contra de su media hermana, carecen de sustento probatorio. El también exgobernador de Morelos ha estado involucrado en múltiples acusaciones y no está claro si su caso podría reabrirse. Por lo pronto, a quien esta resolución no le ha caído nada bien es a la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. “Una vez más, Morena protege a Cuauhtémoc Blanco. Con una acusación de una posible agresión sexual, hace un año Morena y el PRI evitaron que Cuauhtémoc Blanco enfrentara la justicia como cualquier mexicano. Y ahora deciden desechar formalmente la solicitud de desafuero que había hecho la Fiscalía de Morelos a la Cámara de Diputados. Las mexicanas queremos verdad y justicia. No más impunidad”, protestó ayer.

› Visita desde Madrid

Y nos piden no perder de vista la próxima visita que realizará una prominente figura del Partido Popular de España a nuestro país, porque tendrá una agenda que considera actos que, se ha informado, parecen contrastar con el enfoque que tienen algunos temas de la agenda del Gobierno federal. Resulta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaría viajando el próximo domingo a México en donde tiene previsto realizar una gira entre el 3 y el 12 de mayo, que incluye llevar a cabo varios eventos, entre ellos, según ha trascendido, el asistir a un evento en honor a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana. Es sabido que Díaz Ayuso no está de acuerdo con la petición que han venido formulando el actual y el anterior Gobierno de México para que la Corona española ofrezca disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista —pese a que la propia monarquía y el gobierno han dado pasos para sacar del enfriamiento en que se mantenía la relación México-España. En su visita Díaz Ayuso acudiría a la Basílica de Guadalupe y tendría reuniones con empresarios y figuras de la oposición.