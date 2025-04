No se ha mencionado a Ocesa

Quienes han seguido de cerca la tragedia ocurrida en el Parque Bicentenario, nos aseguran que hasta ahora no ha sido nombrada la marca Ocesa. Y es que resulta que sus siglas están impresas en los boletos del evento que vendió Ticketmaster. Nos dicen además que Ocesa tenía un Centro de Mando dentro del Festival Axe Ceremonia 2025, como se muestra en videos y fotos tomadas por los asistentes. El camión tiene su logotipo, lo mismo que el cartel del evento. Hay quien hasta ahora se sigue preguntando por qué toda la responsabilidad está dirigida hacia Eco Live. Lo que es un hecho es que tras la suspensión del festival y el cierre del parque, ninguno de los artistas que tenían previsto participar en el segundo día del evento ha podido sacar sus instrumentos, por lo que ya contemplan demandar a Grupo Eco Live, pero también a Ocesa. Un asunto, pues, que aún se tiene que aclarar.

¿Responsabilidad en el fracaso?

Y luego de que la falta de acuerdos entre Morena y sus aliados provocara el naufragio de la designación de magistrados electorales para 30 entidades federativas, nos piden no perder de vista la parte de responsabilidad que puede tener en este fracaso el senador Javier Corral, quien preside la Comisión de Justicia. Y es que no ha dejado de llamar la atención, nos comentan, que el legislador fuera parte del equipo de trabajo que se encargó de revisar perfiles y determinar su idoneidad y que fuera precisamente un desacuerdo con algunos de dichos perfiles lo que provocara que el bloque mayoritario no cerrara totalmente filas para acometer su aprobación. Por lo pronto, lo que es un hecho es que la bancada del PAN ha venido rechazando abiertamente la inclusión de dos personas: Adela Alicia Jiménez Carrasco y María Alejandra Ramos Durán. Ambas señaladas de tener vínculos personales con el propio Corral: de lo que hasta pruebas han mostrado.

Resultados en Guerrero

Y entre los datos de incidencia delictiva dados a conocer ayer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la conferencia mañanera, llamó la atención el caso del estado de Guerrero, donde los homicidios dolosos han tenido una reducción de 46.1 por ciento. Un resultado que se deriva de detenciones de generadores de violencia, operativos estratégicos y una coordinación con trabajo de inteligencia e investigación entre las fuerzas federales y estatales, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum. El indicador también fue celebrado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó la coordinación de instituciones como Defensa, Marina, la propia Secretaría de Seguridad, FGR, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Gobernación. El otro factor es el refuerzo que han tenido las acciones de seguridad con las de acción social que realiza el Gobierno estatal, a cargo de Evelyn Salgado, que ha tenido a su cargo el despliegue de estrategias para mejorar las condiciones de vida y bienestar de la población.

Barda millonaria de Layda

A raíz del bloqueo de la carretera federal 180 que duró más de cuatro días, hubo quienes se acordaron de que, el 15 de agosto del 2023, la gobernadora Layda Sansores anunció una inversión de 120 millones de pesos para la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el servicio en la Península de Atasta, precisamente en donde se realizó el maratónico bloqueo. El predio lo había donado un año antes el exdiputado local Rosario Baqueyro; el Gobierno estatal se encargaría de la construcción y CFE de todo lo técnico. Pero un año y medio después, sólo se ha levantado una barda, que delimita el terreno donado. Hay quienes comentan, no sin ironía, que los 120 millones de pesos anunciados sólo le alcanzaron a Layda para hacer la barda más cara de la historia. Al no llevarse a cabo la obra, la causante del bloqueo fue Layda, no la CFE, aunque ella se fue por el camino fácil de escurrir el bulto. Uf.

Cruje el Segundo Piso

Son muchos los que creen que el Viaducto Elevado de Zacatecas está a punto de colapsar, aunque aún no se haya construido. Ayer una jueza ordenó suspender los trabajos, con lo que suman cinco resoluciones similares. En todos los casos, los impartidores de justicia han tomado en cuenta los argumentos de los demandantes sobre el daño que la llamada “obra faraónica” del gobernador David Monreal podría provocar al patrimonio arquitectónico e histórico de la capital de la entidad. Ahora ya son cinco los juicios de amparo que debe combatir don David para que pueda continuar con su caprich… perdón, con su proyecto. Al parecer el tema ya fue tratado durante una reunión de alto nivel que tuvo lugar el pasado viernes en la Secretaría de Gobernación. Quizá la sensatez que reina en Bucareli empuje una cancelación decorosa de la obra antes de que se desplome de otra forma pues, por lo que se ve, ese Segundo Piso es cada vez más insostenible. Pendientes.

¿Tarjeta amarilla a Chávez?

Y nos cuentan que la que terminó haciendo muecas entre los pasillos del Senado de la República fue la legisladora morenista Andrea Chávez, quien intentó evadir cuestionamientos sobre el pronunciamiento que se hizo desde Palacio Nacional en contra de las acciones de autopromoción en las que algunos adelantados se han visto involucrados. En su caso particular, por la difusión de su imagen con miras a la elección de 2027, cuando se disputará la gubernatura de su estado natal, al que aspira gobernar. Y es que, cuestionada sobre el rotulado con su nombre e imagen en ambulancias, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una carta a la dirigencia nacional de Morena para que intervenga por medio de las normas que rigen al movimiento de la Cuarta Transformación, con el fin de que se prohíba que sus integrantes se adelanten a las campañas electorales. Decisión sobre la que anunció su apoyo la lideresa de Morena, Luisa Alcalde.