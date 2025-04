“Tengan hijos, no mascotas”

Y la que armó ayer la polémica fue la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea, al solicitar que los jóvenes en edad reproductiva tengan hijos en vez de mascotas. Y todo porque la matrícula de educación básica se ha reducido en la entidad lo que ha obligado a ajustar la plantilla de maestros para mandarlos a escuelas donde sí hay suficiente demanda. “Pues aquí invitar a todos los jóvenes a los que pueden estar en edad productiva para que se animen a tener sus hijos y que las mascotas, pues son mascotas, porque ahorita pues lamentablemente estamos en ese escenario en que no quieren hijos, entonces están los perrijos y todos queremos que haya natalidad de niños, los necesitamos. Y aparte son el relevo generacional que en algún momento tienen que llegar a ser gobernadores, presidentes municipales, maestros, licenciados, doctores. Entonces necesitamos que ya tengan sus hijos para que podamos tener alumnos en los planteles”. Eso dijo Iparrea en la conferencia del gobernador Javier May.

Desaparecidos, ¿reforma por consenso?

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO No se ven ni el ombligo

La oposición en el Senado no pone peros al periodo extraordinario para legislar sobre desapariciones. Pero dejó claro que si no se escucha a las madres buscadoras y colectivos, el esfuerzo corre el riesgo de quedarse corto. Y es que resulta que senadoras de PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que se necesita una reforma ya, pero no a espaldas de quienes han cargado con la tragedia y la búsqueda. Legisladoras como Cristina Ruiz, Claudia Anaya y Alejandra Barrales pidieron un parlamento abierto que incluya voces desde el territorio, porque, dijeron, el Congreso es el espacio natural para la pluralidad. El consenso real se construye escuchando a quienes han buscado en fosas, en cerros, en desiertos, coincidieron. Un periodo extraordinario no puede ser un trámite exprés, señalaron. Otra cosa distinta sería una reforma de escritorio. Pendientes.

Garduño, de salida

Y resulta que finalmente Francisco Garduño, quien aún es comisionado del Instituto Nacional de Migración, dejará el cargo el 1 de mayo y será entonces cuando asuma Sergio Salomón, elegido para ocupar el cargo desde hace meses. Garduño enfrentó en los últimos meses un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado del fallecimiento de 40 migrantes durante un incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo del 2023. Un par de semanas antes un juez ha determinado suspender dicho proceso, aunque queda pendiente que ofrezca disculpas a las víctimas por esos sucesos. El funcionario cerrará una etapa en el Instituto Nacional de Migración que estuvo llena de polémicas y también de señalamientos por su desempeño, entre ellos los del padre Alejandro Solalinde, pero también de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. El caso es que va de salida.

Odebrecht sigue sonando, menos aquí

Con la novedad de que pasan y pasan años y no dejan de caer políticos involucrados en escándalos de corrupción en donde la constante es la presencia de la empresa Odebrecht. Ayer se informó que en Perú el expresidente Ollanta Humala y su esposa fueron condenados a 15 años de prisión, por lo que estarán tras las rejas hasta el año 2039. El motivo: recibió de la constructora brasileña aportaciones para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Además, lo hizo con esquemas que las autoridades judiciales han considerado lavado de activos. Perú ha juzgado y condenado a tres expresidentes, pero sigue llamando la atención el hecho de que en México no ha sido sentenciado ningún exfuncionario. Esa trama parecía empezar a desvelarse con los señalamientos directos que había hacia el extitular de Pemex Emilio Lozoya. Pero el caso se fue estancando en las movedizas arenas judiciales. Uf.

Pájaros en el alambre

Y es la organización Artículo 19 la que reveló que al menos durante dos meses durante el Gobierno del presidente López Obrador, fueron espiados con el software Pegasus 456 personas. La información la obtuvo de los documentos que conforman el juicio entre WhatsApp y NSO Group, la empresa israelí que fabrica el programa espía. “Como parte de las pruebas para el juicio, WhatsApp aportó un listado que expone el país de origen de 1,233 víctimas de Pegasus. De acuerdo con los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión (456), seguido de la India (100) y Baréin (82). Además, estos ataques estarían vinculados con la explotación de una vulnerabilidad en WhatsApp que fue usada en contra de personas usuarias del sistema operativo Android”, relevó la organización. Durante la administración pasada, el Gobierno siempre negó que se realizara algún tipo de espionaje.

Batalla por los despojos del PRD

En donde está calientito el asunto es en el PRD de la Ciudad de México, porque resulta que ayer el Instituto Electoral local si bien reconoció el registro de ese partido a nivel local, en acato a la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó desconocer a la diputada capitalina Nora Arias Contreras como presidenta. De esta manera, nos cuentan, se reconoce como nueva dirigencia a la integrada por Karla López Celis, Sergio Iván Galindo, Polimnia Romana Sierra, Luz del Carmen Rocha y Rocío Sánchez. Y el asunto no para ahí, pues Arias Contreras dijo que estos personajes son cercanos a Víctor Hugo Lobo, Alfa González y al expresidente nacional del PRD y culpable de su pérdida de registro, Jesús Zambrano. La legisladora alista una impugnación, ya que acusó que se trata de un robo. Así que vendrán otros rounds legales. Pendientes.