La obispa Sally Sue Hernandez cumplió el sábado tres años de su nombramiento, ella es parte de la iglesia Anglicana de México. La creencia de que las mujeres son poco capaces de ejercer puestos de liderazgo atraviesa distintos ámbitos de la vida, incluyendo el religioso. El papel de las mujeres en las religiones es complejo y varía de religión a religión, en algunas, las mujeres han ejercido puestos muy importantes como autoridades religiosas, como es el caso de Rebeca Montemayor Pastora de la Iglesia Shalom de México, mientras que en otras hasta la fecha se les niegan este tipo de roles y se les relega a puestos secundarios o sin las mujeres invisibles como mucha religiosas de diversas congregaciones.

En cuanto a la religión católica, no debemos olvidar que las mujeres fueron las que en tiempo de Jesús encontraron el sepulcro vacío y fueron ellas las que avisaron a las demás personas quienes al principio no les creyeron hasta que fueron a comprobarlo por ellos mismos. En la historia de las religiones del mundo, casi siempre son los hombres los que crean las religiones y las dirigen, muchas veces la participación de las mujeres se reduce a papeles asistencialistas, de cuidados o de devoción. El Papa Francisco, por ejemplo, tuvo una actitud y una perspectiva diferente. Si bien no pudo llevar a cabo cambios estructurales dentro de la religión, como el hecho de que las mujeres no puedan ser sacerdotisas y por tanto no obispas, cardenales o papistas, si tomó decisiones que dieron prioridad y visibilidad a las mujeres, una de esas decisiones fue el nombramiento de Simona Brambilla, Prefecta del departamento responsable de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica y la primera mujer en ocupar este puesto en la curia. Por otro lado, también está el nombramiento de Rafaela Petrini, Presidenta de Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además de estos nombramientos, hoy en día, el 26% de los puestos ocupados en la curia están conformados por mujeres, este aumento ha sido significativo al punto de ser un punto histórico para las mujeres en la religión católica.

Resulta interesante cómo también los estereotipos operan en el ámbito religioso, siendo las mujeres las principales encargadas de transmitir la fé a través de la educación religiosa. En la actualidad existen distintos grupos y personajes que se han encargado de promover la igualdad y la participación de mujeres en la religión, sin embargo, las posturas conservadoras persisten. Es importante visibilizar el rol de las mujeres, no sólo en la actualidad, sino también en la historia de las religiones, esto nos permitirá comprender la complejidad de estas y cómo las mujeres han influido e incluso determinado el rumbo de estos sistemas de creencias. Por el momento, existe cierta incertidumbre al no saber el rumbo y la postura que tomará el nuevo Papa en cuanto a la participación de mujeres, pero sabemos la necesidad de que, bajo el contexto actual, se requieren más líderes progresistas que defiendan los derechos de las mujeres.

Defensora de derechos humanos, especialista en trato igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

