Fobaproa y las Comisiones de la Verdad de López

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Relanzar como propaganda política al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) es una apuesta perdida para Palacio Nacional en su plan de atajar las afiladas críticas del expresidente Ernesto Zedillo hacia la bizarra “selección” de integrantes del Poder Judicial: si alguien exigió constituir una Comisión de la Verdad para castigar trapacerías al amparo del Rescate Bancario fue Andrés Manuel López Obrador, exigencia que fue promesa de campaña en 2018 y que nunca cumplió… ni en su mandato quitó un centavo al pago a tal deuda como exigió el diputado priista Rubén Moreira para enviar 40 mil millones de pesos a rescatar a Acapulco tras Otis.

El planteamiento del expresidente Zedillo es equivalente a formar una Comisión de la Verdad con la validación de auditores independientes de talla internacional —igual que se hizo con el canadiense Michael W. MacKey en miles de créditos incobrables que cayeron en las cuentas por pagar del Fobraproa— para las llamadas “Obras Emblemáticas” del expresidente López Obrador.

No es para menos; si el rescate bancario costó 1.1 billones de pesos a fin de mantener y consolidar un sistema bancario solvente y funcional como el que hoy cuenta México, lo menos que se puede exigir es revisar cómo fue que con López la deuda total haya crecido 8 billones de pesos motivada, entre otras cosas, por el Tren Maya, la cancelación del NAIM, Dos Bocas y ya no se digan las Transferencias Sociales.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Y ahora irresponsabilidad en Manzanillo

La exigencia de Comisión de la Verdad en el caso Fobaproa quedó registrada en el serial Quién es el Señor López de Luis Mandoki en donde López exigió formar esa comisión esclarecedora que, tan pronto se hizo presidente, olvidó.

En ese mismo serial el entonces diputado Pablo Gómez exige esa comisión y expone los trabajos y alcances del Reporte Mackey… un reporte que “según el ahora jefe persecutor de la Unidad de Investigación Financiera se ocultó” en el zedillato.

Pero no: en ese mismo documental Mario Di Costanzo —quien fuera “secretario de Hacienda” en el gobierno “legítimo” de López entre 2006 y 2012—, apunta que el Reporte Mackey reveló decenas de créditos relacionados, tramposos, de esos que algunos banqueros se dieron a sí mismos o a sus socios para ser pagados con dinero público. A ese reporte tuvo acceso el hoy jefe de la UIF.

Pero siempre fue más redituable lucrar políticamente con el descontento social de hace 30 años y que pavimentó el ascenso al poder de López.

De hecho no existe razón alguna que impida desde hace 6 años al lopezobradorismo reducir el pago del “Bono Fobaproa” o cancelar los “Créditos Reportables”; tampoco existe acuerdo internacional que obligue al pago de casi 50 mil millones de pesos anuales en servicio de esa deuda como afirmó Alfonso Ramírez Cuéllar, vicepastor de diputados morenistas.

En ese enlistado al que tiene acceso quien esto escribe, refiere a créditos relacionados, punibles si Claudia Sheinbaum así lo quisiera, está el de Banca Cremi de Raymundo Gómez Flores… y que como es públicamente sabido, padre de la asesora empresarial de Presidencia Altagracia Gómez.

Pero también figura, una lista de casi 750 personas y empresas como Alfa Empresarial, restaurantes Angus, Alberto Santos de Hoyos, Agustín Legorreta, Autrey, Clouthier Montoya, Cue Moran, Haces, Corporación San Luis, Chedraui Alam, Fox Quezada, La Polar, Kamel Nacif, Gobierno federal, Feldman, González González, Reino Aventura, Iusa Peralta, Protexa, Sada Zambrano, Silverstein Toiv, Videgaray Verdad, Ruta 100, Eduardo Zapata Fuentes, Miguel Zaragoza Fuentes Vinos, Protexa, Tribasa y Xacur Gamboa.

Una doble Comisión de la Verdad no es mala idea: y es que, así como hubo un Banpaís, una Banca Confía y una Patricia Armendáriz gestionando la quiebra de la banca hace 30 años, también hay Grupo Indi en el Tren Maya y una Rocío Nahle y un Grupo Tapia en la construcción de Dos Bocas.

Grupo Salinas^Zoyel= Más Salud. Ante la ostensible debacle del sistema público de salud y el desastroso papel de los funcionarios implicados, Ricardo Salinas no se quedó callado: “Si les interesara hacer las cosas bien ya lo habrían hecho. No, estas personas que están a cargo de todos estos programas de salud se están dedicando a enriquecerse, ellos y sus familias; no nos hagamos los tontos”.

Pero también puso manos a la obra junto con Ninfa Salinas Sada y Cecilia Fallabrino: estableció una alianza estratégica con los creadores de la tecnología de telemedicinas Zoyel de la India y con ello se inició el jueves pasado la primera instalación del modelo Más Salud al interior de la tienda Elektra La Luna-Tlalpan

El modelo vincula a médicos con los pacientes de manera remota y rápida para dar consulta, hacer análisis, vender medicinas y dar seguimiento a los enfermos. Todo ello a precios accesibles, pues no depende de la infraestructura y costes de los grandes hospitales, pero contando con respaldo de personal de enfermería para que las personas sean atendidas y de ser necesario obtengan el “Préstamo de Emergencia Más Salud” de Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela.

En el corto plazo serán nueve tiendas las que prestarán el innovador modelo de atención médica que representa Ashutosh Agarwal.

Desespera Pemex a Luz Elena. La secretaria de Energía, Luz Elena González, está tan desesperada por los ruinosos resultados de Pemex, que optó por traer de vuelta al director de Exploración y Producción de Octavio Romero, el ingeniero Ángel Cid, para sustituir apresuradamente en medio del puente del 1°de Mayo a Néstor Martínez. Y es que el propósito de retomar las asociaciones público-privadas y la exploración en aguas profundas se hizo, nos cuentan, con el mismo voluntarismo y falta de planeación y prejuicios que la fracasada compra consolidada de medicamentos… y se derrumbó la producción y quedaron sin operar la mitad de las plataformas marítimas petroleras.