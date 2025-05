No se hagan bolas: Banorte no quiere Banamex

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hace unas semanas corrió la información de que Banorte, el banco que comanda Carlos Hank González, consideraba la compra de Banamex (el Citi que se conoce como Banamex), desatando toda una ola de versiones y especulaciones. Pero no: el director del Banco Fuerte de México no tiene en la mira adquirir la institución que conduce Manuel Romo… que a como se encuentran actualmente las castigadas valuaciones en los mercados accionarios, con seguridad no saldría a vender pesos a tostones.

En la última reunión del consejo de administración de Banorte de abril pasado, nos dicen, se presentó una revisión del espectro de la industria bancaria y —como es obligación del equipo directivo a cargo de Marco Martínez— se expuso el análisis sobre la postura de venta que Citigroup, a cargo de Jane Fraser, mantiene sobre sus divisiones de banca comercial y al menudeo a nivel mundial y México. Un análisis riguroso, pero sin otro fin más que el de exponer una de tantas alternativas para Banorte.

Ayer mismo, Martínez hizo público que sus comentarios en la conferencia telefónica con inversionistas y medios fue mal interpretada el pasado 23 de abril. Y vaya que fue mal interpretada: desde 2022 Banorte, así como Banco Azteca que dirige Alejandro Valenzuela, se hizo a un lado del proceso de venta de Banamex al optar a desarrollar su propia estrategia de crecimiento orgánico con un enfoque definitivo hacia la digitalización de sus servicios y productos.

Y es que, por más amplia que resulte la clientela y red de sucursales de Banamex, el negocio de Banorte (como el de Azteca) no es el inmobiliario, amén que las personas con menos de 40 años prefieren pagos, depósitos, traspasos y solicitar créditos a través de las plataformas digitales.

Y por eso mismo, Banorte también optó por la venta y/o fusión de su banco digital Bineo: hace 5 años todos los banqueros miraron con asombro y preocupación el rápido ascenso de las Fintech e iniciaron el desarrollo de sus propias soluciones. Banorte iba tarde en ese proceso y entró a ese segmento hace poco más de un año…, pero rápidamente sus directivos detectaron la preferencia de los usuarios por un Banco Fuerte y lo complejo (y costoso) que sería transferir sus habilidades a Bineo.

Así que las habilidades Fintech se desarrollaron para quedarse en Banorte que, ciertamente, no busca comprar Banamex.

Calica, Cemex…, y que llega Trump. Esta semana se cumplen tres años de que López Obrador ordenó clausurar indefinidamente las operaciones de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, por el supuesto daño medioambiental que nunca quedó acreditado debidamente. Las comparaciones son odiosas, pero la misma titular del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoció el daño provocado por el Tren Maya a la biodiversidad en la última gran selva de América del Norte.

Hasta hace 3 meses parecía que el destino de la compañía, propiedad de Vulcan Materials, estaba decidida, pero la llegada de Donald Trump le ha dado un nuevo giro a la historia. Los legisladores republicanos abiertamente promotores de la compañía estadounidense, que encabeza Thomas Hill, no han dudado en solicitarle al presidente estadounidense intervenir para obligar al diálogo y llegar a un acuerdo con el Gobierno mexicano.

Estos mismos legisladores se preguntan por qué a Vulcan se le clausuraron sus operaciones y otras empresas como Cemex, que dirige Jaime Muguiro, obtuvieron permisos para establecer canteras en la misma zona de Quintana Roo. ¿Será que los métodos de extracción son diferentes o sólo discriminación?

El asunto continúa en la mesa de la Secretaría de Medio Ambiente, sin que hasta ahora haya un posible acuerdo con Calica, pese a que puede ser otro frente abierto en la ríspida relación entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos. Como se ha visto, Trump está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias este conflicto y otros conflictos que, dicho sea de paso, estuvieron mal sustentados legalmente por la 4T.

Dinero verde, cuentas grises. La política ambiental de Nuevo León está en duda. Y es que una de las medidas ideadas por Samuel García para mitigar el aire contaminado que respiran los neoloneses fue firmar en 2023 un convenio con la asociación Reforestación Extrema, encabezada por Cosijoopii Montero, una organización seleccionada por el entonces secretario de Medio Ambiente estatal, Félix Arratia.

Bueno, a Reforestación Extrema se le enviaron al menos 270.3 millones de pesos a noviembre del año pasado, según información del SAT, quedando exenta de transparentar su uso.

Pero lo que debía ser una solución sustentable, terminó como un esquema cerrado, sin licitación ni transparencia. El gobierno estatal asegura que se han plantado más de 650 mil árboles en los primeros tres años de su administración; sin embargo, el último reporte oficial disponible contabiliza apenas 5 mil 176 árboles plantados hasta junio de 2024.

Como que faltan árboles en las cuentas.

IZZI ahora tiene Apple TV. La nueva en el mercado de telecomunicaciones es que IZZI, que dirige Francisco Valim, integra a su oferta de contenidos la plataforma Apple TV, cuyos contenidos novedosos y disruptivos atrapan a los espectadores.

La red de IZZI permitirá ahora acceder a exitosas y premiadas series, películas y documentales tipo Severance, Amigos y Vecinos, El Estudio, Ted Lasso, Las Azules, Silo, Familia de Medianoche, Lobos y Tú También lo Harías, además de contenidos como El Mundial de Messi y Superliga: la guerra por el futbol.

No en vano los títulos originales de Apple TV han sido galardonados con 559 premios y 2,489 nominaciones… y ahora estarán accesibles en una red IZZI con capacidad a partir de 200 megas (y hasta 500 megas en la suscripción) para bajar contenidos en dispositivos fijos o móviles como indica la vicepresidenta de marketing, Nina Muyshondt.