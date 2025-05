Noticias del NY Jazz

Carlos Olivares Baró. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Hay muy buenas noticias emanadas del Ciclo New York Jazz All Stars 2025: Maribel Torre —directora general— y Eugenio Elías —director artístico— de DeQuinta Producciones, institución dedicada a promover el jazz en México desde una visión artística, educativa y cultural, han sido reconocidos por Jazz at Lincoln Center con el prestigioso Global Jazz Citizen Award, galardón que hace un reconocimiento a las personalidades que promueven el jazz más allá de las fronteras de Estados Unidos, en la generación de vínculos sólidos con nuevos públicos alrededor del planeta.

La distinción fue entregada en la Gala 2025 de Jazz at Lincoln Center en Nueva York, el pasado 30 de abril, por el trompetista Wynton Marsalis, una de las figuras más influyentes en los espacios del jazz y director artístico de Jazz at Lincoln Center, quien destacó: “DeQuinta Producciones ha demostrado con visión y pasión que el jazz no tiene fronteras. Su compromiso con la excelencia artística, la formación de nuevas audiencias y el respeto por la historia del jazz hacen de ellos un verdadero socio cultural. Este premio es una celebración de su labor y del espíritu abierto y receptivo del pueblo mexicano”.

“Este premio representa un reconocimiento no sólo a nuestra labor, sino al entusiasmo con el que el público mexicano ha abrazado al jazz, entendido éste como un lenguaje universal y profundamente humano”, señaló Maribel Torre. Eugenio Elías expresó: “El jazz es mucho más que música. Es una manera de estar en el mundo, de escuchar al otro, de improvisar juntos. Que una institución como Jazz at Lincoln Center reconozca nuestro trabajo es un aliento poderoso para seguir construyendo puentes entre culturas”.

Este reconocimiento marca un hito en la relación entre México y una de las instituciones más importantes del jazz a nivel mundial, consolidando a DeQuinta Producciones, como una organización líder en la escena del jazz en México.

Segundo informe, realización del tercer concierto del ciclo 2025: baterista Herlin Riley y su cuarteto en una gala que será un viaje palpitante por el corazón del jazz. La cita, sábado 17 de mayo a las 20:30 horas, en El Cantoral (Puente Xoco s/n, Puerta A, Col. Xoco, Ciudad de México).

Originario de Nueva Orleans —íntima geografía del jazz— Riley ha forjado una legendaria trayectoria instrumental. Tomó las baquetas a los tres años y ha transitado con éxitos en colaboraciones con Wynton Marsalis, Ahmad Jamal, George Benson, Harry Connick Jr., y Marcus Roberts, entre otros gigantes. Figura clave en Blood on the Fields, obra de Marsalis que en 1997 se convirtió en la primera composición de jazz en ganar el Premio Pulitzer: hecho trascendental en la crónica de la música afroestadounidense. Programa con instrumentistas excepcionales: Mathis Picard, piano; Julian Lee, saxofón; Russell Hall, contrabajo y, por supuesto, Herlin Riley en la batería y la voz. / “Herlin Riley no sólo domina el ritmo: lo encarna. Su presencia en México es una oportunidad para tocar la historia viva del jazz, con toda su profundidad y su alegría contagiosa” (Maribel Torre). “Herlin Riley representa ese espíritu: tradición, energía y humanidad expresadas en cada compás” (Eugenio Elías).

Herlin Riley Quartet. Concierto Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX Cuándo: sábado, 17 de mayo, 2025 Horario: 20:30 horas Boleto: de 500 a 1, 200 pesos ı Foto: Especial

