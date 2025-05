El “desvisadero”

Y nos recuerdan que el retiro de las visas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y a su esposo, Carlos Torres, no es el primero que ocurre a últimas fechas a una autoridad del país. Antes, como parte de lo que algunos anticipan que podría convertirse en un “desvisadero”, no fue uno sino 14 los permisos de acceso a Estados Unidos que la autoridad de ese país no sólo quitó, sino que destruyó a la vista de quienes los habían tramitado. Se trata del caso del alcalde de Matamoros, José Alberto Granados, quien la noche del 19 de abril intentó entrar al país vecino. Sin embargo, fue pasado a una segunda revisión de funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza donde, de acuerdo con algunas versiones que han circulado, estuvo varias horas antes de que les quitaran su documento tanto a él como después a otros funcionarios del municipio. Nos piden estar pendientes de más decisiones que instancias del gobierno de Estados Unidos tomen en el mismo sentido. Uf.

Ya no tan Alegres

Muchas lecturas ha tenido la resolución de un juez de Jalisco, por la que fueron vinculados a proceso los integrantes de Los Alegres del Barranco. Hay quienes consideran que es un acto de censura, pero también hay muchos que piensan que la decisión es positiva, pues contribuirá a frenar la exaltación en expresiones de la cultura popular de generadores de violencia. Otros más están convencidos de que la acción penal era el único camino que quedaba, dada la nula sensibilidad de los artistas ante el daño que puede ocasionar el convertir en “héroes” a los líderes de la delincuencia organizada, a través de canciones. Muchos vieron soberbia e incluso cinismo en el grupo sinaloense, al insistir en exaltar, vía un amparo, la figura de El Mencho en un segundo concierto, en Michoacán, a pesar del escándalo que ya se había generado cuando hicieron lo mismo en una presentación previa, en Jalisco. Ahora deberán enfrentar un juicio penal, con todo lo que ello conlleva.

Negociación adelantada

Con la novedad de que en el contexto de las presiones arancelarias y económicas que ha impuesto el presidente Donald Trump, la revisión del tratado de nuestro país con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, podría adelantarse y en lugar de efectuarse en el 2026, se llevaría a cabo en el segundo semestre de este año. Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien consideró, en un foro organizado por la Coparmex, que ello le convendría a México, pues habría claridad de “cómo va a funcionar el tratado respecto a otras zonas del mundo”. El funcionario dijo que el comercio mundial atraviesa una transición de un “sistema de ventajas comparativas” a uno “de desventajas comparativas”. Y “como hay una imposición de tarifas unilateral por país, entonces lo que determina tu acceso al mercado es qué tan caro es ir a ese mercado, no necesariamente si tú eres el más competitivo o no, sino cuánto te cuesta entrar al mercado”, explicó. Conocedores del sistema comercial nos hacen ver que lo dicho por Marcelo sería una de las cosas a considerar, otra más sería, ante un escenario de incertidumbre, aplicar aquello de: ¡agárrense!

Focos rojos en Veracruz

Hace bien la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, al no minimizar la situación por la que atraviesa la entidad, en donde la violencia política “se está desatando” —en sus propias palabras— durante los comicios. Y es que en apenas 12 días de campaña ya fueron asesinados dos candidatos a alcaldes, ambos de Morena: Germán Anuar Valencia, de Coxquihui, y Yesenia Lara, de Texistepec. El Gobierno federal no dudó en apoyar a Nahle, pues ayer se esperaba el arribo de un equipo de agentes de la SSPC a Veracruz, para coadyuvar en la investigación del atentado del domingo. Nos recomiendan no pasar por alto la advertencia de la mandataria estatal en el sentido de que en la contienda participan “generadores de violencia” de partidos ajenos al guinda, ya que no se hicieron los filtros correspondientes. Habrá que poner mucho cuidado en esto, pues si no se toman medidas, varios personajes ligados al crimen se convertirían en alcaldes en el muy corto plazo. Uf.

¿Cierre de la frontera sur?

Y es en el combate a la plaga de gusano barrenador donde la Federación tiene varios puntos por atender, consideran expertos en la materia. Y es que este lunes, líderes de las organizaciones ganaderas hicieron un llamado urgente a que se tomen medidas que ven necesarias, como lo es el cierre temporal, pero contundente en la frontera sur, para impedir que continúe ingresando ganado de Centroamérica. También hicieron hincapié en que las fuerzas de seguridad federales deberían asentarse en dicho punto para reforzar el cerco que piden, con el fin de evitar que continúe expandiéndose la infestación que causó un segundo cierre comercial de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos. No obstante, dicha solicitud abre una posibilidad de desacuerdo con otras partes del mismo sector que anteriormente han manifestado que es México el que también necesita continuar con su abasto del ganado que proviene del sur. Hay pues una divergencia de opiniones, aunque la coincidencia que prevalece es que no hay que enojarse y mejor sí apoyarse en EU.

Ya son adversarios

Y fue el gobernador de Tabasco, Javier May, el que quiso salir al quite de su secretario de gobierno, José Ramiro López Obrador, quien la víspera fue prácticamente echado del Tecnológico Superior de Los Ríos, en Balancán. Y es que, se informó, el funcionario conocido también como Pepín, debió salir del plantel entre gritos de “buitre, buitre, buitre”, luego de sostener un encuentro con los inconformes a quienes el Gobierno estatal reprimió en días pasados. El caso es que May ahora sostuvo que en ese centro escolar hay “opositores infiltrados” interesados en mantener el control de la institución. “Lo ven como el último bastión, se atrincheran ahí los opositores al Gobierno y los que fueron derrotados en elección pasada, entonces están, no son muchos, no tienen ningún interés de desestabilizar, porque no son parte de la institución, entonces eso nos queda muy claro”, señaló el mandatario estatal, quien ha optado por encasillar como adversarios a los inconformes, justo cuando enfrenta una crisis por temas de inseguridad y apenas un día después del repudio al número 2 de su gobierno. En fin.