› El caso del Cuau, abierto

Y a quienes tendrá complicado driblar el diputado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco es a un amplio grupo de activistas y legisladoras de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena, que ayer exigieron su desafuero. Entre ellas se encuentran Laura Ballesteros, Tania Palacios Kuri, Diana Gutiérrez, Lilia Aguilar, María Teresa Ealy y Alejandra Barrales, además de Gema Santana y Paola Zavala. El grupo de mujeres entregó ayer a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 23 mil firmas para que sea desaforado el también exgobernador de Morelos, y de esa manera enfrente la denuncia presentada por su media hermana por violación en grado de tentativa. “Esto no es un juego político, ni electoral, esto no se trata tampoco de una misión que busque pegarle al régimen, esto se trata de defender los derechos de las mujeres mexicanas”, sostuvo Ballesteros.

› Monreal en el Senado

Y el que visitó ayer el edificio del Senado fue el diputado Ricardo Monreal. Y, nos comentan, se le vio como pez en el agua. De hecho, el saludo e intercambio que tuvo con Adán Augusto López, es decir, entre coordinadores de las fracciones mayoritarias, fue como muy para la foto, pues ambos buscaron hacer notar que se llevan de maravilla y que los fuertes choques que tuvieron en el pasado quedaron atrás o si no, por el momento, archivados. “Somos amigos”, dijo el diputado a las cámaras y micrófonos. Nos cuentan también que no pocos trabajadores de la Cámara alta y reporteros recordaron la buena relación que tuvo cuando presidía la Junta de Coordinación Política el zacatecano, que no desaprovechó para decir a los periodistas de la fuente que los extraña. El propio Monreal anunció que habrá dos periodos extraordinarios de sesiones para desahogar 22 reformas: uno será en la primera quincena de junio y otro en agosto. Ahí el dato.

› Reacomodos en Veracruz

A cuatro días de los comicios para renovar las 212 presidencias municipales de Veracruz, se agitan las aguas dentro de algunos partidos. Ayer se anunció que siete de los 12 candidatos del PVEM a regidurías de Boca del Río, una posición clave, se sumaron al proyecto de la candidata del PAN, Maryjose Gamboa. El desgrane del verde, nos aseguran, le pegará a la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica, quien tiene la encomienda de arrebatarle ese importante bastión al blanquiazul. Muchos dan como un hecho que los Yunes operan con todo para incidir en los resultados de los comicios del próximo domingo, pero nadie sabe a ciencia cierta a qué le tiran, pues han ocultado muy bien sus cartas. Por cierto, a lo largo de la campaña, ningún medio difundió encuestas ni sobre Boca del Río ni sobre el puerto de Veracruz, lo que confirma que nada está escrito y que el próximo domingo, cuando se realice la jornada electoral, todo puede ocurrir. Pendientes.

› Tratos con EU

Y a quienes parece que no les está yendo mal en sus tratos con Estados Unidos es a Los Chapitos. Y es que resulta que ayer se conoció que los fiscales que llevan el caso de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, decidieron que no pedirán aplicar la pena de muerte. Es sabido que Guzmán Lopez entregó en Texas a Ismael El Mayo Zambada, tras inmovilizarlo y posteriormente trasladarlo en un avión y se entregó él mismo. Hace unos días su hermano Ovidio consiguió que varios de sus parientes más cercanos llegaran a la Unión Americana. Por lo anterior, no deja de llamar la atención en varias esferas del Gobierno federal que Estados Unidos esté negociando con personas a quienes ha señalado como integrantes de cárteles a los que acaba de declarar como terroristas. A todo esto, se ha informado que el próximo lunes habrá una audiencia en Chicago a la que deberá presentarse Guzmán López. ¿Será, como se comenta, que están negociando acuerdos de culpabilidad con condenas reducidas? Atentos.

› Recta final de la elección judicial

Este miércoles terminan 60 días de campaña en los que los 3 mil 422 aspirantes a alguno de los 881 cargos de impartición de justicia a nivel federal han buscado el voto recorriendo las calles, así como a través de las redes sociales. Los candidatos a cargos al Poder Judicial buscaron darse a conocer bailando, usando frases chistosas y jingles que la gente recordara, aunque no lograron del todo que los ciudadanos comprendieran la labor que realizan los jueces, magistrados y ministros. Los aspirantes se enfrentaron a la modificación constante de las reglas, a tener que poner de su bolsillo para el financiamiento de sus campañas y a hacer la tarea de explicar a los ciudadanos a detalle en qué consiste la elección. A partir del jueves inicia un plazo de tres días de veda electoral para que se reflexione el voto antes de la elección del próximo domingo. O bien, el participar o no participar en el inédito proceso electoral..

› Sigue Noroña dando

El líder panista en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, se fue con todo contra Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tras la disculpa pública a la que obligó a un ciudadano a ofrecerle en el recinto senatorial. En conferencia, Chávez ironizó que Morena “ya no es pueblo, es nobleza”, y lamentó que “ya no se le pueda mentar la madre a nadie”… para acto seguido hacer justo eso: dedicarle una mentada a Noroña. La respuesta no tardó: el presidente de la Cámara alta le mandó una carta, con todo y sellos oficiales, en la cual reclamó la agresión y refirió que, de estar en el siglo XIX, lo habría retado a un duelo. Además, criticó el uso de insultos como práctica política y señaló que la mentada de madre es “un insulto mayúsculo, machista y violento contra las mujeres”. También recordó que en septiembre del 2024 fue agredido físicamente por el mismo ciudadano que ahora le ofreció disculpas, y que fue éste quien propuso que fueran públicas y en el recinto. ¿Qué tal?