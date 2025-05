Los acuerdos de la familia de El Mayo

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Testigos protegidos. El pasado 25 de julio del 2024, Ismael El Mayo Zambada llegó a Estados Unidos, donde fue detenido por las autoridades de ese país. En una carta aseguró que había llegado a ese país secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

Su abogado principal es Frank Pérez, quien también representó a su hijo Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, quien firmó en 2013 un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ésta es una señal de que El Mayo seguirá el camino de su hijo y llegará a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Ismael Zambada tiene una buena relación con su hijo; él mismo lo contó en una entrevista con la periodista Maria Scherer Ibarra, a quien incluso le mostró pinturas hechas por El Vicentillo en prisión. Por esta cercanía comparten abogado.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golpe al huachicol en Tabasco

Vicentillo. El acuerdo de El Vicentillo incluyó nuevas identidades y residencia legal para él y su familia, para testificar contra El Chapo durante su juicio en Nueva York.

Fue extraditado a Estados Unidos en 2010, pero por su cooperación fue sentenciado en 2019 a 15 años de prisión y le tomaron en cuenta los años que había estado preso con anterioridad, que fue desde 2009.

En 2021 quedó libre y ya no aparecía en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Para abril de 2022, el Departamento del Tesoro lo sacó de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con lo que recuperó cuentas bancarias y bienes.

En enero de 2024 fue visto en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C. y ese mismo año fiscales del Distrito Este de Nueva York confirmaron que el hijo mayor de Ismael El Mayo Zambada había concluido con el periodo de libertad supervisada.

Mayito Gordo. Otro hijo de El Mayo que también se ha acogido a programas de testigos colaboradores es Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, quien tenía acusaciones de ser el operador logístico de la facción que encabezaba su padre dentro del Cártel de Sinaloa.

En 2021 alcanzó un acuerdo con la fiscalía federal en California, EU; para ello se declaró culpable de tres cargos, incluidos el tráfico de drogas en grandes cantidades, por lo que un año después, el 27 de julio de 2022, fue puesto en libertad al ser deportado a México a través de la Garita de San Ysidro en Tijuana, Baja California.

Según la investigación de las autoridades de Estados Unidos, El Mayito Gordo estaba a cargo de la transportación y distribución de cocaína, metanfetamina y heroína desde México hacia Estados Unidos; por ello era buscado por las agencias estadounidenses.

Fue detenido en Sinaloa el 12 de noviembre de 2014. Zambada Imperial fue arrestado en Culiacán, Sinaloa, México, por posesión ilegal de armas de alto calibre y cinco años después fue extraditado a EU, donde permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego.

En 2021 se declaró culpable de traficar drogas y de ser parte de un cártel, por lo que fue condenado a nueve años de prisión; sin embargo, sólo cumplió 108 meses en prisión, y luego de pagar una sanción económica de cinco millones de dólares en compensación del daño, a cambio de su libertad condicional.

Como parte del acuerdo al que llegó con la justicia estadounidense, El Mayito Gordo tenía prohibido volver a contactar a sus hermanos, padre y demás familiares o conocidos vinculados al negocio de las drogas; además, estaba estipulado que no podía poseer ni usar drogas y sería sometido a supervisiones constantes. Hoy se desconoce su paradero, luego de que fue regresado a México, donde no existen más investigaciones en su contra, pero en prisión no está.

El Vicentillo, El Mayito Gordo, Serafín Zambada Ortiz y El Rey Zambada, en imagen de archivo. Fotos: Especial

Serafín Zambada Ortiz. Serafín Zambada Ortiz es el menor de los hijos del Mayo Zambada, quien fue detenido por agentes de la DEA cuando intentaba cruzar la frontera entre Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona, en noviembre de 2013. Es probablemente el hermano del que menos datos se tienen porque siempre manejó un bajo perfil.

Serafín también cooperó con las autoridades de Estados Unidos luego de su captura en 2014. En ese año se declaró culpable de narcotráfico y recibió una sentencia de 66 meses de prisión, aunque sólo cumplió 58, siendo liberado en septiembre de 2018.

Ya en libertad, Serafín junto con su hermana Teresita acudieron a la audiencia de su padre, El Mayo Zambada, en agosto de 2024.

El hermano de El Mayo. Jesús Reynaldo Zambada García, alias El Rey Zambada, y hermano menor de Ismael El Mayo Zambada, también es testigo protegido de Estados Unidos desde 2014.

Para 2021, Estados Unidos lo eliminó de la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y ya no aparece en registros penitenciarios, es decir, está libre.

El Rey Zambada fue pieza clave en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se realizó en 2019 y en el que reveló que entregó sobornos millonarios a nombre del Cártel de Sinaloa a funcionarios mexicanos, incluidos jefes policiacos y políticos de alto rango.

Dos años después volvió a testificar, pero ahora contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad.

En un principio, se había dicho que El Rey Zambada sería uno de los testigos en la audiencia en contra de su propio hermano, pero si Ismael Zambada se declarara culpable, no habrá testigos en su contra por el simple hecho de que no habrá juicio.

El Rey Zambada fue muy poderoso durante muchos años en el mundo del narcotráfico. En 2008 fue detenido y estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, hasta que en abril de 2012 fue extraditado a Estados Unidos.

Todos estos personajes brindaron información suficientemente importante para haber podido llegar a estos acuerdos.

Hay que recordar que la única manera en que se puede participar en estos programas que les llaman plea bargaining o negociación de culpabilidad, que es un acuerdo entre el acusado y el fiscal en un caso penal, donde el acusado se declara culpable de delitos a cambio de concesiones como una sentencia reducida o la eliminación de otros cargos, es que toda la información que se brinde sea comprobable y de suficiente peso como para ir tras otros criminales y para conocer a fondo estas estructuras.

Para los estadounidenses éste es un proceso común en el sistema judicial y puede resultar en una resolución más rápida y eficiente de los casos, así como en una menor carga para el sistema.

Para el sistema de justicia de Estados Unidos, un testigo colaborador como Ismael El Mayo Zambada es de sumo interés, imagínense ustedes todo lo que debe saber y conocer, sobre todo de la operación criminal en estos últimos años.