› Daños colaterales

El daño que los agresores de candidatos en la pasada elección de Veracruz causaron fue mayor. Es sabido que a dos les arrebataron la vida, que en otros casos afectaron su integridad física o sus bienes de manera grave y que los ataques causaron una estela de zozobra. Sin embargo, las consecuencias de esas acciones violentas se siguen reflejando, ahora en los resultados electorales finales, porque los datos indican que los partidos a los que pertenecían los candidatos afectados perdieron los comicios. Así pasó, por ejemplo, en Coxquihui, donde Germán Anuar Valencia fue víctima de homicidio. Su partido, Morena, eligió un candidato sustituto, pero éste fue derrotado. Igual ocurrió en Texistepec, donde mataron a Yesenia Lara, también del guinda. Su relevo también perdió. Misma situación ocurrió con los aspirantes agredidos en la alcaldía de Juan Rodríguez Clara, en Mixtla de Altamirano, Alto Lucero o Cosatlán, entre otros. Así la capacidad de los violentos de incidir en los comicios.

› Morenista, a protesta frente embajada

TE RECOMENDAMOS:

Y fue la senadora morenista Guadalupe Chavira la que lanzó un posicionamiento contra la política migratoria de Estados Unidos, al calificar como “represivas” e “inhumanas” las redadas contra migrantes y el uso de la Guardia Nacional estadounidense en estos operativos. “¡La dignidad no se negocia!”, clamó la legisladora. Y como muestra de que el discurso va en serio, anunció que este martes, acompañada por legisladores, sindicatos y organizaciones sociales, acudirá a Paseo de la Reforma, justo frente a la sede antigua de la embajada de Estados Unidos, a exigir un alto a lo que calificó como un “crimen de Estado”. Aseguró que no se trata sólo de un reclamo político, sino de una defensa del alma de la patria: los migrantes, quienes, dijo, “no son cifras ni discursos, son vidas”. Habrá que ver qué diputados y senadores y de qué partidos se le suman. Sobre todo, porque entre músicos y cantantes de regional y políticos en estos tiempos hay temor de que les quiten la visa.

› Estrategia de denuncia

Y hablando de las elecciones en Veracruz, entidad de la que es originario Dante Delgado, mandamás sin cargo oficial en Movimiento Ciudadano, los que se movilizaron en las benditas redes fueron los dirigentes nacionales y estatales de ese partido para poner el reflector sobre el conteo de votos en el municipio de Poza Rica. Los naranjas, nos hacen ver, bombardearon de denuncias las redes para acusar que boletas que traían votos originalmente emitidos en favor de MC aparecieron luego tachadas en favor del Partido Verde. Y no sólo eso, pues acusaban a Morena de llevar a cabo ese “fraude”. Anoche, los naranjas cantaron victoria en ese municipio, pues a pesar de que al final los votos nulos pasaron de mil 769 a tres mil 666, se quedaron con una ventaja de alrededor de 500 votos. Nos dicen que la misma estrategia están aplicando en Papantla. Por cierto que en ambos municipios del norte de la entidad, hay fuertes inversiones en materia petrolera. Pendientes.

› Combustible ilegal

Y fue la Secretaría de Marina la que informó ayer de un golpe importante que dio al asegurar 5 mil 500 litros de diésel de procedencia ilícita en Ciudad Hidalgo, en el sur de Chiapas. Apenas este fin de semana en estas páginas se dio cuenta del incremento del problema del huachicol en el sureste del país. Varias acciones de la justicia se han dado por este delito. En febrero pasado, por ejemplo, frente a las costas de la entidad, la Semar detuvo a seis extranjeros cuando transportaban 950 litros de hidrocarburos. Por lo pronto, se ha informado que el aseguramiento más reciente se dio por la realización de un cateo con elementos de la Fiscalía estatal. “De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de evitar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, actuando siempre en apego al Estado de derecho, con el objetivo de garantizar el bienestar de las familias mexicanas”, refirió la dependencia a cargo de Raymundo Morales Ángeles. Ahí el dato.

› No pueden fallar

Y el que ahora sí va a estar a prueba es el personal consular en EU, sobre todo el que no termina de admitir las nuevas normas que el Gobierno mexicano dictó para mejorar la atención a los connacionales. Y es que en el contexto de las redadas en calles de Los Ángeles, donde se ha dado un despliegue de tropas de la Guardia Nacional, organizaciones civiles expusieron que las herramientas que se anunciaron desde enero para asistir a los paisanos en casos de detención han registrado fallas. Más allá de errores técnicos, como pudiera ser el caso del botón de pánico, alertan que el personal consular no atiende las llamadas de solicitud de asistencia legal. Apenas hace unas semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en respuesta a las observaciones que ya se hacían desde tiempo atrás sobre el trato consular, se harían cambios para mejorar la situación. Por eso en estos momentos en que hay mayor zozobra entre paisanos, el personal de los consulados debería ponerse las pilas. Ahora no pueden fallar.

› En el tren de la OEA

Los que ni tardos ni perezosos se colgaron del informe de la OEA que le da en la torre al proceso de elección judicial en nuestro país, fueron los panistas. Y es que resulta que en pronunciamientos sincronizados desde su dirigencia, el Senado y la Cámara de Diputados, el albiazul salió a pedir que el Gobierno federal acate el informe del organismo tras celebrar que haya expresado “preocupación” por el modelo mexicano de elección de jueces. “Esto no puede llamarse una elección democrática”, señaló el dirigente panista Jorge Romero, quien encontró en el documento del organismo con sede en Washington un respaldo internacional a los señalamientos que su instituto político lleva meses repitiendo. En tanto, desde el Congreso, Marko Cortés, quien preside la Comisión de Organismos Internacionales, también aprovechó para alzar la voz y advertir otra vez que todo fue irregular con candidatos de Morena, uso de acordeones y poca participación ciudadana. El PAN, en conclusión, pide reflexionar, escuchar a los organismos internacionales y replantear el rumbo. Está claro que sus reclamos sobre el tema en el pasado no tuvieron tanto eco, por eso, nos comentan, vieron OEA y se les antojó viaje. O ¿cómo era?