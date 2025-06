› Solvencia en la mañanera

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer atendió con bastante solvencia la conferencia mañanera en Palacio Nacional en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nos comentan. Desahogó, como dicen en la milicia, sin novedad, los componentes de la misma, esto es, la participación del titular de la Profeco, Iván Escalante; la de la titular de la Sedatu, Edna Vega, así como de directivos del sector de la vivienda, y la exposición de los resultados del programa México te abraza que hizo el subsecretario Arturo Medina. Enseguida respondió preguntas de los medios y estableció el posicionamiento del Gobierno sobre la validez de la elección y la entrega de constancias a quienes serán ministros de la nueva Corte y también dio cuenta de la idea de que se hagan en su momento las correcciones pertinentes al proceso de elección. Un par de horas que fluyeron sin complicación, nos comentan.

› Se cae evento de cobro ¡en el Senado!

Vaya revuelo el que se armó por el anuncio de que, por primera vez, el Senado de la República abriría sus puertas, previo pago de mil 299 pesos para el evento Unlocked AIWoman, organizado por privados y respaldado supuestamente por tecnológicas como Apple, Microsoft y por Mercado Libre. El evento, centrado en inteligencia artificial, innovación y liderazgo femenino, se tenía previsto para el 2 de julio y no incluía a senadores en el programa. Aun así, fue solicitado formalmente por el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa, vicecoordinador de la bancada, lo que encendió las alarmas. Y es que no son pocos los que cuestionaron que un recinto legislativo, financiado con recursos públicos y destinado a deliberaciones del Estado mexicano, se utilice como sala de conferencias con boleto de entrada. El asunto generó críticas dentro y fuera del Congreso, por lo que se activaron los protocolos... y las reservas. Tras darse a conocer la noticia y el descontento que provocó, el evento fue cancelado. ¿Qué tal?

› Las dos varas de Layda

Vale la pena, nos dicen, revisar con lupa la decisión de una jueza de vincular a proceso al exdirector del diario Tribuna, Jorge Luis González Valdez, a petición de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Si bien es cierto que en ese medio se cometieron excesos al llegar al insulto directo en contra de la mandataria, habría que revisar hasta dónde esa conducta es constitutiva de un delito, o si debió combatirse sólo por la vía civil. Pero más allá de ese debate jurídico, lo cierto es que, en su programa El martes del jaguar, Layda incurre en los mismos excesos por los que denunció penalmente a Jorge Luis. En varias emisiones ha denostado lo mismo a políticos de talla nacional, que a los policías rasos que se fueron a paro el año pasado. Esta conducta derivó en una sentencia del TEPJ en su contra por violencia política de género, pero nadie la ha acusado penalmente, lo que confirma que en Campeche hay dos varas distintas para medir lo mismo. Uf.

› Fuego amigo desde dos frentes

Nos recomiendan estar atentos a una nueva movilización que tendrá lugar este martes en el Zócalo capitalino, a una semana y media de que fue liberado por la CNTE. Los integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, con el diputado de Morena José Narro Céspedes a la cabeza, acuden a la Ciudad de México para refrendarle su apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo se quejarán de que las demandas de varios sectores de la sociedad no han sido atendidas por el Gobierno estatal, encabezado por David Monreal. Los observadores de la grilla zacatecana aseguran que en realidad se trata de darle un raspón más al gobernador, con quien Narro, no obstante ser su compañero de partido, no se lleva del todo bien que digamos. Y si a eso se suma que el mandatario también enfrenta una campaña de puyas de parte de su hermano, el senador Saúl Monreal, podemos suponer que don David está bajo fuego amigo, y por partida doble. Ahí el dato.

› Aventarlos a los leones

La que aún sigue envuelta en la polémica es Melissa Cornejo, la consejera de Morena en Jalisco que se confrontó con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, por la cancelación de visas y las redadas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York. Llama la atención que en diversos espacios afines a la 4T le estén dando cabida a los reproches que está haciendo tras ser desautorizada por la dirigencia nacional. Está claro para muchos morenistas que cuando se le ocurrió irse con todo contra EU, como dicen las abuelas, el horno no estaba para bollos. Pero ahora con su discurso está apareciendo como víctima, nos aseguran. Porque dice que le dolió que sus compañeros la dejaran desprotegida y la aventaran a los leones. “Me dolió más la actitud de ciertos compañeros que se sumaran más al linchamiento cuando yo ya lo estaba enfrentando. Tenía encima al gobierno de Estados Unidos, a la dirigencia de Morena (...) No voy a mencionar nombres porque, a diferencia de ellos, no me gustaría aventarlos a los leones. Ellos saben quiénes son”, lanzó la consejera. Uf.

› Que no será “inquisición”

Con la novedad de que dos de los integrantes más relevantes de lo que será el Tribunal de Disciplina Judicial, como Celia Maya y Bernardo Bátiz recibieron ya sus constancias de mayoría. Sin embargo, nos comentan, llama la atención que llegan al encargo de ser jueces de los jueces con discursos en los que más que advertir de que van con todo, aparecen como muy buena onda. Maya, por ejemplo, ha dicho que no serán un tribunal de persecución, mientras Bátiz descartó que la nueva institución observadora del Poder Judicial pudiera convertirse en la Santa Inquisición. “El Tribunal no será ninguna Inquisición, ya no existe eso, dictará las reglas procesales y vigilará la buena conducta. Será un Tribunal moderno que va a escuchar a todos los que sean sometidos a sus decisiones, que va a oírlos, que tengan una defensa, será equitativo”, consideró. Hay muchas expectativas sobre su actuar, nos comentan, sobre todo porque no deja de haber quejas, incluso desde el propio Gobierno sobre juzgadores a los que incluso balconean en las mañaneras. Pendientes.