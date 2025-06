› Nayarit: primer revés al estadio innecesario

Con la novedad de que un Juzgado en Nayarit otorgó una suspensión de las obras de demolición de la Ciudad de las Artes, en Tepic, donde el gobernador morenista Miguel Navarro se empeña en construir un estadio de futbol que la gente considera innecesario, porque la ciudad ni equipo tiene. Fueron colectivos los que promovieron un amparo en el que acusaron que la autoridad violó sus derechos culturales, sociales, ambientales y de participación ciudadana, así como por diversas omisiones legales de parte de autoridades estatales y municipales. Y han ganado el primer round. Es sabido que en el proyecto, el gobierno estatal pretende gastar unos 315 millones de pesos, lo que equivale a 5.1 veces el presupuesto asignado al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de la entidad, que fue de sólo 62.4 millones de pesos. El revés legal a las intenciones del gobernador morenista es temporal, pero los colectivos han anunciado que buscarán que sea definitivo. Pendientes.

› Sólo había que felicitar

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Vigilados

“Muchas felicidades a nuestra Presidenta por su cumpleaños, de parte de la familia López Gutiérrez”, se lee al principio del texto escrito ayer por Beatriz Gutiérrez Müller. Y hasta ahí parecía que todo iba bien. Sin embargo, la escritora después completó su expresión —y ahí vino lo problemático—: “Que la buena fortuna colme su día, que la salud no se le despegue y que la inteligencia, que no le sobra, siga siendo su guía para conducir los destinos de nuestro querido México”. Y es que esas cuatro palabras: “que no le sobra”, además puestas entre comas, que suceden a la palabra “inteligencia”, provocaron ayer varias reacciones, la mayoría de ellas nada positivas, sobre la autora, pero también sobre la mandataria federal. ¿Por qué no usó “falta” en vez de “sobra”?, o ¿por qué no quitó el “no”? No se sabe. Sólo queda claro que apuntaba a ser una felicitación adecuada y al final fue un mensaje para unos polémico, para otros desafortunado y para algunos, por decir lo menos, inoportuno. Uf.

› Tampoco gusta a la CNTE

Y de plano es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a la que, nos dicen, no hay forma de darle gusto. Y es que resulta que dirigentes del magisterio disidente ahora salieron a decir que, a pesar de que el Gobierno federal ya publicó el decreto mediante el cual se irá reduciendo de manera progresiva la edad de jubilación de los maestros, siguen insatisfechos. Que los profesores se van a poder jubilar cada vez más jóvenes (a los 53 años las mujeres y a los 55 los hombres en el año 2034) no importa. Que se trata de una medida cuya aplicación requerirá de 36 mil millones de pesos del erario, tampoco. Porque resulta que varias voces de la Coordinadora ya salieron a expresar que no es eso lo que quieren, que de eso no va su demanda, sino que se abrogue la ley del ISSSTE, como lo estuvieron exigiendo en su plantón en el Zócalo y en las marchas con las que desquiciaron a miles de capitalinos. Así que todo apunta a que la CNTE va por más. Atentos.

› Las fosas de Morelos

La revelación de colectivos sobre lo hallado en la fosa clandestina del panteón de Jojutla, Morelos, puso en el foco el fenómeno de las desapariciones en esta entidad, que el ahora exgobernador Cuauhtémoc Blanco, entregó sumida en una crisis en la materia. El lunes, medios locales cruzaron información con hasta tres colectivos distintos, y todos coincidieron en que, al momento de suspenderse los trabajos en la fosa, el viernes, habían sido exhumados 60 cuerpos, entre ellos los de al menos 10 niños. La Fiscalía estatal aclaró que esa versión es “imprecisa”, lo que lleva a suponer que sí se encontró algo, y que no se ha dicho qué. El vacío de información institucional lo llenó una versión extraoficial que, aunque pudiera ser “imprecisa”, tiene algo de verdad, y que hizo reaccionar ayer a Amnistía Internacional. Las fosas y los desaparecidos son una loza que dejaron en Morelos administraciones pasadas, en especial la que encabezó el exfutbolista. Uf.

› Huachicol político

Nos comentan que los responsables de la construcción y operación de una mini refinería clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, son personas físicas y morales plenamente identificadas. Hace dos días, el periodista veracruzano Ignacio Carvajal dio santo y seña de los presuntos involucrados en esta trama, información que no ha sido desmentida. Ahora, nos dicen, el problema para fincar responsabilidades es de tipo político, pues no se podría actuar en contra de los refinadores irregulares sin sancionar también a quienes les permitieron actuar. Al parecer, la planta tenía permiso para operar y se entregó durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, en ese entonces panista, pero ahora flamante morenista. Y la minirefinería pudo trabajar sin problemas durante el periodo pasado, también perteneciente a la 4T. Por lo tanto, muchos creen que en este caso, la ley se aplicará cuando sea políticamente correcto. Veremos.

› Entre desbarajustes y tropezones

En las comisiones del Senado no dejan de arrastrar el lápiz y encender las calculadoras políticas… pero tampoco le dan al clavo. En la de Gobernación, por ejemplo, andan apurados para destrabar el dictamen sobre desaparición forzada, aunque será hasta mañana cuando se convoque a las comisiones dictaminadoras y, con suerte, llegue al pleno entre viernes o sábado. Eso sí, el tropiezo de la semana se lo llevaron con el dictamen en materia de lavado de dinero: minutos antes de arrancar la sesión, fue bajado de la orden del día, lo que provocó más de un ceño fruncido entre legisladores. Algunos mencionan que fue decisión desde las alturas legislativas, pero hay quienes aseguran que el documento circuló por varias manos en busca de un visto bueno que nunca llegó. Mientras tanto, la agenda sigue atorada y los temas urgentes siguen en lista de espera y continúan modificándose las citas con el trabajo legislativo.