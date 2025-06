› Su fama lo retrata, sus resultados lo definen

Vaya rechazo, nos hacen ver, el que sigue concitando la figura de Hugo López-Gatell, lo cual se evidencia no sólo en las críticas que recibe, sino también en el hecho de que casi ninguna figura relevante del morenismo se tome la molestia de defenderlo. El nombre del funcionario que se encargó de operar la estrategia contra la pandemia de Covid-19 ha vuelto a sonar, porque se dice que será nombrado representante de México ante las organizaciones Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. La exdirectora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla celebró el fin de semana la designación y la calificó como una “gran noticia”. Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que hasta el momento no tiene conocimiento de dicho nombramiento, el cual, recordó, tiene que pasar por la Cámara alta. Mientras se confirma o no, se acusa ya el insulto que representaría la designación de López-Gatell para los cientos de miles de personas que murieron por las fallas que tuvo su estrategia. Uf.

› Obras relevantes en Colima

Y fue el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, quien dio a conocer que el Gobierno federal invertirá 2 mil millones de pesos en obras en Colima. Se edificarán 8 puentes vehiculares, se aplicará el programa Bachetón y se continuará la carretera Armería-Manzanillo, entre las acciones más relevantes. Fue en la gira que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la entidad, donde el funcionario presentó los Proyectos Prioritarios para ese estado. Los primeros cuatro puentes a desarrollarse en 2025, dos serán en la ciudad de Colima y los otros, en dos municipios. Entre ellos está el Arco Norte, de 600 metros de longitud, donde ya se trabaja en el desvío (obras inducidas). “Agradecerles su comprensión, pues serán cerca de 11 meses de ejecución para concluir; siempre estaremos dando paso de frente, son en total seis carriles que se estarán elevando. Con esto va a mejorar de manera significativa el paso vehicular en la zona”, detalló ayer Esteva. Ahí el dato.

› Nada se ha probado, considera EPN

Y fue el expresidente Enrique Peña quien reapareció en un documental para defenderse de los señalamientos por presuntos actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en los terrenos del exlago de Texcoco, como en su momento lo argumentó su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. El político mexiquense dijo que en ningún momento se comprobó que hubiera tales anomalías en la terminal aérea a cuya construcción finalmente dio marcha atrás el gobernante morenista después de una consulta ciudadana. “Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción”, declaró el priista, en el video del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Peña también señala que no pensaba que AMLO iba a frenar el NAIM en Texcoco y, por el contrario, le iba a dar continuidad, pero la historia dice otra cosa.

› Lilly los mete en aprietos

La polémica por el intercambio entre Lilly Téllez y legisladoras de la 4T subió de tono, ahora con la amenaza de demanda por el uso de unas tijeras con las que cortaron el cable de un megáfono, pero, ha señalado la panista estuvieron muy cerca de su rostro en un momento. Desde la bancada guinda, Karina Ruiz, señalada directamente por Lilly de amagarla, negó toda intención violenta, defendió su actuación y sugirió que el verdadero riesgo lo representa este artefacto con el que, dice, Téllez interrumpe constantemente. Malú Mícher, en tanto, puso en tela de juicio la autoridad moral de la sonorense, recordando ofensas que ha hecho a diversos sectores sociales. El caso, nos hacen ver, es que en la intención de moderar o de plano impedir las intervenciones o para algunos provocaciones de Lilly la bancada de Morena está siendo puesta en jaque. Pendientes.

› Significado de Xin Xin

Nos hacen ver que, el cumpleaños 35 del panda hembra Xin Xin, celebrado ayer en Chapultepec, es mucho más que una mera anécdota, pues, el ejemplar, único que habita en América Latina, simboliza la amistad México-China y refleja toda una tradición de 50 años, durante los cuales el Gobierno mexicano ha sabido proteger a esta especie en peligro de extinción. Desde 1975, cuando llegó de China la primera pareja, varias generaciones nacieron en cautiverio y cumplieron su ciclo de vida en Chapultepec, algo de lo que pocos centros de conservación en el mundo podrían presumir. La estirpe de pandas mexicanos sobrevivió a los gobiernos populistas de los setenta, a la transición a la democracia, a la alternancia en el poder y al nuevo cambio de modelo político en marcha. El árbol genealógico se cerrará cuando muera Xin Xin, pero el ejemplo de la protección que se le dio a una especie durante cinco décadas, quedará para la posteridad.

› ¿Habrá impuesto a remesas?

Y donde están puestas las miradas es en el Senado de Estados Unidos, donde se discute el plan fiscal de Trump. En las últimas horas se ha conocido un borrador en el que el gravamen que eventualmente podría aprobarse a las remesas no sería ya del 3.5 por ciento sino del uno por ciento. De ser así, la cifra original que se establecía en el plan, de 5 por ciento, se vería ya muy reducida. Incluso existía la posibilidad de que no todos los envíos fueran gravados, sino sólo los que se hacen en efectivo o a través de giros postales. También ha trascendido que de aprobarse, la enmienda entraría en vigor para las transferencias que se realicen después del 31 de diciembre de 2025. Nos hacen ver que la aprobación o no del impuesto dependerá también de que los republicanos tengan los votos suficientes para aprobar la llamada “enorme y hermosa” iniciativa. Por lo pronto, atentos.