› Gestores bateados

Y fue en un encuentro con diputados que el titular de la Profeco, Iván Escalante, reveló que en medio de una verificación a un hotel de alto perfil o “fifí”, recibió llamadas de “cuatro compañeros del movimiento” para tratar de frenar la aplicación de una suspensión. Y como se dio cuenta de que cada vez le iba hablando alguien de mayor nivel optó por hablarle directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien le reiteró que hiciera su trabajo: “Dale, es tu chamba”. Parece que algo le está pasando a algunos integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional que consideran que tener una cercanía con el poder es una especie de pase libre para eludir la ley. Por lo pronto, exhibir el caso le ayudará a Escalante a no perder el poder que necesita para hacer respetar los derechos de los consumidores, a parar a algunos “acomedidos” y a actuar contra quienes pudieran suponer que gozan de algún tipo de “influencias”.

› Relevante graduación en Marina

Y fueron los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa, Ricardo Trevilla, quienes ayer encabezaron la ceremonia de graduación de 275 elementos navales, militares y civiles de los cuales, por cierto, seis son de nacionalidad extranjera (de Belice, Corea del Sur, Guatemala y Perú). Lo anterior al concluir estos sus estudios en seis maestrías y siete especialidades como parte de la oferta educativa del Centro de Estudios Superiores Navales. “Desde la Secretaría de Marina-Armada de México, estamos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo, el progreso y la transformación. Más aún, en un entorno internacional complejo y cambiante, la formación continua de nuestras mujeres y hombres de mar no es una opción, es una necesidad”, señaló el almirante Morales. Ayer la Marina refrendó su fuerza para formar líderes capaces de actuar en escenarios estratégicos, operacionales y tácticos. Ahí el dato.

› Verdes, ¿solos en Quintana Roo?

Con la novedad de que el PVEM —que igual se ha aliado en el pasado al PRI, al PAN, o al PRD y al PT y ahora a Morena, al cual no suelta desde que apoyó la postulación de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en el 2018— ya está moviendo sus fichas rumbo a las elecciones de 2027, por lo que adelantó que podría ir solo, esto es, sin el apoyo de su actual y fuerte aliado, Morena en algunos espacios. La dirigente nacional del Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, anduvo por Quintana Roo, entidad actualmente gobernada por Morena, y adelantó algo que podría no caer nada bien en el partido guinda y en su otro socio, el PT. “Nos estamos preparando para ir solos también, si así lo decidimos”, sostuvo. No sería la primera vez que el PVEM lo haría, ya lo probó en otra entidad y ganó, dejando, sin embargo, una herida abierta. Los verdes saben que tampoco pueden romper así como así, nos comentan, de manera que podrían más bien estar empezando a construir el escenario que buscan. Pendientes.

› Golpe a la Unión en la CDMX

Importante golpe, nos hacen ver, el que dio ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital al lograr la detención de una mujer y cinco hombres, presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, quienes para evitar ser identificados usaban un autolavado con la denominación Pits y una lavandería llamada Express. Se trató de una acción en la que participaron efectivos de la policía capitalina, que encabeza Pablo Vázquez, las secretarías de la Defensa y de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. En total se ejecutaron cinco órdenes de cateo en inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, relacionados con el grupo delictivo, en los que se aseguraron armas, drogas y documentos. Uno de los detenidos tiene un alto rango dentro de la célula delictiva.

› Santos diálogos con el crimen

Así que unos 40 clérigos y 30 laicos provenientes de las provincias eclesiásticas de Acapulco, Guerrero; Guadalajara, Jalisco, y Morelia, Michoacán, se capacitaron en el “Taller para el fortalecimiento de capacidades de negociación en sacerdotes y agentes”, organizado en conjunto por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, el Centro Lindavista y el Instituto para la Paz. Y lo hicieron, según se informó, para poder dialogar ¡con grupos criminales! Y es que resulta que uno de los objetivos sería construir una metodología de diálogo que permitiera el acercamiento entre párrocos y criminales, de acuerdo con Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia. Cuestionado sobre intentos previos para tener acercamientos con grupos delictivos, el prelado reconoció que los habían llevado a cabo, pero ahora, con el taller, “sí es parte de lo que estamos pretendiendo: aprender a ver cómo hacerlo, cómo acercarse a ellos. ¿Qué tal?

› El verdadero terror

Toda una polémica ha levantado el presunto uso de la voz del fallecido locutor Pepe Lavat en un spot del INE. El caso se conoció en una protesta que llevaron a cabo actores de doblaje el domingo pasado para exigir que se regule la utilización de la Inteligencia Artificial, pues como gremio ya están resintiendo el uso de ese avance tecnológico. Y es que, señalaron, a través de distintos software se están apropiando de sus voces y éstas a su vez están siendo explotadas por terceros sin pagar derechos de autor. Ya en el propio INE han rechazado que se haya dado el uso de la voz original, como se entiende que no ocurrió, pero han justificado su accionar. Lo que ha llamado la atención, nos comentan, es que de acuerdo con Gisela Casillas, actriz de doblaje y viuda de Lavat, la respuesta que le dieron a quienes buscan impedir el mal uso de algunas voces fue: “Pues demande”. Y es ante ese tipo de contestación sí que se siente, como decía el propio Lavat, el verdadero terror.