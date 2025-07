La voz de Trump en México

El presidente Donald Trump tiene fuertes aliados en México. Se trata de integrantes del ala más dura de la derecha mexicana, vinculada estrechamente con políticos y empresarios estadounidenses, que están dispuestos a defender las posiciones trumpistas ante el gobierno mexicano y enfrentar a los voceros de la 4T.

El pasado fin de semana, durante la cena de gala que ofreció la American Society of Mexico (AmSoc) en honor del nuevo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, este grupo fijó una posición firme sugiriendo que México ha incumplido el T-MEC y por ello enfrentará aranceles de 30% en sus exportaciones hacia la Unión Americana.

La voz fue la de Larry Rubin, presidente de la AmSoc, quien además ha sido representante del Partido Republicano en México y forma parte del grupo político pro Trump llamado México Republicano que encabeza al lado de Juan Iván Peña Néder, Gricha Raether, Liz Clavel, Pedro Cobo, Arturo Moreno y Raúl Ernesto Calleja, entre otros.

Tal es la cercanía de este grupo con la corriente trumpista que incluso sus líderes estuvieron presentes en la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump, el 20 de enero pasado en Washington.

Así pues, la posición esgrimida por Rubin, en un escenario donde la figura central era el embajador Johnson -y a la que convocaron a los estadounidenses asentados en México más influyentes- encierra un mensaje particularmente demoledor: hay sectores en México que apoyan a ultranza al presidente Trump… y lo dejaron claro.

¿Qué dijo Rubin?, pues que “México no ha cumplido con sus obligaciones en materia de protección de propiedad intelectual conforme al T-MEC. La falta de aprobación de la legislación secundaria para implementar la protección de datos de prueba para productos farmacéuticos y agroquímicos innovadores”, temas sensibles para la 4T.

“Desde The American Society of Mexico buscamos coadyuvar para que… se logre resolver con éxito los pendientes que en Washington ya no se ven como asuntos menores, sino como grandes irritantes. Antes algunos se dejaban pasar. Hoy no, porque México ya no es un socio más: es el socio más importante de Estados Unidos”.

En el grupo de México Republicano prevalece la idea de que el T-MEC no se tiene que revisar, sino que México, Estados Unidos y Canadá deben ir a su renegociación integral dado que las reformas al Poder Judicial en nuestro país y las que ordenaron la desaparición de los órganos autónomos, han fijado un nuevo piso en la relación comercial trilateral.

Anoche, Juan Iván Peña Neder me comentaba que la relación binacional vale en función de que México le vende 90% de sus exportaciones y Estados Unidos sólo exporta 15% de su producción a territorio mexicano. “Es una relación muy dispar y México pudiera crecer tanto en volumen como en calidad de exportaciones si cumpliera con las reglas del T-MEC.

“Y la verdad es que no lo está haciendo. Los compromisos adquiridos se han quedado atrás. Además, como lo dijo Larry, hay un tema de cierta desconfianza institucional en función de la información que comienzan a tener las áreas de seguridad y judicial en Estados Unidos”, me comentó.

Señaló que la intervención del poder judicial de Estados Unidos en temas que tienen que ver con seguridad y narcotráfico le van a meter mucho más ruido a la relación bilateral; “mientras no se solucione Sinaloa, las cosas se van a seguir enrareciendo a ritmos cada vez más acelerados porque no se dan las señales que se espera se den” de México a Estados Unidos.

Pero Peña Néder hizo una revelación a este columnista que me permito reproducir textual:

“En tercer lugar, los intereses de Estados Unidos en México, y los que vemos esos intereses como aliados pues estamos totalmente decididos a que esa presencia crezca para que equilibre el discurso pro Cuba pro Venezuela, pro BRICS que tanto daño nos hace.

“No puedes coquetear con tus competidores, China es un competidor para México que quiere quedarse con nuestro mercado en Estados Unidos y mandar un observador al BRICS (grupo de naciones integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que compite con el llamado MIKTA: México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) es una amenaza ridícula para Estados Unidos, pero que demuestra un talante equivocado”.

Así las cosas: el presidente Donald Trump tiene un grupo político aliado en México que defenderá, sin tibieza, las posiciones que fije su administración en la relación binacional con nuestro país. Lo hará con el apoyo de poderosos sectores empresariales estadounidenses que quieren algo simple: proteger sus intereses ante la izquierda mexicana-latinoamericana. La guerra ideológica va.

RADAR

BIRDIE. Nos comentan que autoridades de Estados Unidos han fortalecido el diálogo con la defensa de Ovidio Guzmán: esperan en breve nombres. La estrategia para aniquilar al Cártel de Sinaloa y desactivar a sus “facilitadores” está en marcha.