› ¿Huachicol de afiliaciones?

Y hablando de temas de Morena, resulta que la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido le acaba de despachar tarjetas amarillas a dos de sus diputadas: una es Adriana Belinda Quiroz Gallegos y la otra es Petra Romero Gómez. Y es que resulta que a ambas legisladoras las cacharon con la manos en la masa cuando en un evento que se hizo pasar como si fuera del guinda, promovieron la afiliación de ciudadanos a la CATEM, central de trabajadores que lidera el también morenista Pedro Haces, “lo cual representa una violación directa a nuestros documentos básicos”, señala la Comisión. El intento de afiliación corporativa, que claramente condenan los estatutos de Morena, ocurrió el pasado 28 de enero, pero fue hasta ahora que se conoció la sanción a las diputadas, a las que también se conminó a no reincidir. “El intento de vincular al partido con un grupo de interés particular puede derivar en prácticas de clientelismo y corporativismo”, anotó la Comisión. Nos dicen que esa tarjeta amarilla lleva toda la intención de avisarle más que a las diputadas al líder, de que en Morena no les gustan sus formas. Uf.

› Adán despresuriza a Morena

Nos hacen ver que, al hacer una primera declaración, aunque breve, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, liberó un poco la presión que resentía su partido por el caso Hernán Bermúdez. La aparición en redes sociales del exgobernador de Tabasco, nos comentan, ayudará a que el guinda llegue a su Consejo Nacional del domingo sin el peso que representaba el silencio de varios días de Adán Augusto. Lo que parece inevitable es que el tema se haga presente en este encuentro de consejeros morenistas, pues uno de los cuatro puntos de la agenda es la creación de un filtro que evite afiliaciones de personas de dudosa reputación, como fue el caso de Bermúdez. Dicen los que saben que Adán Augusto sí acudirá al Consejo Nacional. Lo que nadie sabe es qué actitud asumirá ante la presencia en el mismo espacio de José Ramiro López Obrador, consejero como él, quien hace unos días habló en Tabasco “ya está saliendo toda la pudrición”. Veremos.

› Blindaje en gentrificación

Atinada, la decisión de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de implementar un protocolo de seguridad para la marcha en contra de la gentrificación de este domingo. Aunque los detalles se conocerán hoy, la mandataria adelantó que se permitirá la libre manifestación, pero no los daños a terceros. La medida se justifica, toda vez que la primera marcha, realizada el pasado 4 de julio, se salió de control y degeneró en una jornada de vandalismo, con ataques a negocios en las colonias Roma y Condesa. Lo deseable es que el domingo quienes deseen manifestarse lo hagan de manera pacífica, y que los grupos radicales, que regularmente son ajenos a las causas que se intentan reivindicar, sean neutralizados antes de que asuman el protagonismo de la protesta, pero con actos de violencia. La primera marcha abrió el debate sobre el fenómeno. Hay propuestas sobre la mesa. Toca ahora, nos dicen, abordar el tema con civilidad. Ahí el dato.

› Y EU estará pendiente

Fuerte y unánime rechazo fue lo que provocaron las expresiones contra ciudadanos de Estados Unidos hechas durante la primera marcha contra la gentrificación en las colonias Roma y Condesa. Fueron señalamientos que empañaron la legitimidad que tenían algunos de los reclamos y hasta dieron pie a que dependencias del gobierno de Trump las usaran para justificar las expresiones de odio contra los paisanos allá. Ayer el Departamento de Estado de EU emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos con residencia en la CDMX que eviten la segunda marcha contra la gentrificación que se realizará el domingo del Metrobús Fuentes Brotantes al monumento al Caminero. Les advierte que ya hubo una manifestación, en la que grupos “vandalizaron propiedad y lanzaron piedras a personas percibidas como extranjeras”. Está más que claro que de esta segunda manifestación EU estará pendiente.

› Bajan el polémico spot

Resulta que el INE informó ayer su decisión de retirar de la plataforma TikTok el video que elaboró con Inteligencia Artificial en el que se emula la voz del fallecido actor de doblaje Pepe Lavat. Nos recuerdan que la elaboración y difusión de ese video por parte del INE fue uno de los reclamos más relevantes que hicieron actores de doblaje y locutores que han acusado que la IA ya afecta abiertamente su trabajo, sus ingresos y sus derechos de autor. Así que con ese antecedente, el instituto anunció que daba de baja el material —en días pasados defendió su realización— mientras internamente desarrolla un protocolo para utilizar adecuadamente los recursos que ofrece la IA en el que mantendrá tres premisas: respeto a la legalidad, a los derechos humanos y confianza ciudadana. Se reconoce que den un pasito atrás para tratar de dar dos adelante. Por cierto, ¿y los legisladores cuándo le entrarán al tema? Pendientes.

› Contra acoso en escuelas

Y es la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado, la que arropó la denuncia que hizo una joven estudiante de preparatoria en el municipio de Pijijiapan, en Chiapas, sobre el acoso que sufren alumnas y que derivó en la detención de un profesor. Y es que la dependencia federal pidió a la fiscalía estatal ampliar la investigación que realiza para identificar si hay más casos y en todos ellos proceder contra los responsables. “Desde esta Secretaría reiteramos nuestro compromiso absoluto en el respeto, la integridad y la dignidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los espacios educativos del país”, planteó la dependencia. “No toleraremos, bajo ninguna circunstancia, que quienes están al frente de las aulas, traicionen la confianza de las comunidades escolares y vulneren los derechos de las y los estudiantes”. Para bien, la denuncia de la alumna está dando resultados.