Morena llega a su Congreso acusado de proteger a los Malosos

Ubaldo Díaz*

Alejandro Moreno, líder del Tricolor considera que los viajes de funcionarios del gobierno federal a Estados Unidos son “pura simulación”, y lo hacen “para aparentar que están haciendo algo” para resolver la crisis en la relación bilateral.

“Ahora salen con supuestas reuniones en Estados Unidos, con nadie y sobre nada relevante”, dijo, al señalar que en Morena “continúan pudriendo todo lo que tocan”.

Además, expresó que, “lo más cínico es que, según sus propias palabras: ¡No los engañan, lo saben!”.

Por otra parte, en un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del tricolor aseguró que la corrupción de Morena tiene nombre y apellido: Andrés Manuel López Obrador, sus hijos y “el Clan”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, dijo que Morena ha arrastrado a México al desastre, con servicios de salud colapsados, desabasto de medicamentos, inseguridad desbordada, caída de la inversión extranjera, complicidad con el crimen organizado y una corrupción imparable.

El dirigente del tricolor Alejandro Moreno asegura que los políticos de Morena tienen pactos con el crimen, protegen a los narcopolíticos y encubren a quienes están destruyendo al país desde el poder.

+++

Morena propiedad de Andrés Manuel López Obrador, realiza mañana domingo su Asamblea Nacional para decidir la agenda política rumbo al 2027.

No será un día de campo para la cúpula del partido oficial ante la crisis que el vecino país ha desatado contra la que manda en Palacio Nacional. El presidente estadounidense con insultos y sombrerazos tiene preocupados a los políticos de ese partido, perro también a los empresarios mexicanos.

Que decir de las reglas nuevas que impondrán los dirigentes, Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán para frenar, mediante candados a los personajes políticos de otras organizaciones PRI, PAN, PRD, MC que se quieran brincar para afiliarse.

Es decir, ahora habrá un detector de mentiras y de corrupción, de acuerdo con Alcalde, todas esas personas que tengan una negra historia, y que muchos se colaron, ya no podrán ingresar al partido como militantes.

Ese tema de haber cobijado, obviamente por órdenes de López Obrador, a panistas y priistas considerados fichas negras en sus partidos, despertó enojo al interior.

Por ejemplo, el senador tabasqueño Adán Augusto, recurrió a la vieja escuela de comprar, por las buenas o por las malas a dos senadores perredistas y uno tercero del PAN, Miguel Ángel Yunes. Cabe mencionar que al senador tabasqueño que nandie sabe donde está, evitando que lo entrevisten por las acusaciones de haber nombrado y hasta protegido al que fue su Jefe de Seguridad, Hernán Bermúdez, durate su mandato en Tabasco y que hoy tiene orden de captura.

Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán adelantaron que habrá, ahora si una regla firme para medir a los nuevos militantes que se quieran afiliar, más si vienen de otros partidos, para evitar enfrentamientos que puedan fracturar el de por si partido quebrantado al interior, y así se evitarán más Yunes.

+++

En marzo de 2009, la empresa Melgarejo Construcción mantenía un proyecto de obra, que ganó para la construcción del Libramiento Poniente en el estado de Puebla, que conectaría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI.

La adjudicación la logró durante el gobierno del famoso “Gober Precioso”, Mario Marín, en su sexenio del 2005 al 2011, el mismo personaje que encarceló a la periodista Lydia Cacho.

Con la llegada del panista Rafael Moreno Valle para el periodo del 2011 al 2017, su gobierno decidió hacer modificaciones al título de concesión de ese contrato que estipulaba explotar, operar y su conservación con mantenimiento del libramiento por 30 años.

Y al mismo tiempo retirar la concesión por la falta de avances en la obra, no había ni una piedra en el proyecto.

Desde luego que no les pareció a los constructores y solicitaron en los tribunales, mediante la demanda una indemnización, la obra arrancó con 60 millones y el reclamo fue de 640 millones de pesos.

Durante todo ese sexenio y hasta el 2024, el proceso recorrió los tribunales y llegó, al final del día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la presidencia de Norma Piña.

La Segunda Sala de la Suprema Corte determinó dejar firme la sentencia que obliga al gobierno de Puebla pagar 640 millones de pesos.

En las elecciones pasadas para elegir al Presidente de México, el 2 de junio del 2024, se jugaron diversas gubernaturas, entre ellas Puebla que logró el triunfo Alejandro Armenta, del Partido Morena.

Armenta rindió protesta como gobernador constitucional el 14 de diciembre para el sexenio del 2024 al 2030. De inmediato comenzó a atender los pendientes.

Uno de esos pendientes fue precisamente esta demanda que impulsaban los propietarios de la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, y sobre la mesa exigían el pago de 998 millones de pesos o, el pago de dos mil 300 millones de pesos.

Desde luego que esa cifra, sin duda lleva un aroma de corrupción, no se entiende como los ministros pudieron respaldar esa demanda de una obra que le fue retirada la concesión porque no había absolutamente nada de avance.

Desde luego que los demandantes buscaron a Armenta para negociar, tal vez en lo oscurito para llegar a un jugoso arreglo económico, pero no se esperaron que el gobernador, no solo les diera para atrás, sino que advirtió que no se prestará a su juego.

Su gobierno se va al fondo del caso y agotar todos los recursos legales pues calificó que es un cinismo puro que traten de cobrar por una obra que ni siquiera pusieron una piedra. Todo indica que esa empresa que no puso nada en la obra, se irá con las manos vacías.

