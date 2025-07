Tres veces Hrabal

Bohumil Hrabal (Brno, Imperio Austrohúngaro, 1914–Praga, República Checa, 1997): uno de los más importantes escritores europeos de la segunda mitad del siglo XX. Poeta y narrador traducido a 27 lenguas. Entre sus novelas cabe destacar Trenes rigurosamente vigilados (1964), la cual fue llevada al cine por el director Jiří Menzel: narra los avatares de un joven ferroviario que trabaja en una estación de la Checoslovaquia ocupada por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, Yo, que he servido al rey de Inglaterra (1971) se ha convertido en un libro de culto junto con la autobiografía Bodas en casa (1987).

Leo en estos días lluviosos Los frutos amargos del jardín de las delicias. Vida y obra de Bohumil Hrabal, de Monika Zgustova: biografía espiritual que hace un repaso por las franjas que nutrieron su sorprendente obra. Volumen que es fruto de las conversaciones y entrevistas que mantuvo la autora durante cuatro años con el autor de La pequeña ciudad donde se detuvo el tiempo. Entrar al cosmos de Bohumil Hrabal, experiencia entrañable: queda uno encandilado ante los episodios de una vida que se entreteje con las mareas de una obra de múltiples extrañezas y desbordadas singularidades. “Siempre que orino pienso en la humanidad. / A veces los dioses nos orinan en los ojos”, escribe este disidente que caminaba “por las calles de Praga a la buena de Dios”.

Las borrascas de la lluvia golpean las ventanas mientras leo Asesinatos rituales. Poemas (Galaxia Gutenberg, 2024), selección y traducción de Monika Zgustova. La fuerza verbal de estas estrofas dialoga con la inclemencia del aguacero de la tarde. “Mis párpados revolotean como mariposas nocturnas, / náuseas en el aire”. Una intrepidez imaginativa protagoniza los pasajes de este libro de aturdida plegaria: “trueno de verano/ como si cayera en un sueño”.

Praga y su resplandor. Praga y la mujer amada. Praga y las ausencias. Praga y sus plazas. Praga y el bullicioso albor del deseo. Praga y la soledad. Hrabal despliega un discurso desalentado, amargo, insolente y a la vez, colmado de vigores. “Solo después de que te asesinara / vi tu cara / salpicada de lágrimas frescas de sangre, / y tú eras mi amada, / más querida que todo / lo que jamás he amado. // Solo cuando te maté /creciste en mis ojos / y mi obsesión se rompió / en tus gafas”.

Irrumpe el descenso de la noche. Leo Una soledad demasiado ruidosa (Galaxia Gutenberg, 2023) —traducción del checo de Monika Zgustova—. Bohumil Hrabal derrama una prosa de iluminaciones angustiosas: “Hace treinta y cinco años que trabajo con papel viejo y ésta es mi love story. Hace treinta y cinco años que prenso libros y papel viejo, treinta y cinco años que me embadurno con letras, hasta el punto de parecer una enciclopedia, una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de treinta toneladas”. Fábula sobre el amor, el desamparo y el tiempo febril que destruye al hombre. “No soy sino un tierno carnicero. Los libros me han enseñado, y de ellos he aprendido que el cielo no es humano en absoluto y que un hombre que piensa tampoco lo es, no porque no quiera sino porque va contra el sentido común”. / Tres veces Hrabal: visitas al cosmos de un escritor imprescindible.

Una soledad demasiado ruidosa Autor: Bohumil Hrabal Género: Novela Editorial: Galaxia Gutenberg, 2023 ı Foto: Imagen: Especial