Sheffield abre otro frente a la 4T

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

No se tomó muy en serio el senador morenista Ricardo Sheffield el llamado a la unidad y al cierre de filas al que convocó el Consejo Nacional morenista el domingo pasado, porque no pasaron ni 48 horas para que sacara las uñas y dientes contra quien lo sucedió al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante.

Para quienes se mueven en este delicado sector, el guanajuatense no termina de soltar el encargo que tuvo el sexenio anterior y que desahogó en medio de no pocas controversias y señalamientos. Sobre todo los que tienen que ver con las inspecciones de gasolineras, respecto de las que había fuertes sospechas de corrupción y de presuntas danzas de millones. Acusaciones que no pueden darse por cerradas con el inicio de la administración actual.

Ocurrió que ayer Sheffield, ignorando cualquier mensaje de partido y de gobierno, exhortó a que Escalante revele nombres de morenistas que hayan intentado hacer gestiones para frenar sanciones contra establecimientos. “En cinco años no tuve ningún caso de políticos de Morena, hombres o mujeres, que fueran coyotes”, declaró. ¿Y no será que los coyotes estaban adentro?

Sheffield parece aferrado al puesto que le daba proyección en el gobierno de López Obrador y que en el actual perdió, y sin considerar que cuando buscó ir por la gubernatura de estado le dieron una revolcada ranchera. Mejor hubiera dado “La media vuelta”, diría José Alfredo Jiménez.

Su frontalidad no se explica cuando apenas la semana pasada Escalante recibió el apoyo de Palacio Nacional para llevar a cabo el encargo, porque ha quedado claro que éstas requieren de respaldo político. ¿Será que está desesperado pues “yo sé bien que estoy afuera”?

Es un hecho que este tipo de choques no paran muchas veces en lo verbal. No se puede dudar en que los muertos que Sheffield dejó en las gavetas de la Profeco pueden revivir en cualquier momento… como las momias de Guanajuato y propinar sendos sustos.

A pagar el #PemexProa. Hace un mes, luego de una plática con el experto en energía Gonzalo Monrroy, aquí se informó que se preparaba el rescate de la deuda financiera de Pemex a través de un mecanismo que instrumentaría la Secretaría de Hacienda, de Edgar Amador. Ese rescate empezó a ser llamado coloquialmente PemexProa. Y ya sucedió… con un monto muy superior a lo que fue la bandera de crispación social más utilizada en la larga campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador y de su partido: el Fobaproa.

Si se considera que se emitan bonos precapitalizados, o sea deuda soberana, para cubrir la deuda financiera de la petrolera, la deuda nacional subirá en 101 mil millones de dólares. Si como indica el comunicado oficial, también se busca dotar de margen operativo a la paraestatal, se sumarían los 24 mil millones de dólares de deuda con proveedores, dejando un saldo de 125 mil millones adicionales de deuda que se pagarán con los impuestos cobrados a los mexicanos.

La tasa de interés que se pague a los prestamistas —a través del Fideicomiso Eagle Funding— estaría entre 7% y 8% según los expertos en la materia. Eso significaría que sólo por intereses, la paraestatal, a cargo de Víctor Padilla, pagaría anualmente lo equivalente a 200 mil millones de pesos… y en 5 años sería lo equivalente a todo el costo del Fobaproa durante 30 años.

En otras palabras, el Gobierno federal agregaría a la deuda pública lo equivalente a 6 Fobaproas en cuanto a intereses y 2.3 veces en cuanto a saldo del principal.

¿Y el plan de negocios de Pemex? Bien, gracias.

Se hace más bolas compra de medicamentos. Pues con la novedad que Amarox, la farmacéutica india que dirige aquí Juan Antonio Ferrer Aguilar, se inconformó a los resultados de la subasta DAF/IM-30 de la semana pasada, lo que significará rezagos para que se puedan empezar a surtir los medicamentos contratados. Por otra parte, de manera urgente Birmex, de Carlos Ulloa, realiza la DAF/IM-022 para la compra complementaria de 245 claves de medicamentos y 221 de materiales de curación que no fueron surtidos por los proveedores contratados anteriormente. Para rematar, también se efectúa la licitación emergente de ooootras 85 claves de medicamentos y 89 de material de curación que tampoco han podido ser surtidos, esperando que tras la investigación de mercado y el concurso por invitación finalmente el 25 de julio se logre un mejor resultado. Veremos.