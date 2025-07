Tecnología obsoleta: La torre sin control

La mañana del pasado 21 de julio un avión de Aeroméxico Connect realizaba su aterrizaje cuando otro avión de la empresa Delta Airlines se posicionó en la misma pista con la intención de despegar y, casi se estrellan.

Un accidente que, afortunadamente, no se dio por la destreza del piloto, quien tenía la indicación de la torre de control de aterrizar y quien, a pesar de la niebla, logró detectar el avión en la pista.

La razón es gravísima, la falta de actualización en los equipos de comunicación entre la torre de control y los pilotos. Las comunicaciones entre los operadores y quienes manejan los aviones, muchas veces, ni siquiera se entienden.

TE RECOMENDAMOS: VIÑETAS LATINOAMERICANAS Definir el progresismo

Este cuasi accidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre Delta Airlines y Aeroméxico fue por fallas operativas críticas y mala visibilidad.

Poco tiempo antes de este incidente, hubo un avión de Aeroméxico que sufrió una ingesta de ave, es decir, un pájaro se metió en la turbina del avión, por lo cual se tuvo que cerrar una de las pistas.

Son dos pistas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; por este tema, se cerró la pista 5 derecha, forzando operaciones en la pista 5 izquierda, afectando la seguridad operacional.

Y los problemas de comunicación en el control de tránsito aéreo que se deben a que los equipos están obsoletos. El piloto del avión, que estuvo a punto de colisionarse, no escuchó bien las instrucciones sobre a qué pista tenía que dirigirse.

Las evidencias están en todas las grabaciones que existen entre los operadores de la torre de control y los pilotos.

Rosario Avilés, experta en temas aeronáuticos, nos cuenta: “Según la información que tenemos, lo que pasó es que unos minutos antes hubo una ingesta de ave, entonces se cerró esa pista. Como sabemos, hay dos pistas, la 5 izquierda y la 5 derecha”.

REQUIERE AICM FONDOS DE LA TUA

Aerolíneas comerciales en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, en imagen de archivo. Foto›Cuartoscuro

“La 5 derecha normalmente es donde aterrizamos y entonces hubo este incidente de una ingesta de ave y eso hizo que esa pista la cerraran temporalmente. Entonces el control de tránsito aéreo decidió que, a esa pista, iban a ir los inspectores a analizar y se cerró esa pista. Estaban operando despegues y aterrizajes en una sola pista”.

“Después se fueron los inspectores y entonces le dieron la salida al avión de Delta. Pero algo que nos comentan es que las comunicaciones, los equipos de comunicación, de transmisión, del control de tránsito aéreo, están cada vez peor, entonces muchas instrucciones no se entienden correctamente”.

“Esto lo habían denunciado el Sindicato de Controladores, esto y la falta de controladores son dos temas que ellos traen, que ya han hablado con todas las autoridades, con el director del Seneam, que es el Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que son los encargados del tránsito aéreo, ya lo habían denunciado con el director, lo llevaron a la Secretaría de Comunicaciones, e incluso le han mandado cartas a la Presidenta para decirle que se tiene que invertir dinero en nuevos equipos”.

Recordemos que el dinero que generalmente se utilizaba para darle mantenimiento al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se obtenía a través de la TUA, la tarifa de uso aeroportuario que pagan todos los usuarios al adquirir un boleto de avión, al año se recaudan unos 14 mil millones de pesos por este concepto, pero no se invierten en el mantenimiento del aeropuerto, más bien, ese dinero está destinado a pagar la deuda del aeropuerto de Texcoco, que se pagó en su totalidad y no se construyó.

Hoy urge que se autoricen fondos para poder invertir en la mejora de las comunicaciones entre la torre de control y los pilotos.

Y también para poder fortalecer la Dirección de Investigación de Incidentes. Solamente hay dos personas contratadas para investigar y analizar todos los incidentes aéreos en México.

Así nos lo explica Rosario Avilés: “Así es, es parte de los problemas. Y otra parte, generalmente en Seneam, ya desde hace muchos años no se le ha metido dinero para este tipo de cosas y tampoco para tener más controladores. Creo que esa parte ha sido una grave omisión, no digo que sea de este sexenio, ni siquiera de la TUA anterior, tradicionalmente ya tiene mucho tiempo que como no se ve, es clásico lo que no se ve, entonces no luce, digamos, porque está, pero cuando falla es muy grave, es algo que un accidente a todo el mundo nos pega. Entonces yo creo que sí, esto debería motivar que se analicen qué tipo de equipos tienen que traer nuevos para que el control de tránsito aéreo funcione adecuadamente”.

“En este caso afortunadamente no pasó de ser un incidente, pero sí es una llamada de atención que creo que tienen que tomar cartas en el asunto, tanto el director del Seneam, que es el ingeniero Javier Vega, como el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jesús Antonio Esteva, y también la Secretaría de Hacienda que luego no autoriza plazas o no autoriza presupuestos para que traigan nuevos equipos de transmisión y que se escuchen adecuadamente”.

“Yo creo que, si hicieran un análisis de todas las transmisiones que se están dando y que todas son grabadas, todas estas transmisiones entre torres o el controlador de área que se está comunicando con el piloto del avión, son grabadas, y esas grabaciones se pueden analizar para ver que no es clara la comunicación, desgraciadamente, porque ya son equipos viejos que tienen que sustituirse”.

Es urgente que se redirijan los fondos de la TUA hacia mejoras de seguridad operacional en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué están esperando para tomar esta decisión, ¿que se dé un accidente donde pierdan la vida decenas de personas?

Mañana platicaremos sobre la otra gran problemática: los operadores aéreos.